Egy furgonnak strapabíró beltér kell, ugyanakkor a személyszállító kivitelnek nem áll jól ha fekete zörgő műanyag dobozban érezzük magunkat. A PV5 belterének tervezői megtalálták a harmonikus középutat, a felhasznált anyagok javarészt kemény felületűek, de ezzel együtt is minőségi benyomást keltenek. Ami üdvös, hogy nincs sehol egy centiméter magas fényű elem se, a kapcsolók környékének matt, de jó tapintású borítása tartósságot ígér.

26 fotó

Egyszerű egyenes vonalakból rajzolták meg a műszerfalat, abszolút vízszintes sávok tagolják, előtérbe helyezve a praktikus megoldásokat.

Bár a padló alacsony a beszállást mégis segíti két kapaszkodó a kettéosztott A-oszlopon. Elsőre szembeötlő, hogy nagyon alacsonyan futnak az oldalablakok, nagyszerű a kilátás, elég csak kihajolni és egyből látjuk merre tart a szinte lábunk alatt forduló kerék.

A tárolás nem csak a hatalmas hátsó részről szól, az apróságoknak is jut hely a PV5 belterében. Feltűnő a kormány előtt, a műszerfalon kialakított klasszikus irattartó, az ajtózsebek könnyen nyelik el az ásványvizes palackokat, de mivel alacsony az utastér fej feletti nagy polc nincs. Ezt pótolja az utasülés előtti kesztyűtartó. ami mindent ver a maga 5,17 literes kapacitásával.

A sík padlót kihasználva a két ülés között is beépítettek egy praktikus rendszerező részt, itt két pohártartót és egy 220 voltos csatlakozót is találunk, ami hátulról is könnyen elérhető. A műszerfal közepén alul a mobiltelefonos “központ” található, itt a nagyméretű kihúzható fiók feletti polc a vezeték nélküli töltés otthona, az USB-C csatlakozókból pedig egy már 100 wattos teljesítmény ad le, de van békebeli 12 voltos ajzat is.

Használhatóság terén nagy gurítás (bár nem teljes újdonság) a különféle tartozékok fogadására kialakított konzolok. Ilyet találunk a csomagtérben, a műszerfalon, a két ülés közötti részen is. Ezek a sínek a Kia Addgear rendszer részei, amit mintha az IKEA ihletett volna. A megadott terhelhetőség határáig ezekre a helyekre mágneses tartót, szemüvegtárolót, plusz pohártartót, akasztót, gyári légfrissítőt rögzíthetünk.

Fizikai gomb kevés akad, a klímakonzol teljesen eltűnt a PV5 utasteréből, de szerencsére az ablakemelők és a tükörállítás megmaradt a megszokott helyen, az ajtóra telepítve. A klíma hiánya akkor probléma ha nem átgondolt a digitális rendszer, de a PV5 igazi penge hardvert kapott, mert minden funkció villámgyors, a 12,9 colos képernyő pedig tényleg a mobilok képernyőinek reakcióidejét és használhatóságát hozza.

A hasonlóság oka, hogy az operációs rendszer Android Automotive OS (AAOS), tehát ugyanazok a mobilra évek alatt megérlelt, már ujjbegyeinkben ösztönösen meglévő mozdulatok itt is működnek. Alul mindig látjuk a legfontosabb klímával kapcsolatos funkciókat, de a bővebb menü is azonnal előhozható egy mozdulattal, az ikonok pedig a klasszikus “fogd és vidd” módszerel cserélhetőek ezen az alsó állapotsávon.

A mélyebb funkciók megismeréséhez több idő kell, de a rövid próba alapján ez a Kia eddigi egyik legjobban működő fedélzeti rendszere. A kormány mögött 7,5 colos műszeregység mutatja a legfontosabb információkat, a hatótávot a középérték mellett maximum és minimum megtehető kilométerben is mutatja.

Az ülések fűthetőek, (ahogy a kormány is) szellőztethetőek, az üléspozíció magas, a vezetési pozíció furgonos, de csak enyhén, nincs annyira megdöntve a kormányoszlop mint több hasonló modellben. Alapvetően kényelmes, a kárpitozás is hozza a személyautók szintjét, a második sor pedig gigantikus lábtérrel, és sík padlókialakítással csábítja az utasokat. A háttámla itt dönthető, az ülés fűtött és a két oldalajtó kérhető elektromos mozgatással. Igaz a motor nagyon óvatosan, egy teknős tempójával húzza be az ajtókat.

Érdekes, hogy csak két Isofix rögzítőpont került hátra, pedig egy ilyen autó a három gyerekesek egyik kiszemeltje lehetne, de talán majd más ülés konfigurációban érkezik válasz erre a kérdésre.

USB-C töltőket az első ülések háttámlájában találnak az utasok, a beszállásukat itt is kapaszkodó segíti, kihajtható asztalka, könyöklő, pohártartó viszont nincs. A csomagtér nagyvonalú öt utassal 1330 literrel számolhatunk, a padló alatt pedig rekeszek várják a töltőkábelt, a rövid orrban nincs tároló, csak a folyadékok betöltését intézhetjük itt.