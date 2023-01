Így tér vissza a török szedán Magyarországra

Egyesek számára az autó a klasszikus, három dobozra (motortér, utastér, csomagtartó) osztható formát jelenti – nálam mindenképp. A szabadidő-autók tarolnak, ha mégsem az kell, akkor inkább ötajtós meg kombis a társaság. Nem úgy a kelet-európai és ázsiai országokban, ahol még mindig inkább a szedánok mennek. A 2000-es évek elején ez begyűrűzött Magyarországra is, akkor került az utakra a sok Renault Thalia, Fiat Paleo és Linea, Daewoo Kalos, Aveo, Citroën C-Elysée – Peugeot 301 az Astra és a Focus szedánokról nem is beszélve, és még sorolhatnám.

Ezek egy része Törökországban készült, ahol egyébként még ma is nagyon népszerű a lépcsőshátú forma, régiből és újból is. Ezért kapták a török szedán gúnynevet ezek az egyébként egyszerű kisautó-padlólemezre épült, váratlanul nagy csomagtartójú autók. Amekkora huzatja volt, ahhoz képest ma már egyáltalán nem érezni a szelét, most mégis jött egy fuvallat, és hozott egy új Citroënt, a C4 X-et. Magyarországon is piacra kerül, ahol tulajdonképpen aligha lesz konkurense. Madridban jártunk, hogy kipróbáljuk az újdonságot.

Elsőre semmi feltűnő nincs ezen a C4-en, pedig alaposan megváltoztatták
Innen már más a fekvése, a hosszú fenék miatt messziről is szemmel láthatóan nagyot nőtt
Ötajtós helyett csak négyajtós a C4 X, egy hagyományosnak mondható szedán
ë-C4 X az elektromos változat neve
Furcsa egy szerzet, crossover, de közben szedán, a kép élőben valahogy egész jól összeáll
4,6 méter hosszú, több mint 20 centivel nyújtották meg a hátsó tengely mögött Ajtói és félig a tetőlemeze is azonos, tengelytávja is megegyezik a C4-esével, a hátsó kerekek mögött változtattak csak rajta
Hosszan elnyújtották a hátsó ablakot, de így is szabályos háromdobozos szedán a forma
Letisztultak a lemezei, a dizájn pedig harmonizál az autó elejével Terepszedánnak tűnő tárgy, de sem összkerék, sem, komoly teljesítményű motor nem érkezik hozzá
Csinos domborítások futnak végig rajta
Az elektromos jele
Puha futású, ringatóan kényelmes a futómű, az elektromos súlyától még inkább nagyautós a mozgás
Sima csatolt lengőkaros a hátsó futóműve, de így is egészen agilis
A benzinest külsőre csak a két vagány kipufogóvég árulja el Benzines vagy dízelmotorral is kérhető
Csatolt hosszlengőkat a márka progresszív lengéscsillapítóival finomhangolva
Agilisebb a benzines, súlyából adódóan hajszálnyit jobban mozog
Érdekes vállalás ez a modell, de sosem járták az egyenes utat
1,2 literes turbós benzines (100, 130 LE) vagy 1,5-ös dízel választható még (130 LE)
510 liter, de a zsanérok behajlanak, ezekkel számolni kell Elegáns és harmonikus a beltér, itt is egyedi megoldásokkal találkozunk
Kormányzásának van súlya, bizsereg is, így némi infót is átad az útról, összességében ide pont tökéletes
Pici a műszeregység, ennél több nem is kell
Sok a zongoralakk még mindig, a váltó kapcsolója nem áll kézre
Citroen emblémák sorát ábrázolja a varrás
Lehet szövet, műbőr, vagy Alcantara a kárpit
Elég jó az anyagjhasználat, nincs sprőd műanyag kéz alatt
Viszonylag gyors, jól használható, ,a navigáció grafikája sokszor nem egyértelmű
Hatalmas a hátsó lábtér, a fejtér változatlan, de érzetre tágasabb, mint az ötajtós
Szép az anyaghasználat, a hátsó ajtókra is jutott díszbetét 

Külső Hozzátartozik a Citroën történelméhez, hogy nem szeretik az átlagosat. Először készítettek sorozatgyártásban elsőkerék-hajtású autót (Traction Avant), és a limuzin már a 60-as években sem nézett ki szedánnak náluk, ha csak a DS-re gondolunk, de utána sem adták ezt fel egészen a C5-ig. Ma ugyanez a helyzet, csak a formatervvel trükköznek olyan bátran, ahogyan senki más nem mer. Ha ránézünk a C4-re, egy rakás bevállalós vonalat látunk, amik végül egészen furcsa módon összeállnak egy egésszé. Még az ötajtósnál annyira talán nem is volt furcsa, hogy crossoveres vonásokkal jelentkezett, addig ez a szedán elég idegenül hat, de van benne fantázia. Lépcsős hátú, emelt hasmagasságú és körbe műanyagozott, SUV-szerű autó, már csak a kupé jelző kellene, és mindent kipipálhatnánk a ma fontos tételek közül. Mára a tekintete nem furcsa, viszont most nem foglalkozunk az elejével, mert az új modell, a C4 X és az ë-C4 X a hátsó ajtókig megegyezik az ötajtóssal. Még a tetőlemez fele is azonos, a trükk a hátsó ajtók után kezdődik. Megegyezik a tengelytávja az ötajtóséval (2670 mm), a szélessége és magassága is (1800, 1525 mm). Ugyanakkor 24 centivel hosszabb nála, amit mind a hátsó tengely mögé kapott, a C4 X 4600 milliméter hosszú. Klasszikus négyajtós szedán, vagyis a csomagtérajtó külön nyílik, mégis igyekeztek valamiféle kupés tetőívet összehozni. A fara jó magasra sikerült, így kecsesnek nem mondanám, de ahogy álltam mellette és néztem, valahogy összeállt. Kövezzetek meg, de nekem jobban tetszik így a hátsója, mint az ötajtósnak.

Belső Ahogy felnyitom az ajtót, nem fogad igazán újdonság. Mégis egészen különösen jó minőségérzet csap meg, ami nagyon hasonló a Peugeot 308-éhoz és az Opel Astráéhoz, pedig a C4 még a kisebbik padlólemezre épül, nem rokon velük. Ezek a műanyagok kimondottan jó tapintási érzetűek, több helyen puhítottak és gumírozottak, igazán sprőd műanyaggal nem találkozik a kezünk. A középkonzol zongoralakkja nekem túl sok, de ez ízlés kérdése. Nevezhetjük jó ízlésnek és praktikus megoldásnak, hogy a műszeregység digitális kijelzője csupán 7 colos, ezen is pont ugyanannyi információt kapunk, mint amit nagyobb kijelzőkön szoktunk látni, leszámítva, hogy itt a navigációt nem tehetjük ki magunk elé. A kijelző beépítése elegáns, két oldalt megvilágított, mintha lebegne, finom megoldás, szívesen nézegettem. Felette színes head-up display ugrik fel – nem a szélvédőre vetítő, hanem külön lencsére – középen pedig egy 10 colos multimédia fogad. Ez a szoftver gyorsan pörög, egyedül a navigációval akadtak problémáink az út során, kicsit elméretezi a kereszteződéseket és van, hogy lassabban ér oda a nyíl, mint a valóságban, így pár plusz kilométert tettünk miatta. Alatta egy szinttel hagyományos klíma konzol csücsül, ami kétzónás, tekerőkkel állítható a hőmérséklet és a befúvás, ennek ma már ismét örülni kell. Széles a tér elöl, az ülést viszont egészen magasra építették be. Nem mondom, hogy szédülök rajta, de ennél jóval alacsonyabban szeretek ülni. De ez egy Citroën, amit kényelemre hangoltak, ehhez pedig olyan üléseket kap a C4 X, amelyek belső tömésének legfelső rétegét 1,5 centi vastag puha szivaccsal vonták be, erre jön a kárpit, ami lehet szövet, műbőr, vagy Alcantara. Pihe és puha, felveszi a formánkat amennyire lehet és körbe ölel. Akinek ez kell, tökéletes lesz, én jobban szeretem, ha inkább oldaltartása van és az ülőlap nem csak a combom közepéig ér. Igazán nagy változás a hátsó sortól hátrafelé érte a C4-et az X-esítéssel. Bár semmivel nem hosszabb a lábtér az ötajtóséhoz képest, a hosszabb hátsó ablak miatt érezhetjük kicsit tágasabbnak a teret. Pár centit a fejtéren is nyerhetett a C4 X azáltal, hogy a hátsó ajtó keretét és zsanérjait elhagyhatták, de ezt nem erősítették meg a gyáriak. Hátul is olyan puha üléssor vár, mint elöl, ráadásul a két szélső hely még fűthető is, ami ebben a kategóriában egyáltalán nem jellemző. Itt hangzott el a citroënes kollégáktól a limuzinos luxus kifejezés a bemutatón, mindenki döntse el magának, hogy ettől már annak nevezhetünk-e egy hátsó üléssort. Csomagtartójában keresendő a nagy trükk, mert a C4-re akasztott puttony 510 literesre sikerült. Dönthető a hátsó üléssor támlája és még sílécalagutat is kapott, az ajtó zsanérjai viszont a hasznos térbe nyílnak, így erre figyelni kell pakoláskor. A nyílás nem túl tágas, a kabinbőröndökkel nem volt gond és a gyáriak szerint egy cselló is becsusszan csont nélkül, azért egy ilyen autó mégsem a nagy tárgyak hurcolásáról szól.

Technika Megtévesztő lehet a C4 és a C4 X a Stellantis mai modellpalettájában, ahol a Peugeot 308, 408, az Opel Astra és a Citroën C5 X is vadonatúj modellek, ráadásul méretben is nagyon hasonlóak. De amíg az említettek a nagyobb és frissebb EMP2 V3 platformra épülnek, addig a C4 és C4 X a kisebb modellekhez tervezett CMP platformra kerül. Ezért nincs belőle plug-in hibrid kivitel. Benzines és dízelmotoros változat is készül a C4 X-ből. Az 1.2 PureTech benzines 100 és 130 lóerős változattal készül, utóbbi csak automata váltóval lehet, a dízelmotor pedig 130 lóerős 1.5 HDi és szintén csak nyolcfokozatú Aisin automata váltóval szerelik. Elektromos hajtáslánccal is készül a modell, az ë-C4 X névre hallgat. Bár a Stellantis már bemutatta ehhez a platformhoz készített frissebb hajtásláncát, ebben a modellben még a régebbi szerepel. Villanymotorja 100 kilowattos (136 lóerő) és 260 Nm nyomatékú, akkumulátora 50 kWh-s (nettó 45 kWh), amiben a gyártói értékek szerint 360 kilométerre elég áramot tud tárolni. Tölteni váltóáramról (AC) legfeljebb 11 kilowattal lehet, egyenáramról (DC) 100 kilowattot is fogadni tud, amivel percenként 10 kilométer töltés felvételére képes. Óriási trükk a Citroënnél a progresszív lengéscsillapítás, ami a C4 X-be is bekerül. Ehhez fogható aligha van az autóiparban, légrugózás szerű kényelemre képes, miközben megtartja a hagyományos feszességet is. Futóműve elöl MacPherson, hátul viszont egyszerű csatolt hosszlengőkaros mindegyik modellben. Nem változtattak sem a futómű geometriáján, vagy keménységén, minden megegyezik az ötajtós modellével. Az új modell az ötajtóssal együtt Spanyolországban, Madridban készül, ahol az elektromos áram előállítását 30 %-ban napelemek látják el. A C4 X-hez felhasznált műanyagok 35% újrahasznosított, a fém karosszéria elemekből pedig 100 kilogramm érkezik újrahasznosított forrásból.

Vezetés Madridban viszonylagos hideg volt és még hó is esett, amikor a Citroën ë-C4 X-et próbáltam. Éppen ezért is érdekes, hogy mennyit ment el az elektromos változat 1-3 fokos hőmérsékletben, ezzel a verzióval kezdtünk. 340 kilométert írt ki induláskor a mélygarázsban, amit egy darabig tartani is tudott. A tesztút 120 km/h-s autópálya szakaszokból, városi dugózásból és szerpentines országutakból állt, így szép, hogy a hidegben 280 kilométerre lett volna képes az elhasznált és még maradt kilométerekből számolva. Kb 20 százalék veszteség Hogy út közben mi történt? Valójában végtelen nyugalom. Csöndes, puhán rugózó, nagyon kényelmes autó az ë-C4 X. A spanyol utakat össze sem lehet hasonlítani a hazaiakkal, de fekvőrendőrből azért akad náluk elég. Alig kellett lassítanom hozzájuk, a progresszív csillapítás kivasalta amennyire lehetett. Olyan ez az érzet, mintha késleltetés lenne a rugózás és az érzés között, ennyi idő alatt pedig megpróbálja a lehető legtöbb rossz rezgést elmaszatolni. Ami hozzánk eljut, az halk puffanás és furcsán lágy libbenés, egészen különleges. Eközben nem egy hajó, van oldaltartása a futóműnek így tempós kanyarban sem dől. Az ilyen hajtást viszont egyáltalán nem szereti, ilyenkor érezni kicsit az elektromos változat súlyát és a hátsó tengely bénázását, és azt is, hogy csúszna orral kifelé az ívről, ha egy kicsit több lendületet hagytam volna neki. Egészségesen gyorsul, de nem vág hátba az erő, közlekedni tökéletes, ennyi. A fékezési érzet remek, összességében harmonikus a hajtás. Ezzel szemben a benzines változat kicsit bukdácsolósan indul és gázelvételkor is érezni döccenést, ami talán az automata váltó bénázása. Terhelésen gyorsan és pontosan vált, araszoláskor viszont kényelmetlen. Érezni a súlykülönbséget is az elektromoshoz képest, kicsit kevésbé puha a futómű és jobban fordul a benzines, de ezt a különbséget csak gyors egymás utáni próbákból tudjuk megmondani.

Költségek 9,75 millió forintról indul a 100 lóerős benzinmotorral a Citroën C4 X, a kezdő Feel csomaggal csak ez és az elektromos változat érhető el. Már ebben a változatban is van aktív sávtartó, automata vészfékező, táblafelismerő, tempomat és éberségfigyelő is. Ezeken felül a magasabb felszereltségi szinten elérhető 2-es szintű önvezetés is, ami sávkövető rendszert, adaptív tempomatot és dugóban araszoló, stop&go funkciót tartalmaz. Dízelt minimum 11,81 milliós listaáron vehetünk, az elektromosért pedig legalább 15,84 millió forintot kell fizetni. A Citroën C4 X és vetélytársai – Listaár, forint Citroën C4 X (100 LE) 9 750 000 Toyota Corolla Sedan Hybrid (140 LE) 12 020 000 Ford Focus Sedan (125 LE) 10 650 000 Mazda3 Sedan (122 LE) 8 919 606