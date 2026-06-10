A Ferrari történetének egyik legmegosztóbb modellje alighanem a Luce. Nemcsak azért, mert teljesen elektromos hajtású, hanem azért is, mert formájával látványosan szakít azzal, amit évtizedeken át Ferrariként ismertünk. Nincs klasszikus, hosszú motorháztetős, vagy ordító V12-es hangulat – helyette letisztult, szokatlan arányú karosszéria, elektromos hajtás és olyan részletek, amelyekkel Maranello új korszakot nyitott.

Most először nem stúdiófotón, bemutatóteremben vagy sajtóanyagban bukkant fel az autó, hanem az utcán. A Ferrari Luce-ról San Franciscóban készült videó, amelyet Jason Cammisa amerikai autós újságíró tett közzé. A felvételen az autó mindössze néhány métert tesz meg, de pont eleget ahhoz, hogy mozgás közben is látható legyen Maranello elektromos zászlóshajója. Vagy milye…

A videó a város pénzügyi negyedében, a Sansome Street környékén készült, nem messze Chinatowntól. Valószínűleg nem spontán utcai találatról van szó, ugyanis nem nagyon van forgalom a szakaszon, egy rendőr pedig láthatóan lezárja az utat a többi jármű elől. Ez arra utal, hogy Ferrari által szervezett, zárt utcás eseményről, promóciós forgatásról vagy akár potenciális ügyfeleknek tartott rövid bemutatóról lehetett szó.

Az autón nem volt hagyományos hátsó rendszám, a helyén a hivatalos „Ferrari Luce” feliratú tábla szerepelt, pont olyan, mint amilyet a bemutatón és a sajtófotókon is láthattunk. Az első rendszám szintén hiányzott, ami az Egyesült Államokban államonként eltérő, hiszen nem mindenhol kötelező az első rendszámtábla.

A karosszéria Azzurro la Plata fényezést kapott, ehhez szürke, nyitott öt küllős kovácsolt felnik és sárga féknyergek társulnak. A visszafogott kékes árnyalat még inkább kiemeli, hogy a Luce nem klasszikus értelemben vett Ferrari akar lenni, hanem valami egészen más.

Technikailag persze továbbra is brutális gépről beszélünk. A Ferrari Luce négy villanymotorral készül, összteljesítménye 1050 lóerő, végsebessége 310 km/óra, és ötszemélyes!

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A Luce alapára 550 ezer euró (200 millió forint). Ez nem tömegeknek szánt elektromos autó, hanem egy nagyon drága, nagyon erős és nagyon vitatott állásfoglalás arról, hogyan képzelik el Maranellóban a villanyautós jövőt. A kérdés már csak az, hogy a Ferrari-rajongók elfogadják-e ezt…

Nemrégi mi is beültünk ebbe az érdekes Ferrariba: