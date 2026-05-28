Több mint két évvel ezelőtt szűkítette le háromra a NASA azon járműkoncepciók számát, melyek esélyesek voltak arra, hogy hivatalos holdjárók legyenek az Artemis-programban. A minap végre megtörtént a hivatalos kiválasztás is, a várakozásokkal szemben azonban az űrügynökség nem egy, hanem két autónak is bizalmat szavazott.

A washingtoni bejelentés értelmében a nyitóképen is látható Astrolab Crewed Lunar Vehicle, illetve a Lunar Outpost Pegasus lettek a befutók. Várhatóan azonban a két járművet nem egyenlő arányban fogják használni, az első számú holdjáró az Astrolab CLV lesz.

Ez a jármű nagyjából 950 kilót nyom, és úgy tervezték, hogy embereket és ellátmányt is tudjon szállítani. Sebessége nem lesz túl szédítő, jó, ha a 10 km/órát eléri majd a holdi terepen. Amíg a Holdra viszik, addig elfér egy 2 méter hosszú, 2,3 méter széles és 2,2 méter magas térben, égi kísérőnkön, kicsomagolva azonban 4*2,3*2,6 méteres lesz – a magasságnövekedésért egy antenna felel majd.

A második számú jármű, a Lunar Outpost Pegasus akár egy faceliftnek is tekinthető, igaz, egy olyan jármű továbbfejlesztéséről van szó, mely nem bizonyított még sehol. A Pegasust úgy tervezték, hogy egy évben gond nélkül elguruljon 900 kilométert a Hold felszínén, ezt sofőrrel vagy távvezérléssel is megteheti. Fejlesztésében a General Motors és a Goodyear is részt vett, nekik sikerült a 14 km/órás végsebességet is összehozni.

A két rover fejlesztői, az Axiom Space és a Lunar Outpost 219, illetve 220 millió dolláros (67,1, illetve 67,4 milliárd Ft) szerződést kötöttek a NASA-val a járművek leszállítására. Minderre 18 hónapjuk van, a gépek ugyanis már 2028-ban elhagyják a Földet. A roverek csak egy apró lépést fognak jelenteni az Artemis-programban, melynek csúcsa egy állandó holdbázis lehet.

Ez 2032-re épülhet meg, de már 2029-ig embert küldene a Holdra a NASA. A terv az, hogy ezt követően rendszeres holdraszállások során fokozatosan épülne ki a huzamos emberi jelenlétre alkalmas bázis.