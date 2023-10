Ilyen autó még sosem volt Magyarországon

517 megtehető kilométert ígért a tesztautó az átvételkor, 94 százalékos töltöttséggel. Ez kimagaslóan jó és nem is kell belőle levonni azt a 30 százalékot, amennyit sok villanyautó hazudik.

Szokatlan kérés volt az akár 450 km valós hatótávú autóban állandóan azt látni a műszeregységben, hogy “Please plug in the charge connector”, amikor még 421 km hatótávot kalkulál az autó. Olyan sokat, amiről sok villanyautós nem is álmodhat.

11,1-11,3 méteres átmérővel a fordulókör átlagos a kompakt kategóriában. Az MG5 mégis átlagon felüli teljesít városi forgalomban, ami az elektromos hajtásnak köszönhető. Kultúrember a motorindítás után nem tépi rögtön D-be vagy R-be a fokozatválasztó kart, hanem megvárja az olajnyomás felépítését, mondjuk 15 másodpercet.

Itt szükségtelen várni, az elegáns kivitelű forgókapcsolóval nyomban előremenetbe kapcsolható az autó és leállításkor sem kell időt hagyni a turbónak a lecsengésre. Az autó pillanatok alatt vált rükvercből előremenetbe, a forgolódás sokkal gyorsabb és egyszerűbb, mint belső égésű motorral.

Öröm az is, hogy a villanymotorral szépen elsöpörhetünk a lámpáktól és a besoroláshoz vagy a sávváltáshoz is egy bokamozdulattal megugrasztható az autó.

Élvezet nyomni a menetpedált, mert az MG5 egyes villanyautók fékezett habzásával szemben rendesen megindul. Ez nem érzékcsalódás, csupán 7,7 mp a gyorsulás 100-ra (más adat szerint 8,3 mp). A végsebesség is tetszett, mókás, ahogy sokkal drágább villanyautók helyet csinálnak neki a belső sávban, mert az MG nem korlátozta 140-160 km/órára a végsebességet. A gyári adat 185 km/óra, ebből 160-170-ig elég hamar felér az autó.

Az MG5 a motorfordulatszámot is meg tudja jeleníteni, érdekes látni, hogy az egyfokozatú lassító áttétellel mennyit forog egy adott sebességnél a villamos gép. 50-nél 3900-at ír ki.

A kipörgésgátlásnak van dolga bőven, amit kicsit darabosan lát el, és a kormányzott kerekekre hirtelen ráereszthető nyomaték némi hajtási befolyásban is érzékelhető a volánon. Ismétlődő lelkes gyorsítások után az utastérbe bejutott egy kevés ugyanabból a terhelt villanymotor szagból, amivel a H0-s Piko-modellmozdony reagált a terheléses hegymeneti tesztekre gyermekkoromban.

Bár üzemmódból (Eco, Normal, Sport) és a KERS-nek titulált rekuperációs erősségből is három közül választhatunk, a beállítások elég közel vannak egymáshoz, izgalmasabb volna szélesebb sávot hagyni közöttük. Az áram-visszatermelés a legerősebb fokozatban is csak közepes lassulást eredményez, a beállítások jó oldala ezzel szemben az Eco üzemmódban is jól harapó, lelkesen gyorsító motor.

A fékerő adagolhatósága nem mondható kellemetlennek, az autó lassítóképessége viszont átlagon aluli, részben a csökkentett gördülési ellenállású gumik miatt. A futómű erénye a rugózási kényelem, az MG5 nem a vezetési élménnyel fog átültetni valakit egy Focus kombiból, az biztos.

Különösebb ambíciók nélkül tűri a kanyarokat a tesztelt MG5, diffúz kormányérzettel és nem igazán pontos irányíthatósággal. De ezek azok a dolgok, amik a legtöbb vevőt nem érdeklik, amíg az autó arra megy, amerre akarják. Vezethetőségben a Mazda MX-30 sokkal jobb, de a 120-190 kilométeres hatótáv miatt a kompromisszumképes vevőknek is alkalmatlan első autónak, szemben az MG5-tel.

Ennek az autónak a komfort az egyik fő értéke. A gördülési zaj 100-130 között lehetne picit csekélyebb, de nagyobb sebességnél alacsony a zajszint, a szél nem harsog. Igazán dicsérendő a rugózási kényelem.

A futóműben a lágyra hangolásból eredő komforttal sokkal jobban járunk, mint rázósabb, sportosabb hangolással. Mivel a lengéscsillapítás is lágy, sok egymást követő úthibán, talajhullámon a futómű nehezebben boldogul, lengésbe jön a kasztni, de az MG5 kulturáltan gördül.

Az ülések puha tömése elsőre nagyon kényelmesnek hat, de hosszabb utakra jól jönne rendesebb deréktámasztás és hosszabb ülőlap. Kellemetlen, hogy az ülőlap szöge nem módosítható, a gyári állásban túlságosan előrefelé dől. A magasságállító kar működése csúnyán darabos és elég szomorú, hogy 15 999 000 forintért sincs magasságállítás az utas oldalán.