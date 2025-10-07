Röviden – KIA PV5 Mi ez? Könnyű teherbírású, közepes méretű zárt áruszállító a KIA-tól, elektromos hajtással Mit tud? Egy feltöltéssel 416 kilométert tud megtenni maximum és körülbelül 690 kilogrammnyi árut képes szállítani. Mibe kerül? A legnagyobb akksival szerelt változatért nettó 13 950 000 forintot kell fizetni. Kinek jó? Aki modern, a friss fejlesztésekkel elátott, ergonomikus és környezetbarát haszonjárművet keres

Mindössze három betű. A PV5 az a kombináció, ami biztosan eszünkbe juttatja majd 2025-öt, ha arról esik szó a jövőben, milyen újdonság érkezett kishaszonjármű fronton. Aki azt gondolja, hogy egy dél-koreai belpiacos furgon európai kísérletezéséről van szó, az téved. A Kia ezt kifejezetten Európának tervezte, de Dél-Koreában fogja gyártani. Marbellán próbálta ki a Vezess a márka új kis-haszonjárművét.

A KIA teljesen koncepciót váltott és immáron európai kezeknek szánt furgonnal kíván hódítani. Mindez azt feltételezi, hogy tanult a korábbi modellekkel kapcsolatos tapasztalatokból. Korábban itthon is értékesítették a KIA 2500-at, amely a Bongo európai megfelelője volt és platós, duplakabinos, valamint dobozos, szimplafülkés változatban is elérhető volt. Mivel 3,5 tonnánál könnyebb volt, ezért akár B-kategóriás jogosítvánnyal is lehetett vezetni. Hosszú útra azonban aligha indult vele valaki szívesen, mert nem a gazdag helykínálatról volt híres. A PV5 után várhatóan másképpen fogunk gondolni a KIA haszongépjárművekre.

16 fotó

Külső

Új korszak kezdete a KIA haszonjárműveinél a PV5. Kifejezetten elektromos hajtású járművekhez fejlesztett platformra, az úgynevezett E-GMP.S padlólemezre épül, amely laposan futó padlót, ezáltal alacsony belépési magasságot, valamint moduláris akkumulátor és hajtáslánc-rendszert kínál.

A PV5 forgalmazása egy áruszállító zárt lemezes furgonnal, valamint egy ötüléses személyszállító variánssal kezdődik októberben. Emellett elérhető még a kínálatban egy fülke-alvázas kivitel is, amelyre egyedi felépítmények készülhetnek. 2026-ben kibővül a kínálat, várható rövidebb lemezes furgon, magas tetős áruszállító, 6/7 üléses személyszállító, valamint egy mozgássérültek szállítására alkalmas WAV kivitel is, amiben az első üléssorban kettő, a másodikban nulla, a harmadikban pedig három ülőhely található.

A KIA újdonsága úgy néz ki, mintha űrhajónak tervezték volna. Formanyelvezete annyira eltér az európai furgonok világától, hogy szinte biztosra vehető, hogy mindenki rácsodálkozik majd az utcán. Nincs olyan részlete a formatervnek, amely bármiféle hasonlóságot mutatna a korábbi KIA haszonjárművek megjelenésével kapcsolatban, sokkal inkább a márka legújabb személyautóinak futurisztikus vonala köszön vissza, mint például a szintén új EV4.

A vékony, egészen magasan elhelyezett LED-es fényszórók olyan hatást keltenek, mintha lebegnének a PV5 orrában. Alsó, három részből álló lökhárítója viszont szögletessége ellenére olyan, mintha egy hatalmas nyitott szájat formálna. Ugyanakkor a PV5-nél nem annyira érvényesül a “pareidolia” vagyis az a pszichológiai jelenség, amikor az ember ismerős arcokat, mintákat keres ott is, ahol egyébként nincsenek. Ez a furgon sokkal inkább hasonlít egy barátságos robotra, mint emberi arcra.

Elsőként (októberben) a hosszabb változat (L2H1) érkezik meg az európai szalonokba. Ez 4695 mm hosszú, 1895 mm széles (tükrök nélkül) és 1899 mm magas. A két tengely közötti távolság pedig 2995 mm. A bemutatón elhangzott, hogy a rövidebb kivitel várhatóan ugyanekkora tengelytávval fog készülni, mert a KIA leginkább a hátsó túlnyúlás csökkentésében lát fantáziát, ami jelenleg sem nagy (930 mm). Az ötüléses személyszállító változat hasonló paraméterekkel készül.

Belső

Feltűnően igényes a PV5 utastere. Kialakításakor láthatóan az egyszerűség gondolata vezette a tervezők “ceruzáját”. Az eredmény letisztult, sallangmentes vezetői környezet. Az alulról hajlított multikormány mögött kis méretű, 7,5 colos digitális kijelző áll rendelkezésre, tőle jobbra pedig egy 12,9 colos színes érintőképernyő található, amely többek között az infotainment rendszer kezelését, valamint a tolatókamera megjelenítését szolgálja. A műszerfalon meglehetősen kevés a fizikai kapcsoló.

A műszerfal közepén indukciós telefontöltő polc is található. Nem kell feltétlenül tükrözni a kijelzőre a telefon képét, ha valaki a telefonján lévő GPS-t szeretné követni, mert a kormánykeréktől balra lévő konzolon elhelyezheti álló helyzetben az eszközét.

A vezetőülésben helyet foglalva unikális élményben lehet része a sofőrnek: mivel az oldalsó övvonal nagyjából térdmagasságba került, így olyan érzést nyújt a PV5, mintha egy magas, terebélyes műszerfal mögül kellene kinézni az útra. Ez persze csak optikai csalódás, a valóságban a kormánykerék felső pereme egy síkban van a műszerfal tetejével, ahová még egy zárható fedéllel ellátott kisebb tároló is került.

Nem ez az egyetlen fakk, ahova pakolhat a sofőr, a két ülés közé beépítettek egy praktikus rendszerezőt is. Ebben két pohártartó, egy mélyebb doboz, valamint egy keskenyebb tároló is rendelkezésre áll, ami tökéletesen alkalmas például a kisebb noteszek, vagy okostelefonok elhelyezésére.

A két ülés között lévő rendszerező 3,65 literes kapacitással rendelkezik, de a műszerfal közepéből kihúzható egy hasonlóan nagy (2,1 literes) fakk is. Az utasülés előtti kesztyűtartó azonban mindent ver a maga 5,17 literes kapacitásával. Az apróságok, például füzetek, vagy iratok tárolására az oldalsó ajtózsebek is tökéletesen alkalmasak lehetnek. A magas tetős változat esetében pedig plusz egy szélvédő feletti polc egészítheti ki az imént felsorolt tárolókat.

A KIA PV5 utasterén látszik, hogy olyanok alkották meg, akik nem először foglalkoznak haszongépjárművel. Az A-oszlopra például kapaszkodókat tettek, amelyek megkönnyítik a ki- és beszállást. Az ülések teljesértékű oldaltámasszal rendelkeznek, ennek köszönhetően a hosszabb utakon is kényelmesek lehetnek. Szövetborításuk tapintásra kellemes, és ellenállónak tűnik a különféle sérülésekkel szemben. Az utastérben felhasznált burkolatok és kárpitok nem árasztanak kellemetlen illatokat. Menet közben nem kopognak és nem zörögnek, az összeszerelés minősége megfelelőnek hat.

A raktér szempontjából igazi meglepetés lehet, hogy mennyire alacsonyan van a padló (419 mm). A bemutatónk alanyául szolgáló L2H1-es változat 4,4 köbméteres raktérrel készül, amihez egyfelől az alapfelszereltség részét képező utasoldali tolóajtón, másfelől pedig a hátul található kétrészes ajtón keresztül férhetünk hozzá.

A felfelé nyíló hátsó ajtó csak a személyszállító változatnál elérhető. Egy raklap targoncával való behelyezése gyerekjáték ennél a furgonnál, amit a bemutatón élesben is demonstráltak. (Elméletben kettő is befér) Ez többek között annak is köszönhető, hogy a kétszárnyú hátsó ajtók kinyitásával 1330 mm széles tér keletkezik, amibe gond nélkül betolható egy euro raklap. Érdekesség, hogy a KIA olyan kiegészítő padlómagasítást is kínál az EV5-höz, amely a kerékdobokra helyezhető és amivel ily módon teljesen síkba hozható a furgon padlója.

Technika

Ennyire alacsony padló kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy de akkor hol vannak az akkumulátorok? Nos, az energiatároló egységeket a padlóba építették be a mellső és a hátsó tengely közé. A lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú akkumulátorok olcsóbbak, tartósabbak, de kisebb energiasűrűséggel rendelkeznek, mint mondjuk az NMC energiatároló egységek. Az áruszállító, vagyis a Cargo kivitelnél háromféle kapacitás (43,3 kWh, 51,5 kWh és 71,2 kWh) közül válaszhatnak a jövendőbeli üzemeltetők.

Ez azt jelenti, hogy a WLTP mérési ciklus szerint 238, 297 vagy maximum 416 km-es hatótáv állhat rendelkezésre. A személyszállítós változatnál a legkisebb akkumulátor nem elérhető, így 295 és 412 km-es hatótávval lehet elméletben számolni. A valóságos adatot majd a hazai teszt folyamán igyekszünk felderíteni.

A PV5 Cargo háromféle motorteljesítménnyel rendelhető (89,4, 110,8 és 120 kW, azaz 121, 151, 163 lóerősek), a személyszállító a két erősebbel (89,4 és 120 kW) választható. A nyomaték és a maximális sebesség terén azonban nincs különbség, minden változatnál 250 Nm és 135 km/óra a megfelelő adat. Egy haszonjármű akkor termel hasznot, ha mozgásban van, egy családi egyterűnek pedig ritkán nincs dolga. Éppen ezért jó hír, hogy 150 kW-os DC-töltővel akár fél óra alatt 10-ről 80%-osra tölthetők az akkumulátorai. 11 kW-os AC-töltővel ez a művelet 4-6,5 órába telhet, míg 22 kW teljesítményű AC-töltővel 3-4 órát vehet igénybe.

Valamennyi KIA PV5 jelenleg csak és kizárólag elsőkerék-hajtású változatban érhető el. Háromféle vezetési módot kínál a modell Eco, Normál és Snow (“Hó”). Előbbi a takarékosságot segíti, utóbbi a gázreakció finomhangolásával éri el, hogy ne pörögjön ki a kerék, lassabban és fokozatosabban adja le a nyomatékot.

A PV5 esetén a vezetőt számos vezetéstámogató rendszer segíti a munkájában. Ezek közé tartozik a parkolóradar, az intelligens sebességszabályozó, az éberségfigyelő, a távolsági fényszóró asszisztens, a sávtartó rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, a 360 fokos nézetet biztosító tolatókamera, az ütközésre figyelmeztető rendszer, valamint a holttérfigyelő. Utóbbi nemcsak egy hang alapú figyelmeztetést jelent: ahogyan a KIA PV4-ben úgy a PV5-ben az irányjelző aktiválásakor a digitális műszeregységen megjelenik a hátsó kamera képe (ha jobbra kanyarodunk, akkor a jobb oldali, ha balra, akkor a bal oldali). Nekem idő volt ezt megszokni, mivel alapvetően a fizikai visszapillantó tükörhöz vagyok hozzászokva.

A PV5 Cargo össztömege 2650 kg, 750 kilogrammnyi súly vontatható vele. A jövő évtől kezdődően azonban már 1500 kilogrammnyi súlyt is lehet vele majd vontatni. A személyszállítós változat össztömege 2600-2700 kilogramm között mozog, de további 1500 kg vontatható vele.

Vezetés

Hosszabb-rövidebb szakaszokon tudtuk kipróbálni a KIA PV5-öt Marbella környékén. ha nálunk a kulcs, már indítani sem kell, mert az elindulás érdekében a kormányoszlopon lévő kis karon csak ki kell választani a D, tehát a Drive fokozatot. Ha rátesszük a lábunkat a menetpedálra, akkor a rögzítőfék automatikusan kiold és a furgon mozgásba lendül. Én alapból az Economy üzemmódot választottam a közlekedéshez, de a PV5 ebben a módban is fürge oldalát mutatta meg. Pillanatok alatt el lehet érni vele a városi tempót és már az első kilométereken olyan érzése van az embernek, mintha már régóta ismerné ezt a furgont.

Mindez az egyszerű kezelhetőségnek, valamint a kiváló kilátásnak köszönhető. A PV5 fedélzetén a sofőr része marad a környezetének de úgy, mintha egy csendes kapszulába ülne be. A furgon belsejébe ugyanis alig szűrődnek be zajok. Menet közben a menetszél jellemző, de az is csak halkan. 100 km/órás autópályás tempónál maximum 65 dB-nyi zaj keletkezik a fülkében. Az előre beprogramozott tesztútvonalak Marbella magasabban fekvő területeit is érintették. A hegyvidéki szerpentinek nemcsak felfelé, hanem lefelé is rendkívül technikásnak bizonyultak.

Bár a Normal üzemmód jobban illeszkedett az emelkedőkön való felfelé kapaszkodás során, lefelé kissé bajos volt megtalálni a megfelelő rekuperációs fokozatot. Ebből három áll rendelkezésre és alapvetően a kormánykeréken lévő + vagy – kapcsolókkal léptethetjük őket. A legtöbbször az egyes fokozat elegendőnek tűnt, a másodiknál már túlságosan erőteljesen lassult. A szerpentineken megmutatkozott a Kia PV5 másik kedvező tulajdonsága is: a rövid túlnyúlások miatt rendkívül fordulékony, miközben kanyarban is stabil, cseppet sem kiszámíthatatlan. Viszont kiszámíthatóan és pontosan reagál a kormánymozdulatokra. Jó visszajelzést ad, szinte érezni menet közben, hogy mi történik az első kerekekkel.

Nyilván egy ilyen furgont nem gyorsulgatásokra vesz az ember, de ezen a téren sincs szégyenkezni valója, hiszen 12,5 – 16,3 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órás sebességre.

Költségek

Az első KIA PV5 áruszállítók októberben érkezhetnek meg a szalonokba. A modellnek azonban már szeptember 16-tól van érvényes magyar árlistája. Eszerint a legnagyobb akksival szerelt változatért legalább nettó 13 950 000 forintot kell letenni az asztalra. Az alapfényezés jelenleg a Clear White, ha valaki ennél stílusosabbat szeretne, akkor Snow White Pearl, Steel Grey (acélszürke), Aurora Black Pearl (feketegyöngy), Soft Mint (menta), Cityspace Green (mélyzöld) metálfényezéssel is megrendelhető nettó 250 ezer forintért. A bal oldali tolóajtóért 150 ezer forintot, míg a hőszivattyúért 280 ezer forintot szükséges kifizetni.

Kia PV5 és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Kia PV5 (71,2 kWh) 13 950 000 Opel Vivaro-e L (75 kWh, 136 LE) 18 650 000 Farizon SV L2H1 (67 kWh, 231LE) 18 076 900 Volkswagen ID.Buzz (77 kWh, 204 LE) 16 440 000

Értékelés

A PV5 egy komoly visszatérés a Kia részéről, ami azt sejteti hogy a dél-koreai márka a meghatározó szereplővé kíván válni az uniós elektromos kishaszonjárművek piacán. Az első sikereket ráadásul nagyon kedvező árazással kívánják elérni, de vásárlók számára nemcsak ez, hanem a hét év vagy 150 ezer kilométeres garancia is vonzó lehet, nem beszélve az akkumulátorokra kínált 8 év garanciával. A PV5 izgalmas elköteleződés a a haszonjárművek irányába és jól láthatóan tetten érhető benne a Kia elektromobilitással kapcsolatos koncepciója.

Mellette – Ellene Háromféle akkupakk

Háromféle vezetési mód

Alacsony raktérpadló

Kényelmes utasülések

Csendes utastér Csak kétszemélyes változat az áruszállító estén

A rövidebb változatot csak 2026-ban kezdik forgalmazni

Szavazás