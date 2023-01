Ha megkérdeznék, szerintem milyen a jellegtelen autó, előkotornék egy képet az első, 2017-es Kia Niróról. Tudom, hogy létezik, azt is, hogy nagyjából milyen forma, de egyetlen részletét nem tudnám lerajzolni. A semmilyen tökéletes definíciója. Látszólag erre komoly hangsúlyt fektettek a második generációnál, mert erre már nem tudom azt mondani, hogy unalmas, csak egy kicsit szétszórt.

Itt egy kicsit ilyen, ott egy kicsit olyan, itt megtörték a vonalat, ott hagyták kifutni, van is lámpája meg nem is és érdekes is meg nem is. A bakancsforma maradt, miközben alaposan megtűzdelték beleköthető részletekkel. A recept jó, ha csak a Tesla Cybertruckra gondolunk, az a lehető legkreténebb tárgy az egész világon, mindenki belekötött, mégis bárki le tudná rajzolni első kézből, és ez valahol zseniális. Most a Nirón is van legalább egy olyan pont, ami azonnal eszembe jut, ez pedig a C oszlop.

Ki is emelték, lehet kérni matt szürkében vagy ezüstben is fényezett helyett, ráadásul funkciót is kapott, üreges, légjáratot takar, ezzel javították a légáramlatokat az autó körül. Az ablak mellett bemegy, a hátsó lámpa mögött távozik a levegő. Az első lámpák körvonala elég indokolatlan a többi formához képest, a nappali menetfény alakjára viszont van magyarázatuk, az EKG-n látható szívdobbanást mintázza, hogy legyen itt némi érzelmi kötődés is – nálam mondjuk nem indított meg igazán semmit. Külön jó pont, hogy ez az elektromos változat ránézésre semmiben nem különbözik a belső égésű motoros változatoktól.

Hossza 4420, szélessége 1825, magassága legfeljebb 1570 mm, a tengelytáv pedig 2720 mm, vagyis nőtt az elődhöz képest, az elektromos változat pedig 2,5 centivel magasabb a hibridnél és a plug-in hibridnél. Valahogy így néz ki most az autó, ami eladható, ami a legtöbb embernek tetszik. Emelt, de nem túl nagy, különc, de annyira azért mégsem, crossover is, de kicsit kombi, minden benne van, amit ma szeretnek a vásárlók, de semmi sincs eltúlozva.