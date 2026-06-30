Nyugdíjasként sokan keresnek maguknak valamilyen mellékállást, pénzkereseti lehetőséget: egy francia nyugdíjas úgy gondolta, ha úgyis egész nap otthon van, miért ne adhatná ki parkolónak a telkét?

Csak a megfelelő engedélyeket felejtette el megszerezni a tevékenységhez, ami miatt most megütheti a bokáját. Az üzleti modell roppant egyszerű és vonzó volt: árai jócskán alulmúlták a hivatalos, engedéllyel rendelkező kereskedelmi parkolók tarifáit. A nyári szezonban a telektulajdonos ezzel az alávágós módszerrel havi 2,5-3,2 millió forintos tisztességesnek nehezen nevezhető bevételre tett szert.

Az ICI beszámolója szerint a nyugdíjas egyáltalán nem bajlódott a papírmunkával, a parkolót sosem jelentette be hivatalos vállalkozásként. A nyomozás eddigi adatai alapján a kötelező adóbevallások is elmaradtak, ráadásul a hatóságok komolyan vizsgálják a helyi városépítészeti és területrendezési előírások megsértését is.

A nyomozók értékelése szerint a férfi “szolgáltatása” iránt hatalmas volt a kereslet az autósok körében. A telken megforduló forgalom elérte a napi 50 járművet is, ami már egyértelműen ipari lépték, messze túlmutat a baráti szívességen.

Ez pedig már nem holmi szabálysértés, a férfi : 2027 februárjában büntetőügy vádlottjaként áll majd bíróság elé.

A helyzet nálunk is hasonló, ha esetleg forgalmas strand, szórakozóhely, turista ösvény közelében van telkünk, és lehajolnánk az apróért, akkor jobb ha tudjuk: parkolót üzemeltetni bejelentésköteles, valamilyen vállalkozási formát megkövetelő szolgáltatás, amit a helyi építési szabályzat akár tilthat is.