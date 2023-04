A Peugeot idén minden típusát elérhetővé teszi hibrid vagy tisztán elektromos hajtással, a francia gyártó pedig terveinek részeként felfrissíti villanymotor-palettáját, ami nagyobb kapacitású akkumulátorok és emelt teljesítményű elektromos hajtásláncok bevezetését jelenti.

Mint az a márka keddi közleményéből kiderült, még az év vége előtt bemutatkoznak az új, STLA platformon alapuló e-Peugeot-k, amiket 48 V-os hibrid technológiával is kínálnak majd. Ezeknek az alapja is változik: a 136 lóerős teljesítményre képes, 1,2 literes PureTech-benzinmotort annak hatfokozatú, dupla kuplungos sebességváltójával együtt is jelentősen átdolgozták, illetve új alapokra helyezték.

A háromhengeres turbómotor a Miller-ciklus szerint üzemel, ami hasonlít az Atkinson-ciklushoz, lényeges különbség azonban a változó szelepvezérlés alkalmazása, amivel ugyanaz a hatás érhető el, mint a többcsuklós, összetett hajtókarokkal. Papíron a Miller-ciklus az emissziócsökkentéssel együtt némi teljesítményeséssel is járna, de a francia mérnökök megoldották, hogy az 1,2 literes hajtáslánc a korábbinál 5 százalékkal nagyobb csúcsteljesítményre legyen képes.

Fontos része a Peugeot hibrid hajtásának az állandó mágneses, minimális helyigényű – a vezetőülés alatt elférő – villanymotor, ami 28 lóerős teljesítményre képes, 55 Nm-es forgatónyomaték kíséretében, így a rendszerteljesítmény 164 lóerő. Igaz, ez esetben inkább a belső égésű motor rossz hatásfokú üzemi fázisainak áthidalását szolgálja, hatását főként gázadáskor és indításkor érzékelteti. Gázelvételnél és fékezéskor elektromos energiát fejleszt a jármű mozgási energiájából, abból fedezve a lítiumion-akkumulátor áramellátását.

Az új hibrid Peugeot-k esetében a fejlett elektronikus vezérlésének köszönhetően az alacsonyabb akkumulátorkapacitás mellett sem akadály, hogy azok menetidejük több mint felében tisztán elektromos módban, azaz zéró károsanyag-kibocsátással üzemeljenek. Így akár 15 százalékkal is csökkenhet az üzemanyag-fogyasztás, aminek zöme főleg a városi közlekedés során spórolható meg.

Ezen felül egyedi műszeregységet is kapnak, ami tájékoztatást ad az energiaáramlás pillanatnyi irányáról, az akkumulátortöltöttségi szintről, az aktuális üzemmódról, továbbá arról, hogy az addig megtett táv hány százalékában haladt tisztán elektromos üzemben az autó.

A hatékonyabb hajtásláncok első ízben két szabadidőjárműben, a 3008-ban és az 5008-ban jelennek meg, felváltva az eddig 130 lóerős, automata sebességváltós motorokat. Üzemanyag-fogyasztásuk nagyjából 1 literrel, a károsanyag-kibocsátásuk pedig átlagosan 20 grammal csökken majd az előzetes becslések szerint: ez a 3008 esetében 126, az 5008-nál pedig 128 g/km-os emissziós értéket jelent.

Várhatóan 2023 második felében válik elérhetővé az említett két Peugeot modell az új hibrid hajtással, ami a közeljövőben a 208-hoz, a 2008-hoz, a 308-hoz, a 308 SW-hez és a 408-hoz is kapható lesz.