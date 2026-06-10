Az eredetileg tervezettnél egy évvel később, de még idén beindul Szegeden a gyártás: erről tájékoztatta Stella Li, a cég alelnöke a Reuters hírügynökséget.

„Magyarország ma az első számú prioritás a számunkra, a következő pedig az lesz, hogy megtaláljuk második európai gyártóüzemünk helyét.” – mondta a cégvezető.

Stella Li 2025 szeptemberében még úgy nyilatkozott, hogy három hónapon belül – azaz még a tavalyi év vége előtt – megkezdődhet a Dolphin Surf tisztán elektromos kisautó gyártása a BYD első európai üzemében, Szegeden.

Ehhez képest a szegedi üzemben jelenleg is folyamatban van egyes berendezések telepítése, árulta el a cégvezető a Reuters szerkesztőinek.

Ami a fent említett, második üzemet illeti, arról még 2024-ben úgy nyilatkozott a BYD, hogy egymilliárd dolláros beruházással, Törökországban tervezi megépíteni azt. Ez az építkezés a mai napig nem kezdődött el, a BYD ugyanis átmenetileg felfüggesztette ilyen irányú terveit, és jelenleg azt sem tudják megjósolni, hogy mikor indulhat be itt a gyártás.

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