Egészen szokatlan ügyben született ítélet Finnországban: egy Tesla vezetője annyira részeg volt, hogy menet közben elvesztette eszméletét, miközben az autó vezetéstámogató rendszerei továbbra is az úton tartották a járművet. Az eset még 2025 júliusában történt Lappeenranta közelében, a 6-os számú főúton, de a bíróság csak idén májusban hozott döntést az ügyben.

A rendőrök éppen sürgős esethez tartottak, megkülönböztető jelzéseket használva, amikor feltűnt nekik, hogy az előttük, a belső sávban haladó fekete Tesla egyáltalán nem reagál a megkülönböztető jelzésre. A többi autós lehúzódott, a Tesla viszont változatlan tempóval, körülbelül 115 km/órával haladt tovább a 100 km/órás szakaszon. A sofőr nem reagált sem a fényjelzésekre, sem a szirénára, sem a kürtre.

A járőrök ekkor a Tesla mellé húzódtak, hogy megnézzék, mi történik az autóban. Ekkor derült ki, hogy a sofőr egyedül ül a járműben, lehajtott fejjel, eszméletlen állapotban.

Az autó közben tovább haladt, a sávban maradást és a sebességtartást a vezetéstámogató rendszer végezte.

A rendőröknek gyorsan kellett dönteniük, mert a helyzet rendkívül veszélyes volt. Végül megelőzték a Teslát, majd visszasoroltak elé, és fokozatosan lassítani kezdtek. Az autó rendszere érzékelte az előtte haladó járművet, ezért maga is lassított, majd megállt a rendőrautó mögött.

A sofőrt csak ezután tudták felébreszteni. A férfi szemmel láthatóan ittas volt, az autóból pedig erős alkoholszag áradt. A rendőrségi szonda már a helyszínen súlyos ittasságot mutatott, a későbbi vizsgálat pedig 2,72 ezrelékes véralkoholszintet jelzett nála. Ez már olyan mértékű alkoholos befolyásoltság, amelynél zavartság, mozgáskoordinációs zavar, beszédképtelenség, hányás és eszméletvesztés is jelentkezhet. Jelentkezett is…

A finn bíróság kiemelte, hogy Finnországban nem engedélyezettek az önállóan közlekedő autók, a vezetőnek pedig készen kell állnia arra, hogy bármikor átvegye az irányítást.

A férfi elismerte a felelősségét. A bíróság súlyos ittas vezetés és közlekedés veszélyeztetése miatt ítélte el. A négy hónapos börtönbüntetés helyett 120 óra közmunkát kapott, az ítélet azonban a finn sajtó beszámolója szerint még nem jogerős.