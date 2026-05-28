Az alábbi videó pont attól működik, hogy nem tankönyvszagú, nem száraz, és nem is lekezelő. A tapasztalt oktató vélhetően nem a levegőbe beszél, több száz hasonló eseten lehet túl, és pontosan tudja, hol csúszik félre a dolog.

Aki kézi váltós autón tanult vezetni, annak ismerős lesz a helyzet. Aki pedig most tanul, annak ez a videó többet érhet, mint a száraz magyarázat a tengelykapcsoló működéséről.

A váltás nehéz, talán ez a legnagyobb kihívás egy tanulónak a vezetés elején, de fontos, hogy nem szabad rajta görcsölni. Nem kell úgy bánni a váltókarral, mintha egy makacs befőttesüveget próbálnánk kinyitni. Finoman, de mégis határozottan, ritmussal kell kezelni a váltókart.

Ha pedig valaki azért nem kezdi el a jogsiszerzést, mert retteg a váltásoktól, akkor megtanulhat automataváltós járművel is vezetni, csak akkor benne lesz a jogosítványában, hogy manuális váltós autót nem vezethet.