123 darab sárga csekkel a zsebében kereste meg egy jármű üzembentartója a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) ügyfélszolgálatát 2026 első negyedévében valamikor – derült ki a Vezess megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól (KBM) kapott adatokból.

Komoly összeg forgott kockán, egy darab alap pótdíj összege 27 790 forint 60 napon belüli fizetésnél, de itt talán feltételezhető, hogy hosszabb időn át gyűjtötte a büntetéseket a fizetős utakon ingyen közlekedő autós, márpedig két hónap után 95 730 forintra ugrik egyetlen pótdíj összege.

2026 első negyedévében rajta kívül volt, aki 92 pótdíjat halmozott fel, más 62 darabot. A múlt évben akadt példa 118 darab, 84 és 75 pótdíjra, mind egy-egy járműhöz kapcsolódott – közölte kérdésünkre a minisztérium.

Ez a hat bűnbánó üzembentartó mind pótdíjmaximalizálást kért a NÚSZ-tól, ami azt jelenti, hogy több pótdíjfizetési felszólításnál az első sárga csekk kézhezvételét követő 75 napon belül a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két alap- vagy különbözeti pótdíj összegére. Utóbbi téves járműkategóriára kiváltott matrica esetén használható.

Évről évre többen élnek a pótdíjmaximalizálás lehetőségével, olvasható ki az általunk megkapott statisztikákból.

Csak az első negyedévben 3035 üzembentartó kérte idén, míg tavaly egész évben 6853 autós, egy évvel korábban pedig 2801 járműnél kérték a felhalmozott büntetések után a büntetéscunami összegének mérséklését.

Közel 2,5 millió pótdíj tavaly

„Az útdíjszedő ellenőrzési rendszere (fix és mobil) által detektált járműáthaladásokból 2023-ban 2,4 millió darab, 2024-ben 2 millió darab, 2025-ben szintén 2,4 millió darab jogosulatlan áthaladás esetében került kiszabásra pótdíj vagy különbözeti pótdíj hazai és külföldi járművek üzembentartójára” – közölte a minisztérium. Idén is könnyen meglehet a 2,5 millió körüli szám, ugyanis az első negyedévben már 600 ezer „jogosulatlan áthaladást” érzékelt a NÚSZ.

A lebukások meghatározó többségét az aszfalt fölé szerelt fix kamerák rögzítették (94,79 százalék), az útszéleken álló mobilkamerás autók műszerei (pl. Toyota Aygo) 5,08 százaléknyit azonosítottak, a „mobilcsoportos egységek” pedig 0,13 százalékot.

A helyszínen nyakon csípett és megállított járművezetőknek lehetőségük van elkerülni a pótdíj kiszabását az e-matrica utólagos megvásárlásával. Erre még a lefülelés előtt lehetősége van mindenkinek a 60 perces szabálynak köszönhetően: ha útközben jut valakinek eszébe, hogy hoppá, nem vettem matricát, online még lehet pótolni hivatalosan az útra való felhajtás utáni egy órán belül.

15 milliárdos bevétel a pótdíjakból, csúcson a személyautós büntetések

Az elmúlt években egyre emelkedett a pótdíjakból befolyt bevétel, amely tavaly már 15,1 milliárd forint volt a 2024-es 11,1, és a 2023-as 10,5 milliárd forint után. Idén is meglehet a tavalyi rekordösszeg, ugyanis január eleje és március vége között már 3,7 milliárd forintot befizettek az üzembentartók.

Külön kikértük a minisztériumtól motorkerékpárokra (D1M), személyautókra (D1) és kisbuszokra, kisteherautókra (D2) bontva a pótdíjakat, hogy lássuk, az egyesek által kamionosbetegségnek tartott nemfizetés valójában mennyire jellemző a kisebb méretű járművek vezetőire.

Az alábbi adatok a díjfizetés nélkül beazonosított járművek számát mutatják, eszerint a személyautósokra szabták ki a legtöbb pótdíjat ebben a három évben. Ráadásul a másik két kategóriához képest növekedett a különbség tavaly.

Díjkategória 2023. év 2024. év 2025. év 2026. első negyedév ezer db ezer db ezer db ezer db D1M 6 6,5 13,5 1 D1 1 268 1 204 1 419 381 D2 1 068 850 995 209

A cikkben szereplő pótdíjadatok és a dátumok kapcsán külön hangsúlyozta a minisztérium, hogy „egyrészt a pótdíj kiszabása – különös tekintettel a külföldi jogosulatlansági esetekre és az ilyen járművek esetében a folyamat eltérő időigényére – nem feltétlenül a jogosulatlan úthasználat elkövetésének évében történik meg, másrészt pedig, hogy a jogosulatlansági és a pótdíjesetek nagy része általában rendeződik valamely e-matrica-szolgáltatás (pl. rendszám- vagy felségjelelírás korrigálása), vagy pótdíjkedvezmény (pótdíjmaximalizálás, éves országos matricával történő pótdíjkiváltás, pótdíjamnesztia) igénybevételével.”

Mennyi idő után évülnek el a pótdíjak, és kitől nem tudják behajtani?

Magyar rendszámos járműveknél a pótdíjazási protokoll a csekk kiküldésével és a fizetési felszólítással indul, a levél átvételétől két hónapon belül lehet a normál büntetési összeget befizetni. Aki 60 nap után sem fizeti be az immár jelentősen megemelt büntetést, az jogi eljárással néz szembe, ami lehet fizetési meghagyás, akár peres eljárás, sőt, a Magyar Közút Zrt. Útdíj Üzletága behajtási tevékenységet is folytat. „Továbbá cégünk közreműködő ügyvédi irodát is igénybe vesz a jogosulatlan úthasználat rendezése, a pótdíjak behajtása érdekében.”

Külföldi honosságú gépjárműveknél annyiban más a pótdíjazás, hogy az előbbiekben részletezett folyamatot „az adott országban érvényes jogszabályi kereteket figyelembe véve a külföldi pótdíjbeszedési közreműködő partnereink bonyolítják le”.

A Magyar Közút munkatársainak tapasztalatai szerint a skandináv és nyugati országokban a legjobb a fizetési morál, a legnehezebben ugyanakkor Bosznia-Hercegovinában és Litvániában tudják behajtani a pótdíjakat.

Ezek elévülési ideje három év, amit a minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint „esetlegesen bizonyos cselekmények megszakíthatnak, aminek köszönhetően akár kétszer ennyi ideig is utolérhető a jogosulatlan úthasználat elkövetője”.