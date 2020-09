4.- Az utca elején 30-as övezet (jobbkéz-szabály) és egy megállni tilos tábla. Az első útkereszteződéshez érve, jobbról jön egy gépkocsi, tanuló rálép a gázra, én erre befékezek. Oktató: Jobbkéz-szabály van, el kellene engednünk a jobbról jövőt! Tanuló: Hogy engedjem el, ha ott volt a Megállni Tilos tábla? Nem állhatok meg! Oktató: Az nem vonatkozik az elsőbbségadásra. Tanuló: Na most már tényleg nem értem ezt a k..va KRESZ-t!

3.- Tanuló: most azt nem értem, ha be akarok tolatni egy parkolóba, azt miért nem lehet egyesben, mikor úgy sokkal könnyebb lenne!

Több oldalon is belefutottunk hasonló válogatásba, az eredeti forrást szinte lehetetlen megtalálni, ezért most a legjobbakból szemezgettünk.

5.- Oktató: Miért nem engedted el a gyalogosokat a zebrán?

Tanuló: Hát, hogy ne zökkenjek ki a ritmusból!

6.- Tanuló: most nem értem, ha jobbra kanyarodok, miért indul be az ablaktörlő! Valamivel össze van kötve?

Oktató: az a baj, hogy Te az ablaktörlővel szoktál jobbra jelezni!

Tanuló: basszuuuus! Ne írd be kéérlek!

7.- Gyalogos-átkelőnél áll egy gyalogos. Nem engedjük el.

Oktató: Ezt a gyalogost át kellett volna engedni!

Tanuló: Most akkor tolassak vissza?

8.- Leesett az első hó, megjön a tanuló, beül a jobb oldalra, a helyemre.

Oktató: Most miért oda ülsz?

Tanuló: A hóban is én vezessek?

9.- Tanuló: Ha zöld lesz, mi is elinduljunk?

Oktató: Dehogyis, várjuk meg, hátha van még egy negyedik szín is.

10.- Tanuló: Hú, a hülye majdnem nekünk jött, még jó hogy fékeztél!

Oktató: Én a STOP-tábla miatt fékeztem!

Tanuló: Akkor ezzel azt akarod mondani, én vagyok a hülye?

11.- Zebrához ér két gyalogos, a tanuló megáll, majd átengedi őket.

Tanuló: Ezért a vizsgán kapok pluszpontot?

Oktató: Persze! Négy pluszpont után elüthetsz egy gyalogost.

Tanuló: Komolyan?

12.- Oktató: Próbáljunk egyenesen menni az úton, és ne csellengjünk!

Tanuló: Nem csellengek, csak melegítem a gumikat, hogy ne csússzon az úton!

Oktató: Hahóóó! Ez nem F1-es autó!

Aranyos történetek ezek, nem a tanulókon röhögünk, inkább velük és az oktatóval. Mindenki elkezdte valahol, mi is biztos bénáztunk sokat, de ki emlékszik már…