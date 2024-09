Rokonszenvesebb volna egy árban adni a kétféle C4-est, mert az X nagyobb csomagtere rosszabb pakolhatósággal társul, de a 24 centivel nagyobb autó a vevők szemében többet is ér. Modelltől függően 360-500 ezer Ft a felára.

Időközben a felszereltségi szinteket újragondolta a Citroën, a tesztautó Shine Plus kivitele is a múlté. Most You, Plus és Max szerepel az árlistán, mindkét elektromos modell társítható mindhárommal.

9 240 000 Ft a 100 lóerős benzines You listaára, a dízel automata Max 12 110 000 forintos autó. A tesztelt elektromos verzió listaára 15 540 000 és 16 770 000 Ft között mozog. A picit nagyobb akkus és 156 lóerős ë-C4 X listaáron és akciósan is 500 ezer forinttal van északabbra a 136 lóerőstől. A kedvezmény magánvásárlóknak félmillió Ft, akárcsak a belső égésű motorosokra.

A Citroën ë-C4 X Max és vetélytársai – Listaár, forint Citroën ë-C4 X Max (136 LE, 360 km a WLTP szerint) 16 770 000 MG5 Standard Range (177 LE, 320 km) 14 399 000 Opel Astra Electric GS (156 LE, 418 km) 18 140 000 Volkswagen ID.3 Pro (231 LE, 432 km) 18 389 600

Nyári hőségben vezettük a tesztautót, állandó légkondicionálással. Városban 16,1, autóúton 100-110-zel 13,4 kilowattórás átlagot számolt a fedélzeti számítógép. Sztrádán a 135 körüli tempóval megtett, 114-es átlagsebességű út végén 16,9 kilowattórát jelzett a computer.

Ha nem jársz annyit dombra fel és le, mint én illetve türelmesebb vagy a gázadással, a városi fogyasztás lejjebb vihető 12-14 kWh-ig. Az utolsó 1959 kilométerre a tesztautó 13,9 kilowattórás átlagot számolt 100 kilométerre, 35-ös átlagsebességgel.

Három éve is gond volt a hatótávszámítás pontatlansága, amin nem sikerült javítani az elektromos C4-ben. Amikor teljes töltésnél 378 kilométeres becsléssel vágtam neki egy autópályás és autóúti szakasznak, 203 km megtételével 314 km-t esett a hatótáv, ami bántóan nagy különbség.

Öt év vagy 100 000 km az autóra szóló általános garancia. Az akkumulátorra a Citroën is csak azt a 160 000 kilométert vagy 8 évet vállalja az eredeti kapacitás legalább 70 százalékának megőrzésével, aminél kevesebbel Brüsszelnek köszönhetően nem lehet villanyautót eladni az EU-tagországokban.