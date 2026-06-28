Amikor a praktikum mindent felülír, és egy átlagos méretű de mégis minden centimétert a cipekedés szolgálatába állító gép kell, akkor a kisteherautókkal rokon, családi egyterűek jelentik a megoldást. Mindent maguk mögé utasítanak, nincs olyan SUV, ami felvehetné velük a versenyt, de talán pont ez a specifikus kialakítás kiveszi őket a fősodorból.
Egyszerűen egyre kevesebbeknek kell ilyen célszerszám családi használatra, és nem akarják a megjelenést, gazdag extralistát, kényelmet feláldozni a több fronton bevethető dobozos kialakítás kedvéért.
A szűkös kínálat üde színfoltja a Ford Tourneo Courier, aminek több trükkje is van, amit a nagy tér mellé fel tud mutatni.
A Fordnak régi, jó szokása, hogy a látszólag unalmas céltárgyakba is zseniális vezetési élményt csempész, a Tourneo Courier pedig tankönyvi példája ennek a filozófiának. Hiába adja egy furgon az alapokat, a lemezek alatt a Puma crossover váza lapul, ami őszinte lendületet és stílust visz abba, ahogy ez a dobozos mindenes kinéz, ahogy mozog az úton, és ahogy kiszolgálja a hétköznapokat.
Ez a műszaki alap pedig egyet jelent a teljesen elektromos opcióval is, ami még egy újabb csavart ad a történetnek.
Külső
Lássuk be, egy eredendően áruszállításra optimalizált furgonból ritkán születik ikonikus dizájn, de a Ford formatervezői az utolsó cseppig kipréselték a potenciált a klasszikus kockaformából, és hiba nélkül oldották meg a feladatot.
A Tourneo Courier második generációja nem csupán egy puttonyos haszonjármű személyautósított klónja: kategóriájában egy kifejezetten esztétikus jelenség. A mokány, karakteres orr-részt pont egészséges mennyiségű műanyag rátéttel vadították meg, amit az oldalt végigfutó, sötétített üvegfelületek tesznek igazán harmonikussá.
Kerekei 15-17 col méretűek lehetnek, a tesztautón az utóbbi látható 215/55 R17 méretű abroncsokkal, ezzel a kialakítással pedig csak az elektromos kivitel rendelhető.
Tény, hogy a derékszögekkel operáló sziluett sosem fogja úgy megdobogtatni az autórajongó szívét, mint egy lapos sportkocsié, de a mindennapi életben – azaz élni benne – egyszerűen verhetetlen. A függőlegesen lecsapott farrész áldás a szűk belvárosi parkolásoknál és a manőverezésnél. Vezetés közben kiszámíthatóan, szinte milliméterre pontosan érezzük a karosszéria végét, még akkor is, ha a mindenütt jelenlévő tolatókamerák korában ez a fizikai adottság már nem tűnik akkora technikai bravúrnak, mint régen.
Kellemes meglepetés – és fontos szempont is lehet a választásnál –, hogy a kötelező fekete-fehér-szürke egyenruhán túl végre valódi színek is felkerültek a palettára: egy élénkpiros, egy kék vagy egy zöld fényezés garantáltan üde színfolttá teszi az autót a forgalomban.
Sokat dob a külső megjelenésen a kéttónusú fényezés – fekete vagy fehér kontraszttetővel – amiért már a zsebünkbe kell nyúlni, mint feláras extra, de vizuálisan tényleg ezzel kerek egész az autó. A fehér tető ráadásul kifejezetten praktikus döntés is egyben, hiszen fizikai adottságainál fogva a nyári kánikulában érezhetően kevésbé engedi felhevülni a hatalmas utasteret.
A tolóajtós mindenes 4337 milliméteres hosszal és – a visszapillantó tükröket is beleszámolva – 2076 milliméteres szélességgel foglalja el a helyét a világban, miközben 1817 milliméter magasra nyújtózkodik. Mindezt egy becsületes, 2692 milliméteres tengelytáv foglalja stabil keretbe, ami előrevetíti a tágas belső teret is.
Az E-Tourneo sajátossága a zárt, aerodinamikailag optimalizált, “méhsejt” mintázatú hűtőrács, ami némi csillogást visz a visszafogott összképbe.
Belső
Amit itt kapunk, az egy ízig-vérig szögletes, magas tetős, ötszemélyes személyautó. Ebben a kategóriában azért előfordul hosszabb-rövidebb, akár hétszemélyes kivitel, de a Ford csak egyetlen tengelytávval és szigorúan maximum öt üléssel kínálja a modellt, amivel azért kihagytak egy jókora ziccert a nagycsaládosok piacán.
Előre ülve kényelmes, kellően tág határok között állítható ülések fogadnak, még ha a szivacs tömése egy picit feszesre is sikerült. A műszerfal és a környező tér némileg eltér a hagyományos, belső égésű Tourneo Courier világától. A vezető combjának nagyobb mozgásteret hagyva egy alul-felül csapott, amolyan “lekerekített négyszög” formájú kormánykereket szereltek be, ami a Pumából lehet ismerős.
A sofőr előtt egy új, teljesen digitális műszeregység trónol, a multimédiáért pedig egy tisztes méretű 14 colos érintőképernyő felel, amin a Sync 4 rendszer fut. A műszerfal tetején extra tárolóhelyeket alakítottak ki, az első ülések közé pedig egy egészen zseniális, testreszabható középkonzol került kis polccal a mobilnak vezeték nélküli töltéssel, alul pedig két pohártatóval.
Dobozos családi egyterű lévén megkapjuk a klasszikus felső polcot is a szélvédő előtti részen, ez a tipikus mindenes polc, ahová azért nehéz tárgyakat nem érdemes rakni, mert a villanymotoros kivitel elég hirtelen tud indulni ahhoz, hogy minden az ölünkben landoljon.
A hátsó üléssor nem tartogat korszakalkotó trükköket. A fejtér abszolút fejedelmi, alsós gyerekek simán felállhatnak belül, de a lábtér a kompakt kategória mércéjével mérve csak az erős átlagot hozza.
Nincs kihajtható asztalka, sem egyéb ilyen apróság ami a kényelmet szolgálná. Ráadásul az első utasülést sem lehet síkba fektetni, ha esetleg hosszabb tárgyakat, mondjuk lapra szerelt bútorokat kellene hazavinni. Három gyerekkel fájó hiány, hogy hátul is csak két Isofix rögzítési pont található, nem tudtak három egyenértékű helyet kialakítani a tervezésnél.
Ahogy a kategóriatársak, úgy az e-Tourneo Courier is tolóajtókat kapott hátul, ami a szűk parkolóhelyeken is gyerekjátékká teszi a beszállást, ráadásul a mozgatásuk sem igényel komolyabb fizikai erőt.
Van viszont egy bosszantó ergonómiai baki: a töltőnyílás a bal hátsó sárvédőre került, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor az autó kábelen lóg, a mellette lévő tolóajtó egyszerűen használhatatlan. Ezt a kellemetlenséget könnyedén meg lehetett volna úszni, ha a tervezők egy kis előrelátással máshová álmodják meg a csatlakozót.
A csomagtartóban egy rendkívül széles, magas, egyenes oldalfalakkal határolt tér fogad minket. Mérete már alaphangon brutális, 1188 literes, ha pedig a második üléssort előrebillentjük, akkor akár 2162 liternyi rakománnyal is megtölthető az autó hátulja. A csomagtérben szatyorakasztó, rakományrögzítő fül, 12 voltos aljzat jelenti a megszokott felszereltséget.
Az egyik oldalon egy zseniális kis rekesz lapul, ami tökéletes cipők, szerszámok vagy egyéb apróságok elrejtésére, emellett adott a lehetőség egy magasított álpadló kialakítására is: jól láthatók mindkét oldalon a burkolatból kialakított tartóelemek (igaz erre inkább utángyártott megoldások vethetők be, gyári opció nincs, de rengeteg modul, lakóautós kiegészítő van amivel feldobható a Ford hátsó része.
Egy ilyen megoldással egy szintbe hozhatjuk a ledöntött ülések háttámláját a padlóval, így a vaskosabb tárgyak – például biciklik – bepakolása sokkal kevesebb izzadsággal jár, és a méretesebb kutyaboxoknak is bőségesen jut hely.
A bejutás azonban már nem ennyire hibátlan. A gigantikus, tetőn zsanérozott csomagtérajtó felnyitása a szűkebb helyeken komoly logisztikai feladat, és sajnos sem alapáron, sem felárért nem kérhető külön nyitható hátsó szélvédő, ami enyhítene ezen a problémán.
Az elektromos változat extra poénja a frunk, vagyis az első csomagtér, ami esetünkben 44 literes és tökéletes megoldás hogy a töltőkábelek ne kallódjanak a hatalmas hátsó térben.
Technika
A Tourneo Courier kínálata egyszerű. A benzines változat 1,0 literes, háromhengeres EcoBoost motorral készül, 125 lóerővel, hatfokozatú kézi váltóval vagy hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval. Az elektromos E-Tourneo Courier elsőkerék-hajtású, 100 kW-os, azaz 136 lóerős villanymotor hajtja.
A padlólemezbe integrálva kapott helyet a 43,6 kWh nettó (kiautózható) kapacitású lítium-ion akkumulátorcsomag. A gyár 320 km-es maximális hatótávot ad meg, 10–80 százalék között kb. 26 perces DC-gyorstöltéssel és 11 kW-os AC-töltésnél 10–100 százalék között kb. 5 óra 40 perces töltési idővel.
Vezetés
Milyen érzés vezetni egy magas dobozt, ami tele van akkumulátorokkal? Sokkal jobb, mint gondolnánk. A nehéz akkumulátorcsomag mélyen, a padlólemezben történő elhelyezése drasztikusan leviszi az autó súlypontját.
Bár az E-Tourneo Courier saját tömege 1724 kilogramm, a kanyarokban nyoma sincs annak a billegésnek vagy bizonytalanságnak, amit a korábbi, magas építésű egyterűeknél megszokhattunk. A futómű hangolása a Ford legjobb hagyományait követi: kellően feszes ahhoz, hogy stabil maradjon az íveken, de pont eléggé csillapít ahhoz, hogy a hírhedten pocsék magyarországi kátyúkat is fogcsikorgatás nélkül elnyelje. Ebben a testben is sikerült megőrizni a Puma génjeit, ami kétség kívül kategóriája egyik legjobban vezethető típusa.
Egy családi szolgálatba állított dobozoshoz pedig illik a villanyhajtás. Ilyen felhasználásnál a dízel vagy a háromhengeres benzines mindig hoz némi ipari mellékízt, nyers működéssel, kompromisszumokkal. Ezek tűnnek el az elektromos hajtáslánccal, könnyedén, csendben halad előre az E-Tourneo Courier városi környezetben, és alacsony sebességnél a rugalmassággal sincs probléma, nincs bakkecskézés váltásnál, turbólyuk miatti torpanás, felbőgő motor előzésnél: ebben a műfajban üt igazán a villanymotorra jellemző “elegancia”.
A kormányzás tipikusan fordos: élénk, direkt és a kategóriához képest meglepően sok visszajelzést ad az útról. Az elektromos rásegítés mértéke jól eltalált, a fordulókör mindössze 10,7 méter, ami a kétoldali tolóajtókkal kombinálva a szűk áruházi parkolók koronázatlan királyává teszi a Couriert. A 0-100 km/h-s sprint 11 másodpercet vesz igénybe, a végsebességet pedig elektronikusan 145 km/h-ban maximalizálták, ami a hatótáv megóvása érdekében teljesen észszerű kompromisszum.
Van egypedálos üzemmód: a gázpedál felengedésekor a villanymotor generátorként kezd működni, drasztikusan lassítja az autót egészen a teljes megállásig, miközben az energiát visszatáplálja az akkumulátorba. Ezt a rendszert a Ford mérnökei annyira finoman és lineárisan hangolták, hogy egy kis megszokás után a fékpedálhoz tényleg csak vészhelyzetben kell nyúlni.
Zajkomfortja városban, és lassabb országúti haladáskor kellemes, nincs dobozos dübörgés, és dobogás a hátsó tengely környékéről, de autópályán már győz a fizika, a nagy homlokfelülettel torlódó levegő hangja bizony bejut az utastérbe.
Fogyasztás terén a hivatalos WLTP-érték 17,9–18,2 kWh/100 km körül alakul, de ennél az autónál tényleg számíthatunk szélsőségekre. Mivel a hajtáslánc maga hatékony, és már bizonyított a Pumában, így városi környezetben egész alacsony 13-14 kWh/100 km-es értéket is tud produkálni, de hőségben klímát járatva a nagy utasteret hűtve, autópályán haladva fogyasztás felkúszhat 22-25 kWh/100 km-re, amivel a hatótávolság 150-170 kilométerre olvad.
Autópályán számíthatunk a sávot stabilan tartó és a forgalmat jó ritmusban követő vezetéssegítő rendszerekre, ami ebben a kategóriában eddig ritkaságnak számított.
Költségek
Kegyetlen árverseny közepén állunk éppen, ami ha nem is a listaárakat, de a készletről elérhető példányokat mindenképpen érinti. Ha csak a Ford központi oldalát nézzük, akkor jelen állapot szerint az Tourneo Courier benzinmotorral 9,5 millió forinttól vihető haza, de az elektromos hajtásért jelentős felárat kell fizetnünk, a Trend felszereltségű belépő modellért 14 725 650 Forintot kell kifizetnünk.
A gazdagabb, tesztautón is látható Active szintért már 16,25 millió a kifizetendő összeg, viszont kereskedői oldalakon jelentős kedvezményekre bukkanhatunk. Az e-Tourneo Courier ára egész versenyképes ha a Stellantis-csoport kínálatával hasonlítjuk össze. A Citroën ë-Berlingo M karosszériával Plus felszereltséggel 16 075 000 Ft-os bruttó listaáron érhető el, közvetlen rokonai, az Opel Combo Electric/Peugeot e-Rifter is 16-17 millió forint körül mozognak, nagyon hasonló teljesítményű hajtáslánccal.
A különbség az, hogy a Ford kisebb és csak ötüléses, valamint belépőszintje alacsonyabb árban így akinek öt ülés mellé kell gigantikus csomagtér, és a kompakt, városban is használható méret, annak jó opció lehet ez a típus.
Viszont ha elfér még 35 centiméter, és egy méretosztállyal nagyobb családi furgon kell, akkor a Kia PV5 csábítóan közel van árban, és a koreai, kifejezetten elektromosnak tervezett típus gyakorlatilag a praktikum és okos megoldások stílusos és gazdag tárháza. Csak a futurisztikus stílust kell megszokni.
|A Ford E-Tourneo Courier és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford E-Tourneo Courier– 46 kWh (136 LE)
|15 260 000
|Citroën ë-Berlingo – 50 kWh (136 LE)
|15 270 000
|Opel Combo Electric – 50 Wh (136 LE)
|15 270 000
|Kia PV5 Passenger – 51,5 kWh (121 LE)
|15 550 000
Összegzés
Jól meghatározott célközönség számára érdekes maga a típus, és így elektromos hajtással még határozottabb, kihez illik ez a kivitel.
Aki főleg városi környezetben tesz meg relatíve sok kilométert, és a kompakt méret mellé öt személyre igazán tágas beltérre, valamint rengeteg csomag befogadására alkalmas raktérre van szüksége, annak ez egy ideális eszköz a mindennapokra. Az extrák ehhez az alaptudáshoz nem adnak sokat, és egy ilyen autó világa amúgy sem a fényűzésről szól, nyugodtan hagyatkozhatunk az alapverzióra.
Fájó a villanyhajtás felára, mert ezzel igazán könnyed, kulturáltan csendes, mondhatni családbarát az autó, viszont hosszú távú használat mellett egy jól kifogott finanszírozási ajánlattal, otthoni töltéssel és magas futással még ezt a különbséget is le lehet dolgozni.
|Mellette – Ellene
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