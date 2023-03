Svájci bicska a Citroën új autója

„Formai bravúr, ezért is vagyunk a MOME-n” – mondta Hajdú Nóra a Citroën marketingigazgatója a C4 X-ről, az autó a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tartott bemutatóján. És valóban, ha csak a sziluettet nézzük a Citroën C4 X egy hosszú csapotthátú szedán. Ugyanakkor az emelt karosszéria, magasan futó, asztallapszerű motorháztető a fényezetlen műanyagelemek, a masszív sárvédőívek és lökhárítók ügyesen hozzák a terepes vonalat.

Mostanáig nem nagyon ismertük a tereplimuzint, idén azonban már kettő is érkezett, hiszen a C4 X mellett ott van a konszerntárs autója, a Peugeot 408 is. Ugyan az ötajtós, mégis hasonlóan különc forma, a kettőnek azonban kevés a köze egymáshoz, eltérő padlólemezt is használnak. A C4 X a CMP platformra épül, így a C4-gyel áll közös rokonságban, nagyjából a második oldalajtókkal bezárólag szinte azonosak is.

Míg a C4 4360 mm, a C4 X 4600 milliméter hosszú, miközben tengelytávjuk azonosan 2670 mm. Ebből már látszik is, hogy a fastback formát követő új modell hátsó túlnyúlása jelentősen nőtt. Ennek köszönhetően a csomagtartója is nagy, 510 literes, de belelógnak a fedél zsanérjai. Sokat javítana, ha teleszkópok nyitnák.

Az autó orra hozza a Citroëntől megszokott arcot, amely főként az határoz meg egy ideje, hogy a nappali menetfény lámpája van felül, míg a főfényszóró alatta. Hátul szokványosabb lámpákat alkalmaznak, persze LED technikával.

Lehetett volna sokkal praktikusabb a C4 X, egy az üveget is magában foglaló ötödik ajtóval, de ez a modell egy olyan vevőkörnek készül, amely háromdobozos (különálló motortér, utastér, csomagtér) megoldást vár.