Kimondottan feltűnő és nagyon harmonikus dizájnnal érkezett a Peugeot 308 legújabb generációja. Az új embléma mellé új lehetőségeket is hozott, miután már első körben is bemutatták a plug-in hibrid kivitelt. Az autóipar és az autópiac jelen állása szerint azonban ez nem lett volna elég arra, hogy a legújabb trendeknek megfeleljen a 308, így az első hírekre rácáfolva most újabb verzióról érkezett hír.

A belsőégésű motorral szerelt változatok mellett már több gyártónál is szerepel tisztán elektromos hajtású kivitel is a kompakt és kompakt SUV szegmensben. A 308 bemutatásakor a Peugeot azt mondta, hogy az EMP2 padlólemez sajnos nem teszi lehetővé azt, hogy egy szükséges méretű akkumulátort építsenek bele, ezért az elektromos 308 akkor is állás szerint nem készülhetett volna el. Most mégis más hírek érkeztek a Stellantistól.

Fontos az elektromos hajtás, ezért az EMP2 padlólemezt addig gyúrták, amíg meg nem oldották a helykérdést. Annyit faragtak rajta, hogy teljesen új nevet is kapott, az e-308 már az e-VMP padlólemezre fog épülni. Mellette pedig érkezik a 3008 teljesen elektromos változata is szintén az új padlólemezre építkezve. A két új modellt állítólag már 2023-ban, vagyis alig két év múlva meg is ismerhetjük.

Az elektromos kompaktok és kompakt SUV-k között olyan ellenfeleik lesznek, mint a Volkswagen ID.3 és ID.4, vagy a Skoda Enyiaq és Seat elBorn. A Stellantis csoporton belül nemrég megismerhettük az első kompakt elektromos modellt, az elektromos C4-et, ugyanakkor az a 208-cal és a Corsával közös kisautós CMP platformra épül, a 308-at és a 3008-at pedig annál egy picit feljebb pozicionálta a gyártó, éppen ezért készült a nagyobbaknak szánt padlólemezre. A 308 mellett egyébként az új Opel Astra alá is bekerülhet az elektromos platform, az új Astrát pedig még idén megismerhetjük.