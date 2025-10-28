A rekordkísérlethez a PV5 Cargo Long Range négyajtós változatát használták, 71,2 kWh-s akkumulátorral és az ennél a verziónál megengedett legnagyobb, 665 kg-os terheléssel.

A jármű 693,38 kilométert tett meg egyetlen töltéssel. A rekorddöntő út 2025. szeptember 30-án Németországban, Frankfurt északi részén, valódi közúti körülmények között zajlott.

A rekordkísérlet útvonalát gondosan megtervezték, hogy hűen tükrözze a szállítási és logisztikai műveletek mindennapi valóságát. Az 58,2 kilométer hosszú városi és elővárosi körön a PV5 Cargo forgalmi lámpákkal, kereszteződésekkel, körforgalmakkal és tipikus városi forgalommal találkozott.

Ezen felül a furgon többször leküzdött egy kb. 370 méteres szintemelkedést, miközben 12 alkalommal teljesítette a kört a teljes terhelésével. A TÜV Hessen és a buck Vermessung szakemberei felügyelték a rakodási folyamatot, és ellenőrizték a súlyra vonatkozó előírások betartását.

A jármű mozgását GPS-nyomkövetés és fedélzeti kamerák rögzítették folyamatosan. Indulás előtt a PV5 akkumulátorát 100%-ra feltöltötték, majd a töltőcsatlakozót és a raktér ajtaját lezárták a 22 órás és 30 perces út végéig.

A Kia ezt a furgont kifejezetten Európának tervezte, de Dél-Koreában fogja gyártani: