Ez a legkülöncebb Opel Astra. Most kipróbáltuk!

Majdnem 80 évvel korábbra érdemes visszaugranunk, ha az Opel Astra történetét szeretnénk átnézni. Kadettként kezdődött és ez ki is tartott a 90-es évek elejéig, amikor megérkezett az első, vagyis az F szériás Astra, amit még Szentgotthárdon is gyártottak, pontosabban szereltek össze. Ebben a ritka színes, közel 80 évben nem történt olyan, mint ami most, az L szériás Astrával. Egy világ változik meg az új modellel.

Berlinben keresem a kiutat a tömött forgalomból és terelgetem a legkisebb utcákban az új elektromos Astrát, és az jut eszembe, mennyire jól van ez így. Ebben a városban közlekedni amúgy is közel lehetetlen autóval. Eddig akárhányszor jártam a német fővárosban, mindig rengeteg idő ment el a dugózással, és ebben a helyzetben a legutolsó dolog, amivel foglalkozni szeretnék, az a kuplungolás és a váltás, vagy hogy menyire bénán csinálja a dolgát az automata váltó. Kicsit azt érzem, hogy a legjobb dolog, ami az Astrával történhetett, az az, hogy elektromos hajtás került bele.

Külső Nézheted, bámulhatod, méregetheted, nagy összegben fogadhatnánk, hogy nem tudod kitalálni, milyen hajtásrendszerű Opel Astra áll előtted. Nincs különbség a belsőégésű motorral szerelthez képest, semmi, de még talán annyi sem, az elektromos modell egyetlen külső jegye egy olyan apró E betű a csomagtér ajtón. Ha nem mész közel hozzá, észre sem fogod venni. Ez a koncepció pedig szerintem remek, mert én biztos hogy nem akarnám a világnak szétkürtölni, hogy elektromos autóval járok. Az Opel Astra pedig az egyik jó példa arra, hogy nem kell egy villanyautónak furcsán kinéznie, elfér benne az akku csomag akkor is, ha nem szappantartó formájú (lásd ID.3, Nissan Leaf és társai). Ez persze csak az egyik vélemény, látom azt az oldalt is, hogy sokaknak kell az a különcség, amit az elektromos Astra egyáltalán nem tud. 4,374×1,860×1,488 mm a külső méretei, ami megegyezik a többi (benzines, dízel, plug-in hibrid) modellekével, viszont az elektromos változat csak GS Line csomaggal fog készülni, vagyis a sportosabb első lökhárítót kapja. Kéttónusú fényezése fekete tetővel értendő, felnijei 18 colosak, a jó légellenállásra tervezték őket, így bár vékony küllőseknek tűnnek, a fekete részeken nagyrészt zárt a felni. Észrevehetünk az Astra külsején több érdekes formai játékot is, nekem épp az ablakok hátsó sarkába épített betét a kedvencem, ami a két utolsó Kadettet idézi meg. Érdekes megoldás a harmadik féklámpa is, függőleges, így hátulról messziről is felismerhető az Astra. Összességében igaz a dizájnra, hogy elég dinamikus és határozott.

Belső Végtelen a sivárság ebben a hatodik generációs Opel Astrában, a korábbi modellek otthonos, formai játékokkal teli meleg hangulatú beltere helyett ez a modell már jóval ridegebb. Érdekes, hogy az első francia Astra ebből a szempontból sokkal németesebb, mint eddig bármelyik generáció volt, de most nagyon nehéz lenne megkülönböztetni egy VW Golftól vagy Seat Leontól, de még az Audik is nagyon hasonlóak belül. Minden fekete, hol fényes, hol selyemfényű, hol pedig teljesen matt, a zongoralakk középkonzol pedig továbbra sem elegáns megoldás. Sötét van a fekete tetőkárpit miatt, így nézelődni sincs igazán kedve az embernek, de azért tapogassuk körbe! Remek anyagokat használ az Astra, Főleg a műszerfalon és az ajtókárpitokon, elég sok a puhított műanyag, amikhez jó hozzáérni. AGR tanúsítványos ülést csak a sofőr kaphat, ebben állítható a deréktámasz és a laphosszúság is, nagy kár, hogy az utasnak ennek csak a sima változata jut. Ebben sem rossz ülni, de a sofőré az igazi. Mindkettő inkább puha, mint sportos, tág határok között állítható, ha minden irányban nagyobbra nőttem volna, akkor is lenne itt helyem. Két kijelző uralja a műszerfalat, optikailag egy panelre rendezték őket, és be is forgatták kicsit a sofőr felé a multimédiát. Ezek nem hajlított kijelzők, de igyekeztek irányítópult hatást elérni vele. Nagy kár, hogy összességében ugyanakkora a fekete keret körülöttük, mint maguk a kijelzők, ez pedig messziről sem mutat jól. Ugyanezek a szoftverek futnak az összes Opel Astrán és nagyjából a Stellantis csoport minden modelljében, így az Astra ilyen módon semmi érdekeset nem tud felmutatni francia rokonaihoz képest. Általánosan jól használható a multimédiája, de a navigációja nem kezeli jól az újratervezéseket és gyakran a megjelenítése sem egyértelmű , még jó, hogy tükrözető a telefon képernyője, mehet vezeték nélkül a Google navi! Az Astra L tengelytávolsága 2675 milliméter, ami nagy, és ez bent is látszik. Elöl rengeteg a hely, hátul 180 centis magam mögött könnyen elférek. Puttonyban nem túl acélos az új Astra, 352 literes az elektromos hajtású ötajtós változat csomagtartója alaphelyzetben, ami legalább nem kevesebb a plug-in hibrid kivitelénél. Év végén csatlakozik majd a kombi Opel Astra is az elektromos modellek sorához, ám egyelőre annak pontos adatait nem kaptuk meg.

Vezetés 12 kilowattóra/100 kilométer alatti fogyasztást ír a műszeregység, ahogy felhajtok az autópályára Berlin felé. Torlódik, szóval nem megyünk többel 100-nál és egyre csak lassulunk. A fogyasztás egyelőre jó, ha tudja tartani az autó, boldogak lehetünk. De nem tudja, ahogy lejövünk a pályáról és beállunk a berlini dugóba szalad felfelé, és valahol 18-19 között nyugszik meg, ami nem jó hír. A folyamatos elindulás megállás és araszolás egy villanyautóban sem hatékony. Eleinte a megtett úttal arányosan ment lefelé a hatótáv, de a városba érve duplájával csökkent, majd az út végére a fogyasztás valahol 15-16 kWh/100 kilométer körül nyugodott meg, így 300-320 kilométeres valós hatótávval számolhatunk. Ez nem rossz, ha napi 30-35 kilométernél nem megyünk többet, teljesen élhető, ha messzebbre mennénk, akkor már erősen kell számolni a töltési lehetőségeket. Mindent még nem tud kiváltani egy ilyen Astra, de a nagy többség számára már ez is elég lehetne. 9,2 másodperces a 0-100, a szám széle nem lobog tőle, de most képzeljétek el, ha ezt még harciasra is hangolnák, ennél jóval kevesebb lenne a hatótáv. Ezzel együtt persze jól gyorsul, a mindennapi közlekedésre ez tökéletesen elég. Csöndes az elektromos Astra, ha nem lenne elég jó a hangszigetelés, akkor sem adna ki túl sok hangot. De nincs igazán gördülési zaj a tökéletes német aszfalton, de még a macskaköves régi kis utcán sem. Ehhez hozzátesz az is, hogy mennyire masszív érzetű ez az Opel Astra. Nagyon egyben van, semmi nem zörög vagy mocorog benne és a rugózása is tökéletesen harmonikus elöl és hátul is. Ezt szeretem érezni egy autóban, amikor ennyire egyszerre mozog mindene. De ez nem az elektromos változat érdeme, minden új Astra ilyen. Könnyű a kormányzása, semmi igazán kiemelkedő nincs benne, talán csak maga a volán, ami nagyon jó fogású. Teljesen természetes a fékezési érzet az elektromos Astrában, sokkal jobb, mint a plug-in hibridben, itt nem váltogatja feltűnően a fékerőt lassítás közben. Egységes, jól adagolható, ez is nagyon jó tulajdonsága az autónak.

Költségek Ez a menetpróba még egészen korai, hazai árai még nincsenek az elektromos Opel Astrának. A németországi kezdő listaára 45 060 euró, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 17 millió forintot jelent, pontos felszereltsége sem ismert még. Az Opel Astra L jelenleg 8 990 000 forintról startol Magyarországon, a plug-in hibrid kivitel ára pedig minimum 14 800 000 forint, így a német árból kiindulva az elektromos változat itthon vélhetően drágább lesz, mint 17 millió. Az Opel Astra Electric és vetélytársai – Listaár, forint Opel Astra Electric (156 LE) kb. 17 000 000 Volkswagen ID.3 (204 LE) 16 802 999 Hyundai Kona Electric (136 LE) 14 299 000 Citroën ë-C4 (136 LE) 15 060 000