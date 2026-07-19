Két civil ruhás, szolgálatból hazafelé tartó rendőr figyelt fel Izsófalván egy árokba csúszott autóra, azonnal megálltak segíteni. A rendőrök kisegítették a sofőrt a drága autóból, beszélgetni kezdtek vele, ám a férfi viselkedése egyre gyanúsabbá vált.

Amikor megkérdezték tőle, hogy valóban az övé-e az autó, végül meglepő vallomást tett:

“Igazából elloptam… de ne mondják el senkinek!”

A két őrmester ekkor sem fedte fel, hogy rendőrök. Úgy tettek, mintha segítséget hívnának az árokba csúszott autó kihúzásához, valójában azonban értesítették a helyi körzeti megbízottakat. Ők rövid időn belül megérkeztek, és elfogták a férfit.

A rendőrség beszámolója szerint az autót egy edelényi kereskedésből vitte el. A telephelyről úgy jutott ki, hogy a lopott járművel áttörte a kaput.

A férfinak korábban soha nem volt vezetői engedélye, és az is felmerült, hogy bódult állapotban ült a volán mögé. Előállították, majd őrizetbe vették.

A különös elfogásban fontos szerepet játszó két fiatal rendőr végig megőrizte a hidegvérét, és anélkül tartotta a helyszínen a gyanúsítottat, hogy felfedték volna magukat.