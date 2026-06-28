Amit itt kapunk, az egy ízig-vérig szögletes, magas tetős, ötszemélyes személyautó. Ebben a kategóriában azért előfordul hosszabb-rövidebb, akár hétszemélyes kivitel, de a Ford csak egyetlen tengelytávval és szigorúan maximum öt üléssel kínálja a modellt, amivel azért kihagytak egy jókora ziccert a nagycsaládosok piacán.

Előre ülve kényelmes, kellően tág határok között állítható ülések fogadnak, még ha a szivacs tömése egy picit feszesre is sikerült. A műszerfal és a környező tér némileg eltér a hagyományos, belső égésű Tourneo Courier világától. A vezető combjának nagyobb mozgásteret hagyva egy alul-felül csapott, amolyan “lekerekített négyszög” formájú kormánykereket szereltek be, ami a Pumából lehet ismerős.

A sofőr előtt egy új, teljesen digitális műszeregység trónol, a multimédiáért pedig egy tisztes méretű 14 colos érintőképernyő felel, amin a Sync 4 rendszer fut. A műszerfal tetején extra tárolóhelyeket alakítottak ki, az első ülések közé pedig egy egészen zseniális, testreszabható középkonzol került kis polccal a mobilnak vezeték nélküli töltéssel, alul pedig két pohártatóval.

Dobozos családi egyterű lévén megkapjuk a klasszikus felső polcot is a szélvédő előtti részen, ez a tipikus mindenes polc, ahová azért nehéz tárgyakat nem érdemes rakni, mert a villanymotoros kivitel elég hirtelen tud indulni ahhoz, hogy minden az ölünkben landoljon.

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A hátsó üléssor nem tartogat korszakalkotó trükköket. A fejtér abszolút fejedelmi, alsós gyerekek simán felállhatnak belül, de a lábtér a kompakt kategória mércéjével mérve csak az erős átlagot hozza.

Nincs kihajtható asztalka, sem egyéb ilyen apróság ami a kényelmet szolgálná. Ráadásul az első utasülést sem lehet síkba fektetni, ha esetleg hosszabb tárgyakat, mondjuk lapra szerelt bútorokat kellene hazavinni. Három gyerekkel fájó hiány, hogy hátul is csak két Isofix rögzítési pont található, nem tudtak három egyenértékű helyet kialakítani a tervezésnél.

Ahogy a kategóriatársak, úgy az e-Tourneo Courier is tolóajtókat kapott hátul, ami a szűk parkolóhelyeken is gyerekjátékká teszi a beszállást, ráadásul a mozgatásuk sem igényel komolyabb fizikai erőt.

Van viszont egy bosszantó ergonómiai baki: a töltőnyílás a bal hátsó sárvédőre került, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor az autó kábelen lóg, a mellette lévő tolóajtó egyszerűen használhatatlan. Ezt a kellemetlenséget könnyedén meg lehetett volna úszni, ha a tervezők egy kis előrelátással máshová álmodják meg a csatlakozót.

A csomagtartóban egy rendkívül széles, magas, egyenes oldalfalakkal határolt tér fogad minket. Mérete már alaphangon brutális, 1188 literes, ha pedig a második üléssort előrebillentjük, akkor akár 2162 liternyi rakománnyal is megtölthető az autó hátulja. A csomagtérben szatyorakasztó, rakományrögzítő fül, 12 voltos aljzat jelenti a megszokott felszereltséget.

Az egyik oldalon egy zseniális kis rekesz lapul, ami tökéletes cipők, szerszámok vagy egyéb apróságok elrejtésére, emellett adott a lehetőség egy magasított álpadló kialakítására is: jól láthatók mindkét oldalon a burkolatból kialakított tartóelemek (igaz erre inkább utángyártott megoldások vethetők be, gyári opció nincs, de rengeteg modul, lakóautós kiegészítő van amivel feldobható a Ford hátsó része.

Egy ilyen megoldással egy szintbe hozhatjuk a ledöntött ülések háttámláját a padlóval, így a vaskosabb tárgyak – például biciklik – bepakolása sokkal kevesebb izzadsággal jár, és a méretesebb kutyaboxoknak is bőségesen jut hely.

A bejutás azonban már nem ennyire hibátlan. A gigantikus, tetőn zsanérozott csomagtérajtó felnyitása a szűkebb helyeken komoly logisztikai feladat, és sajnos sem alapáron, sem felárért nem kérhető külön nyitható hátsó szélvédő, ami enyhítene ezen a problémán.

Az elektromos változat extra poénja a frunk, vagyis az első csomagtér, ami esetünkben 44 literes és tökéletes megoldás hogy a töltőkábelek ne kallódjanak a hatalmas hátsó térben.