„2157 darab gépjárművet foglaltak le a nyomozó hatóságok az intézkedéseik során 2025-ben” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére.

Az elkobzott járművek közül összesen 102 példányt ajánlottak fel a rendőrségnek, ha akarnak, válogassanak belőlük: 82 darabot különféle törvényszékek, 20-ról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mondta azt, hogy tessék, használjátok, ha akarjátok.

Egy 2024 márciusától hatályos jogszabályváltozás után nyílt lehetőség arra, hogy “az elkobzott és vagyonelkobzás hatálya alá eső működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas gépjárművek esetében – a bíróság, illetve az adóhatóság megkeresése alapján – a büntetőügyben utoljára eljáró nyomozó hatóság arra vonatkozóan tehessen nyilatkozatot, hogy a rendvédelmi feladatok ellátásához neki vagy másik rendvédelmi szervnek szüksége van-e a gépjárműre” – így foglalja össze az új autóik szolgálatba állításához szükséges változásokat az ORFK.

A felajánlott mennyiségből végül 11 autót fogadtak be a rendőrök a járműparkjukba, árulta el az ORFK. A többségükről „a bűnfelderítési tevékenység hatékonysága érdekében” nem mondják el, hogy milyen gyártmány, így nem tudjuk, hogy sárga Citroënek vagy piros Hyundaiok vannak-e közöttük. A hasraütésszerű példákkal azt akarjuk érzékeltetni, minél távolabb van a képzeletünkben rendőrautóként beugró fehér Škoda Octaviáktól egy-egy újabb szerzemény, annál inkább rejtve lehet használni az egykor lefoglalt autókat.

Annyit tudunk, hogy a kiszemelt 11 autóból 9 már „üzemeltetésben és használatban van”, két járműnél „folyamatban van a használatbavétel”. Ezenfelül tudjuk, hogy különféle – egyáltalán nem szokványos – Audikat biztosan beállítottak a rendőrségi flottába, például egy RS 5-öst is.

A lefoglalt, majd felajánlott járművekről két szempont alapján döntenek az ORFK illetékesei: „rendőrszakmai” és gazdaságossági információk mentén vizsgálják az alkalmazhatóságot és az üzemeltetést.

3,68 milliárd forint volt az 5389 darab jármű szervizköltsége tavaly

„A rendőri szervek használatában lévő közúti és terepjáró személygépkocsik szervizköltsége 3,68 milliárd forint volt 2025-ben” – közölte érdeklődésünkre az ORFK. Ez 580 millió forintos emelkedés a 2024-es 3,1 milliárd forinthoz képest, vagyis az elmúlt két esztendőben közel hétmilliárd forint volt a teljes összeg.

Összesen 5389 darab személyautót és terepjárót használnak ma a rendőrség ilyen-olyan alkalmazottai, közülük 2972 jármű a kék-fehér matricás, hivatalosan „rendőri jelleggel ellátott” jármű.

Legnagyobb számban a Škoda, a Suzuki, az Audi, az Opel és a Mercedes-Benz különféle modelljeit használják az egyenruhások, de úgy tűnik, az elmúlt időszak a kínaiak, a BMW-k flottába lépéséről szólt.

Januárban Cherry Tiggo 7-esek álltak szolgálatba, korábban erős és fürge BMW 330-asok, és láttunk már BYD Atto 3-at is. Információink szerint ennek ellenére a lefoglalt autók közül nagyobb eséllyel kerülnek be az előző bekezdésben felsorolt öt márka modelljei közül a rendőrség járműparkjába (és nagyobb eséllyel, mint a francia vagy a dél-koreai gyártmányok). Valószínűleg fontosabb szempont a meglévő szervizkapcsolat az álcánál, így is halottunk már olyat vidéki önkormányzati vezetőtől, hogy náluk Mercedes Sprinter kisbuszból mérnek sebességet a rendőrök, ami nem tipikus traffipaxautó.

Mennyire idősek és leharcoltak a rendőrautók?

A rendőrök által használt személygépkocsik átlagéletkora 9,9 év volt február elején, válaszolta kérdésünkre az ORFK. Ezek egy százaléka 20 év feletti (vagyis körülbelül 54 darab jármű). Soknak tűnik a 9,9 év, de így is sokkal frissebb az egyenruhások flottája, mint az országban futó 4,3 millió személyautó az immár 16 éves átlagéletkorral.

Kíváncsiak voltunk a rendőrök legtöbbet futott autóira is: 84 darab 400 ezer kilométernél nagyobb távolságot tett meg eddigi élete során, a többségük felmatricázott klasszikus rendőrautó.

Végül megkérdeztük, mennyi rendőrségi jármű sérült meg az elmúlt években, és ha onnan nézzük, hogy 5389 személyautót és terepjárót használnak, akkor meglehetősen magasnak tűnnek az adatok.

Tavaly 1244 káresemény történt, két éve pedig 1388. Ezek úgy is érdekes számok, hogy tudjuk, egy-egy jármű akár többször is megsérülhetett ebben az időszakban.