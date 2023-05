Egyre több típusba szerelik be a Stellantis cégcsoport első saját fejlesztésű akkumulátorát és villanymotorját. Legutóbb a Peugeot 2008 városi crossover kapta meg a 115 kW (156 LE) teljesítményű erőforrást, most pedig a Citroën két kompakt szabadidőjárműve: az ë-C4 és annak izgalmasabb átirata, az ë-C4 X kupészedán is részesült az erősebb motorban, valamint az azzal járó, 54 kWh kapacitású akkumulátorban.

Megduplázza motorválasztékát a családi villany-Citroën 1 /22 Fotó megosztása: 2 /22 Fotó megosztása: 3 /22 Fotó megosztása: 5 /22 Fotó megosztása: 6 /22 Fotó megosztása: 7 /22 Fotó megosztása: 9 /22 Fotó megosztása: 10 /22 Fotó megosztása: 11 /22 Fotó megosztása: 13 /22 Fotó megosztása: 14 /22 Fotó megosztása: 15 /22 Fotó megosztása: 17 /22 Fotó megosztása: 18 /22 Fotó megosztása: 19 /22 Fotó megosztása: 21 /22 Fotó megosztása: 22 /22 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A módosított összetételű, nagyobb energiasűrűségű, hosszabb élettartamú energiatároló egység talán a legfontosabb eleme a technológiaváltásnak, hiszen így – a villanymotor jobb hatásfokával kombinálva – jelentősen: 420 kilométerre nő az egy feltöltéssel elméletileg megtehető távolság.

Az új hajtáslánc azonban csak a modellpáros legmagasabb felszereltségi szintjén elérhető; az összes többi kivitel megtartja az eredeti 100 kW-os (136 LE) villanymotort és 50 kWh-ás akkucsomagot, amely 360 kilométeres elméleti hatótávolságot kínál.

Az új akkumulátor 7,4 vagy 11 kW-os váltóáramú, illetve 100 kW-os egyenáramú töltést tud fogadni; utóbbi 20%-ról nem egészen 30 perc alatt tölti 80%-ra az akkut.