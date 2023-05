17%-kal kevesebb félelem az új Peugeot-ban

Az új villanymotor részleteiről már korábban képet kaptunk, ezért kezdjük most is itt: az új fejlesztésű motor 136 helyett 156 lóerős (100 helyett 115 kW), az áramot egy 50-ről 54 kWh-ra növelt kapacitású akkumulátorból kapja. Az elméleti hatótávolság az eddigi 345 helyett 406 kilométer – ez 17,7 százalékos javulás! Tölteni 7,4 kW-os (egyfázisú) vagy 11 kW-os (háromfázisú) váltóáramú pontról, vagy 100 kW-os egyenáramú gyorstöltőről lehet. Háztartási konnektorba csatlakoztatva 11 óra 10 perc a teljes töltési idő, gyorstöltőről 30 perc is elég, hogy 20-80%-ra töltsünk.

Az 1,2 literes benzinmotor 100 vagy 130 lóerővel, utóbbi akár nyolcfokozatú automata váltóval választható. Kínálatban marad az 1,5 literes dízel, ugyancsak 130 lóerővel, viszont itt nem opció, hanem alapfelszerelés a nyolcas automata váltó. 2024 elején 48V-os mild hibrid hajtásláncot is kap az autó; a 136 lóerős benzinmotorhoz új fejlesztésű, hatfokozatú duplakuplungos váltó társul majd; az autó a menetidő 50%-ban képes tisztán villanymotorral közlekedni.

A hatfokozatú kézi váltó új váltógombot kap, az automata egységek minimalista kezelőszerve nem változik. Összkerékhajtás nincs, ám a Grip Control rossz tapadású felületen (homok, sár, hó) is segt előrejutni – a funkció megrendelése esetén az autót négyévszakos abronccsal szállítják.

Maradjunk a technológiáknál. A belépő modell analóg műszeregységgel kapható, de feljebb digitális, sőt, 3D-s digitális kijelzőt kapunk. Az átdolgozott monitor színei, a megjelenő információk elrendezése variálható. A GT variáns többszínű hangulatvilágítást is kínál.

Mostantól nincs 7 colos központi érintőképernyő, ez minden esetben 10 colos lesz. Az innen vezérelhető i-Connect rendszer a multimédiás funkciókon túl okostelefon-integrációt, valamint a képernyő alatti nyomógomb-sort kínál. Az i-Connect Advanced már online navigációs funkciókat és hangvezérlést is tud, valamint az autó egészére vonatkozó komplett használati útmutatót is tartalmaz.

Az autó felszereltségi szinttől függően akár 4 USB töltőportot, 5 helyett 15 wattos vezeték nélküli telefontöltő felületet, nagy felbontású hátsó és (opciós) első parkolókamerát, továbbá fél tucatnyi fejlett vezetőtámogató funkciót kínál.

És akkor lássuk a dizájnt. A külső és belső méretek nem változtak: az autó 4,3 méter hosszú, tükrökkel együtt 1,99 méter széles, 1,55 méter magas; a csomagtartó 434 literes.

A 2008 az első Peugeot, amely az 508-as után megkapja annak karakteres fénygrafikáját, azaz az első lökhárító fényes fekete betéteibe integrált, három függőleges LED-csíkot. Ezt a GT modellverzió esetében teljes LED-es fényszóró egészíti ki, amely oldalanként három modult alkalmaz.

A logó már a márka új emblémája, ahogy a hűtőmaszk rácsozata is megváltozott – ez utóbbi kiviteltől függően vízszintes vagy függőleges elrendezésű; az egyszerűbb változatokon fényes fekete, a csúcsmodelleknél a karosszéria színére fényezett.

Hátul is új a lámpa, három vízszintes dupla LED-elem alkotja, a közöttük húzódó sávon a márkanév olvasható. Karosszériaszínből hatféle kérhető, a tükör minden esetben fekete; a GT csúcsverzió esetében a tetőlemez is az. A keréktárcsák 16-18 colosak, rajzolatuk a Peugeot 408-ason megismert dizájnokhoz igazodik.