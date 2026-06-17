A városi közlekedésben gyakran akár egy órát is ülhetünk a volán mögött ahhoz, hogy elérjük az úti célunkat. A fővárosbaingázók viszont naponta akár 2-3 órát is elfüstölhetnek az életükből azért, hogy eljussanak a munkahelyükre, majd onnan vissza. Bár ez sok időnek tűnhet, mégis egy egészséges szervezet ennyit ki tud bírni mosdó nélkül, ideális esetben. Ehhez persze az is kell, hogy az utolsó lehetséges helyen, például a munkahelyen vagy otthon még elmenjünk a vécére akkor, amikor a természet hív.

Átírja a szokásainkat

Az autóvezetés természetesen nem csak a rutinból áll. Nem ritka, hogy olyan helyre kell menni városon belül, ahol egyébként ritkán szoktunk járni. Ilyenkor a legtöbben a célállomás közelében keresnek parkolóhelyet, teljesen logikus módon. Aztán egyszer csak megjelenik valami, ami teljesen megváltoztatja az elvárásainkat.

Ez nem más, mint a gyakran hirtelen fellépő, sürgető vizelési inger mumusa, égő érzéssel és meglehetősen gyakori pisiléssel. Ezek a kellemesnek egyáltalán nem mondható tünetek négy keréken guruló kalitkává változtathatják az autót. Az, akinek halaszthatatlanul pisilnie kell, egyszerűen börtönnek fogja érezni kedvenc járművét, mert az inger arra ösztönzi, hogy minél hamarabb megszabaduljon a húgyhólyag tartalmától.

Ő diktálja a tempót

Kezelés nélkül a probléma szépen lassan veszi át az irányítást a mindennapjaink felett. Egyszer csak azt vesszük észre, hogy inkább olyan helyen állunk már a kocsival, ahol rendelkezése áll nyilvános mosdó. Sőt, az sem kizárt, hogy olyan útvonalon megyünk, ahol több benzinkút is megtalálható a „mi van, ha” esetére. Akkor amikor a találkozókat, intézni valókat hétről-hétre, hónapról-hónapra úgy tervezi meg az ember, hogy mindenképpen legyen a közelben nyilvános vécé, akkor már tulajdonképpen a prosztatagyulladás diktálja a tempót.

Ha csak a vizelési szokások megváltozásával jár, akkor legtöbben szimplán alkalmazkodnak ehhez a problémához, ahelyett, hogy felkeresnének egy urológust, aki segíthet azonosítani, hogy egyáltalán milyen típusú prosztatagyulladással áll szemben valaki. A végső cél az lenne, hogy ne tudja megkeseríteni az autózók életét ez a baj, hanem akkor és ott parkolhassanak le, ahol éppen az szabályosan megtehető.

A prosztatagondok ugyanis parkolópályára tehetik a korábbi preferenciákat, például, hogy olyan környezetben tegyük le az autót, ahol nagy valószínűséggel nem húzza meg valaki, vagy nem lesz kitéve sérülésveszélynek. És a gyakori vizelési ingerrel sajnálatos módon a gyorshajtást és a tilosban parkolást is kockáztathatja valaki, hiszen egyre sürgetőbb a dolga. Éppen ezért jobb minél hamarabb kezelni a problémát, hogy ne legyen belőle nagyobb baj és újra eldönthesd, hogy mikor és merre autózol.

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