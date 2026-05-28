A nyilvános villanyautó-töltés ma már összehasonlíthatatlanul jobb, mint néhány éve, de a bosszúságok a hazai és az európai utakon is mindennaposak. Olyan nagy, és elvileg fejlettebb töltőhálózattal rendelkező nemzet, mint Németország is sok problémával küzd.

A helyi felmérések, cikkek alapján áttekintve a helyzetet viszont nem kapunk tiszta képet, a gyakran idézett statisztikák egyszerűen nem ugyanazt a problémát mérik. – írja az Elektroauto News.

Káosz a számokban: ki mit mér valójában?

A Monta nevű szolgáltató adatai szerint a nyilvános töltéseknél a hibaarány nagyjából 20 százalékra tehető. Ők kőkeményen a technikai és szoftveres akadályokat figyelik, amelyek miatt egy folyamat el sem indul, vagy menet közben indokolatlanul megszakad.

Egy másik szolgáltató, az Elvah egy korábbi elemzése “csak” minden tizedik töltésnél (10% felett) regisztrált kudarcot – ám ők azokat a bosszantó eseteket, amikor a berendezés eleve egyáltalán nem reagál semmire, a jelentésük szerint nem is vették bele a statisztikába.

Teljesen más képet fest az ágazatban referenciának számító, friss Uscale 2025-ös felmérése, ahol mintegy 1600 villanyautóst kérdeztek meg a személyes tapasztalataikról.

A kutatás szerint tízből kilenc sofőr futott már bele töltési hibába, 30 százalékuk ráadásul rendkívül gyakran szembesül ilyesmivel. Fontos azonban a helyén kezelni ezt az adatot: ez egy szubjektív felhasználói elégedettség-mérés, nem pedig az egyes folyamatok mérnöki szintű technikai kiértékelése, így a belőle levont drámai következtetések olykor túlzóak lehetnek.

Az ADAC (Német Autóklub) 2025 őszi, autópályás töltőinfrastruktúra-tesztje már valós adatokat közöl. A szakemberek a vizsgált helyszínek közel harmadánál találtak legalább egy hibás töltőpontot. Azt hozzá kell tenni, hogy ez nem jelenti egy teljes töltőállomás lehalását: ha egy hatoszlopos nagyteljesítményű állomáson egy csatlakozó kiesik, attól a maradék ötön még vígan tölthetünk. Persze ha sor áll, és haladnánk, akkor ez sovány vigasz.

Nem mindig az oszlop a hibás

A hétköznapokban, a hidegben az autó mellett állva nagyon nem mindegy, miért nem áramlik az elektron. Egy fizikailag tönkretett csatlakozó egészen más dimenzió, mint amikor a szolgáltató nem fogadja el a töltőkártyánkat. És ott a legrejtélyesebb forgatókönyv: amikor a villanyautó és a töltő hardveresen és szoftveresen egyszerűen nem hajlandó szót érteni egymással.

Erre akadt példa a közelmúltból, amikor bizonyos 800 voltos rendszerű Hyundai és Kia modellek a Tesla Superchargereknél egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Elvileg a töltésnek szabvány szerint működnie kellett volna, de a gyakorlatban a kombináció sokáig döcögött. A sofőr ilyenkor úgy érzi, rossz az oszlop, pedig műszakilag egészen másról van szó.

Akárcsak minden ilyen tömegesen alkalmazott technikánál itt is az egységes, szabványos szoftverek, technikai megoldások jelenthetnek kiutat. Mert ami most van az tökéletes káosz, mintha benzines autót vezetve minden kúthálózaton más alaku, kialakítású töltőpisztolyt kellene használnunk.

Jelenleg több tízezer lehetséges kombináció él a piacon ,így az autótípusok, töltő-hardverek, a háttérben futó vezérlő szoftverek könnyen összeakadhatnak.

A hírek szerint a Monta például több mint 20 hardvergyártóval teszteli közösen az új firmware-verziókat még a nyilvános kiadás előtt. A modern szoftverek ráadásul folyamatosan monitorozzák a hálózatra kötött oszlopokat, és a hibák egy részét automatikusan, például egy távoli újraindítással képesek orvosolni.

Sajnos a digitális varázslat is véget ér valahol. Ha egy kábel fizikailag sérült, a csatlakozó túlmelegszik, vagy az elavult, régi hardver képtelen együttműködni a modern rendszerekkel, marad a fizikai karbantartás és az alkatrészcsere. Ez egy brutális kihívás a régebbi szolgáltatóknak, akiknek esetenként több technológiai generációt kell egyszerre működőképesen tartaniuk.

Ennek a helyzetnek a levét pedig az a villanyautós issza meg, aki a szakadó esőben a töltőfejjel a kezében éppen szembesül egy újabb “ismeretlen szoftverhiba” üzenettel a kijelzőn.