Mindig van abban valami szívmelengető, amikor a kisember sikeresen felveszi a kesztyűt a rosszakkal szemben. Nem is csoda, hogy hamar kikiáltották hősnek azt az ismeretlent, aki mostanában

motortolvajokat ragaszt, köt villanyoszlopokhoz Mexikóban.

Egy helyi lap szerint eddig már legalább öt ilyen eset történt, és el is kezdték Batmannek hívni azt, aki már-már rajzfilmbe illő módon kapja el a bűnözőket. A komikus vonalat erősíti, hogy a bűnözők homlokára néha a ratero, vagyis tolvaj szót is felírja.

Mexican Batman a mysterious dude who hunts down motorcycle thieves & tape them to poles in Mexico 😭😭

Hope someone takes inspiration and does this in India aswell. pic.twitter.com/EsTXGbwKW1 — The Dossier (@lolhith07) June 29, 2026

A nyilvánosan megszégyenített motortolvajok közelében rendre ott szokott lenni a szajré is, így mondhatnánk, hogy mindenki boldog lehet. Mégsem ez a helyzet, a rendőrség szerint ugyanis ez összességében mégis csak önbíráskodás: civileknek nincs joga elfogni vagy fogva tartani senkit, még ha valóban bűnt is követtek.

A mexikói Batman így maga is a hatóságok célkeresztjébe került. Az ismeretlen egyébként amiatt kezdhetett el így munkálkodni Lagos de Moreno városának környékén, mert miközben a tavalyi év első öt hónapjában még csak 34 motorlopást jelentettek, idén ugyanebben az időszakban ez a szám már 54 volt.