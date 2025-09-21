Meccslabdával érkezett a kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2025-ös idényének utolsó előtti állomására, a franciaországi Le Mans-ba Kiss Norbert. A kérdés az volt, hogy a Révész Racing 40 esztendős pilótája meg tud őrizni 60 pontot a hétvége előtt 77 egységnyi előnyéből.

A történelmi jelentőségű címvédéstől már szombaton karnyújtásnyira került: azok után, hogy a szombati időmérő edzés a tőle megszokott magabiztos sikert hozta, az első futamon sem talált legyőzőre. A fordított rajtrácsos, második versenyen a nyolcadik helyről negyediknek zárkózott fel, így a nap végére 84 pontra nőtt a fórja.

Ezek után a vasárnapi kvalifikáción fél másodperces előnnyel húzta be az újabb rajtelsőséget, majd a nap első, egyben a hétvége harmadik viadalán aratott, sima győzelmével matematikailag is behozhatatlanná vált az előnye.

Kiss Norbert így egy hétvégével a szezon vége előtt a hetedik Európa-bajnoki címét is bebiztosította, amivel a szakág egyeduralkodójává lépett elő.

A magyar kamionversenyző – aki a mostani sikerével az örökranglista második helyére taszította riválisát, a hatszoros kontinensbajnok Jochen Hahnt – az első két bajnoki címét 2014-ben és 2015-ben szerezte meg, amióta pedig a Révész Racing MAN-jével versenyez, megállíthatatlan. 2021 óta ez zsinórban az ötödik Eb-elsősége – tegyük hozzá, hogy akár már nyolc Európa-bajnoki címnél is tarthatna, azonban a koronavírus-járvány miatt lerövidült 2020-as szezonban nem hirdettek bajnokot.

Bár ezzel a legfontosabb kérdés már eldőlt, a szezonzárót két hét múlva rendezik a spanyolországi Jaramában.