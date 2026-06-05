Az autót a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága foglalta le egy büntetőeljárás során, majd a jogerős elkobzás után a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) ajánlotta fel.

Bár a NAV az elkobzott autók döntő többségét saját e-árverési oldalán hirdeti meg, a törvény alapján felajánlhatja nyomozó hatóságnak is rendvédelmi célokra. A megfelelő felkészítés után ezek az eszközök a továbbiakban a köz javát szolgálják. A Vezess korábbi cikkében bővebben is írtunk a rendőrséghez kerülő civil autókról.

A NAV által eddig felajánlott valamennyi nagy értékű autót a rendvédelmi szervek használják. Ennek köszönhetően a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése nemcsak az állami bevételeket gyarapítja, hanem közvetlenül támogatja a rendvédelmi szervek munkáját is.

Néha vannak kifejezetten jónak tűnő fogások a NAV-nál féláron: