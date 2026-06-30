A Ford louisville-i üzeme nem egy aprócska összeszerelő műhely: itt készülnek a kék oválos márka igazi nehézfiúi, a Ford Super Duty, az Expedition, valamint a luxuskategóriás Lincoln Navigator. A több mint 8000 embert foglalkoztató gyárkomplexum 2023-ban elképesztő, 9250 milliárd forintos (25 milliárd dollár) bevételt termelt.

Itt dolgozott Kurt Kromm, aki az elmúlt évben kidolgozta a lelkét: heti 60 órás átlaggal tisztes fizetést, nagyjából 74 millió forintot vihetett haza tavaly. Ezt a tényt ismerve még inkább érthetetlen volt számára a vállalat vádja. – írja a Carscoops.com

Technikai baki okozta a gondot

Az incidens május 9-én, hajnali 3:30 körül történt, egy fárasztó, 12 órás (este 7-től reggel 7-ig tartó) műszak közepén. Kromm vércukorszintje leesett, szédülni kezdett, ezért az egyik fizetőterminálnál vett egy nagyjából 720 forintos csokis kekszet.

Kromm lehúzta a bankkártyáját, a terminál a szokásos zöld pipa helyett piros képernyővel jelezte a tranzakció sikertelenségét. Ezt követően átsétált egy másik, működő kioszkhoz, és ott szabályosan kifizette a terméket.

Hét nappal később mégis behívatták a műszakvezető irodájába. Közölték vele: a biztonsági kamerák felvételei alapján nem fizetett a kekszért, a cég a lopásokkal szemben zéró toleranciát alkalmaz, így azonnali hatállyal kirúgják. A szerszámait nem vihette magával, a céges laptopját elvették, majd biztonsági őrök kíséretében kivezették az épületből.

Nem hagyta annyiban a dolgot

A férfi azonnal elküldte a kártyatörténetének képernyőmentéseit a Fordnak és a szakszervezetnek. A bürokrácia malmai azonban lassan őröltek: két héttel később az UAW azzal jelentkezett, hogy a Ford közjegyző által hitelesített bankszámlakivonatokat követel.

Végül hetekkel később, június 12-én az automatákat üzemeltető Aramark hivatalosan is megerősítette a Ford számára: a dolgozó valóban kifizette a kekszet az ominózus éjszakai műszak alatt. A gyár jelezte, hogy Kromm visszatérhet dolgozni.

Ekkor már túl késő volt.

Kromm időközben már talált egy új, ráadásul sokkal jobban fizető állást a lakhelyéhez közelebb. Az ártatlanul meghurcolt férfi az elmaradt öt heti bérért végül több mint 10,3 millió forintot kapott a cégtől visszamenőleg, bár ez némileg elmaradt attól a 12,2 milliós összegtől, amit a szakszervezet eredetileg ígért neki.

„Tavaly több mint 74 millió forintot kerestem. Miért lopnék el egy kekszet? Csak a kantinban elvertem 444 ezer forintot főleg diétás kólára” – tette fel a teljesen logikus kérdést a cukorbetegséggel küzdő férfi.

A Shifting Gears megkeresésére a Ford hivatalos szóvivője, Jessica Enoch annyit reagált az esetre, hogy egyéni ügyeket nem kommentálnak, de hozzátette: „Értékeljük a dolgozóinkat, és a lehető legigazságosabbak próbálunk lenni. Vannak esetek, amikor utólag belátjuk, hogy a dolgokat másképp is lehetett volna kezelni.” Az automatákat üzemeltető Aramark cég pedig csupán annyit közölt, hogy „teljes mértékben együttműködnek az ilyen jellegű vizsgálatokban”, de leginkább a rágcsálnivalók kínálatára fókuszálnak.