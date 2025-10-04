Ebben a kategóriában, a konkurensekhez hasonlóan, a Kia sem ad 800 voltos technikát. Az E-GMP padlólemezre épített autóban 400 voltos az elektromos rendszer, ami megfelel a mezőnyön belül elvárhatónak.

Kétféle akkumulátor közül választhattok. A kisebbik 58,3 kilowattórás, a nagyobbik kapacitása 81,4 kilowattóra. Mindkét modellben NMC kémiájú cellák tárolják az energiát, tehát a katód, a pozitív elektróda fő összetevője a nikkel, a mangán és a kobalt. Az LFP és az NMC cellák előnyeiről és hátrányairól itt olvashatsz.

Váltóáramon három fázisról 11 kW a töltési teljesítmény maximuma. Egyre ritkább opció és sokaknak nem is szükséges, de felhasználási módtól függően nagyon hasznos lehet a 22 kilowattos fedélzeti AC-töltő, ami jövőre extraként elérhető lesz. Így azokon a töltőkön is biztonságosan feltölthető a teljesen lemerült akkumulátor, ahol már érvényben van a 4 órás időkorlát, például Németországban.

DC-n a kisebb akkuval 100, a bővebb kapacitásúval 120 kW a töltési teljesítmény maximuma. A villámtöltés a konkurensek átlagát hozza, a Citroën ë-C4 és az elektromos Astra is 100 kW-ot tud, az ID.3 Pro viszont 165 kilowattal tölthet.

Persze a töltéssel elbukott idő az átlagos töltési teljesítményen múlik, nem a csúcsértéken. Az akku előfűthető egyenáramú villámtöltéshez, ez a funkció mindegyik EV4-ben adott.

Mindkét akkuval 204 lóerő avagy 150 kW a szinkron villanymotor rövid ideig leadható csúcsteljesítménye. Az első kerekeket hajtó villamos gép nyomatékmaximuma 283 Nm. A Long Range 7,7, a kisebb akkukapacitású modell 7,7 mp alatt gyorsul 100-ra, kasztnitól függetlenül.

Legnagyobb sebességük egységesen 170 km óránként, ami nem rossz a sok 150-160-ra korlátozott villanyautó között.

Olcsóbb a menza a Kiánál, mint a debreceni BMW-nél Nehéz volna még egy országot találni, amely annyira függ az autóipartól, mint Szlovákia. Az itteni ipari termelés gyakorlatilag fele jut erre az ágazatra, 2024-ben 49,5 százalékot tettek ki az itt megtelepedett autógyártók és beszállítók. Pozsonyban régóta ott a VW-csoport, Zsolnán a Kia, Nagyszombaton a Stellantis termel. Itt telepedett le a nagy nemzetközi autógyártók közül a Jaguar és a Felvidéken kezd működni a Volvo autógyára is a közeljövőben. Zsolna, szlovák nevén Zilina, németül Sillein a történelmi Trencsén-vármegyében fekszik. 2004-ben döntött mellette a Kia, amikor első és azóta is egyetlen európai üzemének helyét kereste. A Kelet-Szlovákia város a Vág völgyében fekszik, hegyek ölelik körbe, gyönyörű keretet adva a Kia gyárának, amely a város közelében található. Teljes vertikumú autógyár kezdett itt termelni 2006 végén, amikor az első Cee’d sorozatgyártása indult. Van présüzem és fényezőüzem is az összeszerelésen kívül, itt működik továbbá az a motorgyár, amely a Hyundai csehországi gyárát Nosovicében ellátja belső égésű motorokkal. Az eddig beruházások összértéke 2,5 milliárd euró, ami 1000 milliárd forintnak felel meg. Amióta a Proceed után az ötajtós és a kombi Ceed is kifutott, a Sportage és az XCeed készül itt, na meg az ötajtós EV4. (Az EV4 Fastback Dél-Koreából érkezik.) Három műszakban megy a termelés, szombaton és vasárnap állnak a szalagok, évente nagyságrendileg 330-350 ezer autó készül itt. A Kia nem gyárt csak úgy autókat, a gyártásba vett összes autónak megvan a megrendelője, készletre a helyi importőrök és a márkakereskedések, illetve egy cég vagy magánszemély. A zsolnai gyártóbázis értéke a kiugróan rugalmas gyártás. Itt nemcsak a két belső égésű típus, az XCeed és a Sportage követheti egymást szabad eloszlásban, egyazon gyártósoron EV4-ek is ékelődnek közéjük. Ez messze átlagon felül intelligens gyártásszervezést és logisztikát igényel, mert az elektromos autók összeszerelése eltérő lépésekből és összességében kevesebb mozzanatból áll össze. Ha megnőne a villanyautók aránya, akkor sem várhatók kirúgások. A törzsdolgozói létszámot a Kia tartani fogja, mert az egyszer elbocsájtott munkatársakat nagyon nehéz újra megnyerni és velük együtt távozik a képzésükbe ölt rengeteg munka és pénz. A termelésben dolgozók kezdő fizetése 1470 euró (kerekítve 575 000 Ft), az átlagos jövedelem bruttó 2490 euró (kb. 970 000 Ft). Ebben az összegben benne van a 13-ik és 14-ik havi fizetés is. Fontos juttatás a menza, amit mi is kipróbáltunk. Helyi és koreai menük közül választhatnak az étkezdékben az ott dolgozók, a menük ára 1-1,5-2 euró, tehát 400-800 Ft közötti. Ha érdekel mennyivel kerül többe ennél a debreceni BMW üzemi étkezdéje, cikkünkben megtalálod a hajdúsági árakat.

Áramvonalasabb karosszériájával a Fastback valamivel messzebbre jut egy töltéssel az ötajtósnál. A kerékméret és a felszereltség súlykülönbségén kívül ezért adunk meg sávokat a hatótávolságban. A kisebbik akkuval 425-440 km, a Long Range esetében 584-625 km juthat két teljes töltés között. Powerbanknek is befoghatjuk a kocsit a 150 000 forintos V2L (vehicle to load) csomag megrendelésével. A töltőcsatlakozóba illesztett adapterrel az akku masszívan terhelhető elektromos fogyasztókkal.