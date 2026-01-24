“A Kia komolyan gondolja.” – Ez volt a legfontosabb tanulsága a teljesen új alapokra építkező PV5 típuscsalád hazai bemutatójának. Mert a PV5 nem csak egyszerű elektromos furgon: láttunk már pár ilyet, de ebben az esetben sokkal összetettebb tervről van szó.
Mert ez nem egy kiegészítő, a trendnek megfelelve elsütött, félvállról vett projekt amivel mutathatja a cég, hogy a zöld utat járja. A Kia tényleg komolyan vette a feladatot, és feltették a kérdést: mitől lehet jó egy kizárólag elektromos hajtásláncra épülő furgon?
A válaszokat valószínűleg felírták minden fejlesztő irodájába, és addig nem engedték haza őket, amíg minden tételt ki nem pipáltak. Így született a végletekig letisztult, futurisztikusan egyszerű modellcsalád, ami rengeteg hasznos felépítmény mellett személyszállító verzióban, kisbuszként is elérhető lesz.
Eltökéltségük magasba tartható eredményeket hozott, a modell még piacra sem lépett igazán, de máris kétszer villantotta meg tehetségét: egy Guiness-rekordot és az Év kishaszongépjárműve díj 2026-os díját is bezsebelte.
Mi ez az egész?
A Kia új haszonjárműve a PV5 a villannyal hajtott járművekre szabott E-GMP.S padlólemezt kapta meg, ami egyet jelent a teljesen laposan kialakított “fedélzettel” és alacsony belépési magasággal.
Akkumulátorból és teljesítményből is több szintet kínálnak, de kezdjük kívülről, a dizájért ugyanis magyar kreatív szakemberek felelnek.
Igen, a Kia ezt a típust is európai hatások mentén tervezte, a hazai bemutatón a formai finomságokat a frankfurti Kia központból érkezett Róka Dániel (vezető fejlesztő) és Sebestyén Marcell (fődizájner) mutatta be, a rövid próbakör során az ötszemélyes, családi verzió világába szagoltunk bele.
Külső
Komoly mozgástér nincs egy dobozos furgon megrajzolásánál, de ők kihozták belőle a maximumot.
A kialakítás maximálisan illik a Kia új elektromos személyautói által diktált stílushoz: formabontó, merészen újragondolt fényszórókkal, és jó ízléssel rajzolt geometriai megoldásokkal.
A LED-fényszórók általános elterjedésével szabad teret kaptak a tervezők, ma már nem kell halogén opcióra is gondolva elhelyezni a lámpatesteket. Így a PV5 az A-oszlop folytatásaként kapott két lefelé tartó, a dinamizmust erősítő nappali menetfényt, a valódi fényszórók pedig elrejtve figyelnek a lökhárítóban, amire már nem kellett hűtőrácsot szuszakolni, mivel nincs belső égésű verzió.
Egy barátságos robotra emlékeztet, és elférne bármelyik cyberpunk regény lapjain, a minimális túlnyúlásokkal, még “melós” verzióban is érdekes acélfelnikkel tényleg üdítő látvány.
Az ilyen furgonok oldalára tényleg nem tudnak semmit kitalálni a tervezők, de a PV5 más: a B oszlopnál felfelé tettek egy törést a szélvédők vonalában, mintha meg lenne támasztva a lemez, a feketére fújt frontrész pedig egészen idáig tarthat, szinte vizuálisan eltüntetve a két részre osztott A-oszlopot.
Van mögötte komoly koncepció, a légies felső harmadot egy masszívabb alsó rész követi, a vaskos fekete műanyaggal körbecsomagolt sárvédők és küszöbök már azt sugallják, hogy a gép kész utat törni a városi dzsungelben.
Főleg városban, mert a 14,3 centiméteres hasmagasság nem a hepehupás földutak barátja, remélhetőleg jó védelemmel látták el az autó alját, ami főleg megpakolva garantáltan le fog érni itt-ott. Igaz ennek előnye is van, a fellépési magasság mindössze 41,9 centiméter, ami megkönnyíti a nehéz áruk mozgatását.
Első körben a hosszabb változat érkezett Magyarországra: ez 4695 mm hosszú, 1895 mm széles (tükrök nélkül) és 1899 mm magas. A két tengely közötti távolság pedig 2995 mm. Tehát nem nagyobb egy középkategóriás személyautónál, de a három méteres tengelytávval bőséges belső teret ad.
A Cargo vagyis a furgon kivitelben ez 4,4 köbméteres raktér kapacitást jelent, de izgalmas a személyszállító Passanger verzió is, ami több ülés konfigurációval (öt, hat, hét személyes kivitelben) rendelhető. Később érkezik a két verzió elegye, a nagyobb brigádok szállítására alkalmas Crew Van, egy mozgássérültek szállítására alkalmas WAV kivitel is, amiben az első üléssorban kettő, a másodikban nulla, a harmadikban pedig három ülőhely található. Végül pedig a rövidebb L1H1 Cargo zárja majd a sort, aminél a tengelytáv helyett a hátsó túlnyúlást (930 mm) fogják csökkenteni.
Az egyedi igényeket egy fülke-alvázas kivitel elégíti ki, amire rengeteg egyedi felépítmény rendelhető, akár a gyártól közvetlenül, vagy európai, hazai cégektől. Lehet belőle lakóautó, hűtős, állványos hasznos négykerekű, rengeteg ötlet megvalósítható.
A Cargo és a Passanger karosszériája még egy fontos ponton eltér: a személyszállító verzió felfelé nyíló csomagtérajtót kap, ami alá akár horgászat, kemping során nagyszerűen be lehet állni rossz idő esetén. Nagy szögben nyílik, de kell neki a hely, ezért a furgon már a klasszikus két szárnyas ajtót kapta meg, amelyeket 90 fokig ki lehet nyitni, így targoncával is be lehet pakolni a raklapokat.
Az alapfényezés jelenleg a Clear White, ha valaki ennél stílusosabbat szeretne, akkor nyolc metálfényű árnyalatból választhat, 317 500 forintos felárért.
Belső
Egy furgonnak strapabíró beltér kell, ugyanakkor a személyszállító kivitelnek nem áll jól ha fekete zörgő műanyag dobozban érezzük magunkat. A PV5 belterének tervezői megtalálták a harmonikus középutat, a felhasznált anyagok javarészt kemény felületűek, de ezzel együtt is minőségi benyomást keltenek. Ami üdvös, hogy nincs sehol egy centiméter magas fényű elem se, a kapcsolók környékének matt, de jó tapintású borítása tartósságot ígér.
Egyszerű egyenes vonalakból rajzolták meg a műszerfalat, abszolút vízszintes sávok tagolják, előtérbe helyezve a praktikus megoldásokat.
Bár a padló alacsony a beszállást mégis segíti két kapaszkodó a kettéosztott A-oszlopon. Elsőre szembeötlő, hogy nagyon alacsonyan futnak az oldalablakok, nagyszerű a kilátás, elég csak kihajolni és egyből látjuk merre tart a szinte lábunk alatt forduló kerék.
A tárolás nem csak a hatalmas hátsó részről szól, az apróságoknak is jut hely a PV5 belterében. Feltűnő a kormány előtt, a műszerfalon kialakított klasszikus irattartó, az ajtózsebek könnyen nyelik el az ásványvizes palackokat, de mivel alacsony az utastér fej feletti nagy polc nincs. Ezt pótolja az utasülés előtti kesztyűtartó. ami mindent ver a maga 5,17 literes kapacitásával.
A sík padlót kihasználva a két ülés között is beépítettek egy praktikus rendszerező részt, itt két pohártartót és egy 220 voltos csatlakozót is találunk, ami hátulról is könnyen elérhető. A műszerfal közepén alul a mobiltelefonos “központ” található, itt a nagyméretű kihúzható fiók feletti polc a vezeték nélküli töltés otthona, az USB-C csatlakozókból pedig egy már 100 wattos teljesítmény ad le, de van békebeli 12 voltos ajzat is.
Használhatóság terén nagy gurítás (bár nem teljes újdonság) a különféle tartozékok fogadására kialakított konzolok. Ilyet találunk a csomagtérben, a műszerfalon, a két ülés közötti részen is. Ezek a sínek a Kia Addgear rendszer részei, amit mintha az IKEA ihletett volna. A megadott terhelhetőség határáig ezekre a helyekre mágneses tartót, szemüvegtárolót, plusz pohártartót, akasztót, gyári légfrissítőt rögzíthetünk.
Fizikai gomb kevés akad, a klímakonzol teljesen eltűnt a PV5 utasteréből, de szerencsére az ablakemelők és a tükörállítás megmaradt a megszokott helyen, az ajtóra telepítve. A klíma hiánya akkor probléma ha nem átgondolt a digitális rendszer, de a PV5 igazi penge hardvert kapott, mert minden funkció villámgyors, a 12,9 colos képernyő pedig tényleg a mobilok képernyőinek reakcióidejét és használhatóságát hozza.
A hasonlóság oka, hogy az operációs rendszer Android Automotive OS (AAOS), tehát ugyanazok a mobilra évek alatt megérlelt, már ujjbegyeinkben ösztönösen meglévő mozdulatok itt is működnek. Alul mindig látjuk a legfontosabb klímával kapcsolatos funkciókat, de a bővebb menü is azonnal előhozható egy mozdulattal, az ikonok pedig a klasszikus “fogd és vidd” módszerel cserélhetőek ezen az alsó állapotsávon.
A mélyebb funkciók megismeréséhez több idő kell, de a rövid próba alapján ez a Kia eddigi egyik legjobban működő fedélzeti rendszere. A kormány mögött 7,5 colos műszeregység mutatja a legfontosabb információkat, a hatótávot a középérték mellett maximum és minimum megtehető kilométerben is mutatja.
Az ülések fűthetőek, (ahogy a kormány is) szellőztethetőek, az üléspozíció magas, a vezetési pozíció furgonos, de csak enyhén, nincs annyira megdöntve a kormányoszlop mint több hasonló modellben. Alapvetően kényelmes, a kárpitozás is hozza a személyautók szintjét, a második sor pedig gigantikus lábtérrel, és sík padlókialakítással csábítja az utasokat. A háttámla itt dönthető, az ülés fűtött és a két oldalajtó kérhető elektromos mozgatással. Igaz a motor nagyon óvatosan, egy teknős tempójával húzza be az ajtókat.
Érdekes, hogy csak két Isofix rögzítőpont került hátra, pedig egy ilyen autó a három gyerekesek egyik kiszemeltje lehetne, de talán majd más ülés konfigurációban érkezik válasz erre a kérdésre.
USB-C töltőket az első ülések háttámlájában találnak az utasok, a beszállásukat itt is kapaszkodó segíti, kihajtható asztalka, könyöklő, pohártartó viszont nincs. A csomagtér nagyvonalú öt utassal 1330 literrel számolhatunk, a padló alatt pedig rekeszek várják a töltőkábelt, a rövid orrban nincs tároló, csak a folyadékok betöltését intézhetjük itt.
Technika
A PV5 Cargo háromféle teljesítményszinttel készül (89,4, 110,8 és 120 kW, azaz 121, 151, 163 lóerősek), a személyszállító a két erősebbel (90 és 120 kW) választható, a teszt során a 120 kW-ost próbáltuk.
A nyomaték és a maximális sebesség terén azonban nincs különbség, minden változatnál 250 Nm és 135 km/óra a megfelelő adat. A 150 kW-os DC-töltővel akár fél óra alatt 10-ről 80%-osra tölthetők az akkumulátorai. 11 kW-os AC-töltővel ez a művelet 4-6,5 órába telhet, míg 22 kW teljesítményű AC-töltővel 3-4 órát vehet igénybe.
Az energiatároló egységeket a padlóba építették be a mellső és a hátsó tengely közé. Az NMC kémiájú akkumulátorok alkotják most a kínálatot, ez már az ötödik generáció, a cellákat a CATL gyártja.
A 400 voltos rendszerre épülő, szögletes modulokból összeállított csomag 51,5 kWh, vagy 71,2 kWh kapacitású lehet. Később a városi rövid körökre gondolva érkezik egy még kisebb LFP kémiájú akkumulátor 43,3 kWh kapacitással.
A PV5 nemcsak a Kiától már ismert V2L funkciót (képes elektromos fogyasztók ellátásra adapter segítségével normál 220 voltos csatlakozással) hozza, hanem szintet lép a V2G és V2H képességekkel is. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az autó képes az elektromos hálózatba visszatáplálni, vagy áramszünet idején az otthoni energiaellátást biztosítani.
Ezzel párhuzamosan a Kia Charge hálózat is lendületesen bővül: a legfrissebb adatok szerint Európában már több mint 800 000 töltőpont érhető el. Ezek használata a gyári töltőkártyával egyszerűen indítható, a fedélzeti EV Route Planner pedig automatikusan számol velük az útvonaltervezés során.
Vezetés
Könnyed, gördülékeny, jól átlátható, egyszerű. Javarészt így jellemezhető a PV5 volánja mögött töltött pár perc. A nagy ablak tényleg ajándék, zseniálisan leegyszerűsíti a forgolódást városi környezetben.
Ha ez kevés segít az alapáros 360 fokos kamera rendszer. A kép tisztességes, magas felbontású, látszanak a részletek, az autó környezetét több irányból jól látjuk, és még előre haladva, gurulva sem tűnik el a kijelzés.
Jó a forulókör (10,8 méter), a kezelőszervek kézre állnak, a fékenergia visszatermelést három fokozatban lehet állítani, de nincs markáns egy pedálos mód. A teljesítmény viszafogott, még az erősebb verzió sem tolja ülésbe a testünket, de érthető a finomra hangolt erőleadás, ez mégis a furgonok, kisbuszok világa, nem akarunk törött rakományt, elfehéredő hányingert kiáltó gyereket a második sorban.
Alacsony menetzajt ígértek a gyáriak, ami országúti tempónál igaznak is tűnt, de autópályára még nem merészkedtünk ki a PV5-össel.
Stabilitása és vezethetősége túlmutat a klasszikus furgonra épülő kisbuszokon. A nagy tömegre tervezett, üresen magas borulékony konstrukciókkal nem öröm a haladás, de a PV5 más filozófiával készült. Az akkumulátor alacsonyra húzza a tömegközéppontot, és mivel mindig van benne anyag, így a rugózást is erre lőtték be, személyautósan komfortos a haladás.
Igaz, a nagy 2140 kilogrammos tömeg a végső terhelhetőségnél és össztömegnél ront a matekon, a hasznos teher nagyjából 500 kilogramm lehet a személyszállító verziónál, és a Cargo is elvileg 690 kilogrammal terhelhető.
A kisebb akkumulátorral 295 megtehető kilométert ígér a kisbusz kivitel, érezhetően ehhez a 71,2 kWh-s csomag passzol jobban, amivel 412 kilométer tehető meg. Érdekesség, hogy a Cargo kivitel esetén megadták a terhelt hatótávot is, teljesen megpakolva a 416 megtehető kilométer helyett 387 kilométert ad meg a gyár a WLTP mérési ciklus szerint, vagyis 100 kilogramm plusz teher 1,49 százalékos csökkenést eredményez.
|Kia PV5 és vetélytársai ‒ Listaár, forint (nettó)
|Kia PV5 (71,2 kWh)
|15 550 000
|Opel Vivaro-e L (75 kWh, 136 LE)
|18 650 000
|Farizon SV L2H1 (67 kWh, 231 LE)
|18 076 900
|Volkswagen ID.Buzz (77 kWh, 204 LE)
|16 440 000
Költségek
A kisebb akkumulátorral, gyengébb motorral a személyszállító verzió belépő ára 15,55 millió forintról indul, de ebből 500 ezer forint azonnal leesik a klasszikus azonnali, vevőcsábító gyári kedvezménnyel. Maradva a listaáraknál, a nagyobb, tisztes hatótávot adó akkumulátorral, erősebb motorral már 17,15 millió az ár. A hőszivattyú mindkét esetben feláras tétel, 350 ezret kell fizetni a mondhatni létfontosságú kiegészítőért.
Az elektromos modellekre jellemző magas belépő árat gazdag felszereltség kompenzálja, már alapáron jár az adaptív tempomat, sávkövető rendszerrel, a tolatókamera, automata klíma, a 12,9 colos kijelző, valamint az összes LED-fényszóró.
Értékelés
Egész pályás letámadás része a PV5, ami most csatárként tör előre. A technikai alapokra (PBV – járművön túlmutató platform) több modell is érkezik, 2027-ben a nagy testvér PV7-es, majd a még nagyobb teherszállító PV9-es. A jól átgondolt konstrukción érződik, hogy hosszú évek szisztematikus fejlesztésének az eredményét látjuk, amit tényleg a gyakorlat, a mindennapi élet problémái formáltak.
A modern koncepció nem merül ki az akkumulátoroknál, és a fedélzeti rendszernél, az ötletes kialakítás, a többféle felépítmény, a kompakt méretben kínált két EU-s raklapot elnyelő raktér, a kényelmes kisbusz verzió mind azt mutatják, ami a teszt alapgondolatát is adta: a Kia tényleg komolyan gondolja.
|Mellette – Ellene
|
|