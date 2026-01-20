Hosszú előkészítő munka után a várakozásoknak megfelelően, a mai naptól bárki számára elérhető az új KRESZ teljes tervezete. “Hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.” – írja Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook oldala.

Ez a végleges verzió, amit a szakértők, a szakmai fórumok összeállítottak, de még van lehetőség a változtatásra. A szöveg most már a közlekedőket várja, a való életben magyar utakat használó polgárokat, akik szeretnének hozzászólni, véleményezni, saját ötlettel feltupírozni a tervet.

Mivel irdatlan mennyiségű változtatásról van szó, ezért a friss újdonságokat részleteiben is értelmezzük, mutatjuk be. Ebben a cikkben az egyik régi, sok vitára okot adó kérdéskörre, az előzés fogalmának pontosítására, a “mellette elhaladás” hivatalos megjelenésére koncentrálunk.

A problémával mi is foglalkoztunk, aminek alapját a jelenleg hatályos, leváltásra kerülő KRESZ előzés definíciója adja: “Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.”

A KRESZ rögzíti, hogy olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van, párhuzamos közlekedésre alkalmas úttestnek hívunk. Párhuzamos közlekedésnek azt kell tekinteni, amikor a forgalom sűrűsége folytán a forgalmi sávokban összefüggő járműoszlop alakult ki. Vagyis egy nyári napon a Balaton felé, ha minden sáv tömötten halad, akkor beszélhetünk párhuzamos közlekedésről.

Ilyenkor a belső sávban haladóknak nincs lehetősége visszatérni a jobb oldalra, és ha az a sáv indul meg hamarabb, akkor teljesül a “Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek” mondat.

Amikor ez nem teljesül, a jobbról elhaladás tulajdonképpen egy szabálytalan előzés (volt eddig).

Ezt mondja az új tervezet

Erre ad választ az új tervezet, ami megszünteti a párhuzamos közlekedés fogalmát, kivezeti azt a KRESZ-ből.

Így nincs többé az a bonyolult szabályozás, ahol ketté válik a hatályos normában a párhuzamos közlekedésre alkalmas út és a párhuzamos közlekedés, és a többsávos úton való közlekedés szabályaiban rögzíti az elvárt magatartási szabályokat.

Hivatalosan megjelenik a “mellette elhaladás” meghatározása: ” a járműnek a vele azonos irányban lassabban haladó jármű mellett balról vagy jobbról való elhaladása, amely az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevétele nélkül történik.

A tervezet alapján a „mellette elhaladást” úgy kell végrehajtani, hogy az ne akadályozza az azonos irányú forgalmat, a mellette elhaladást lakott területen kívül balról kell végrehajtani.

De itt jön a lényeg, a torlódásban fontos kitétel, ami szerint: “a mellette elhaladást lakott területen kívül fokozott óvatossággal jobbról is végre szabad hajtani forgalmi torlódás esetén.”

Tehát ha feltorlódik a sor, és a jobb oldal indul meg hamarabb, akkor az eddig is ösztönösen alkalmazott megoldáshoz igazodik a KRESZ, mindegy milyen jellegű útról van szó, a haladó sor óvatosan indulhat. Ennek van egy meghatározott sebességlimitje, a szöveg 20 km/órát említ.

Lakott területen pedig a mellette elhaladás mindkét irányból végrehajtható.

