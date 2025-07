Az újkori Peugeot-k egyik legizgalmasabb újítása az i-Cockpit, ami úgy 10 évvel ezelőtt változtatta meg azt, amit eddig egy autó belsejének kötelező, bevált kialakításáról gondoltunk. Ennek lényege, hogy mélyre épített, apró kormányt és magasra pakolt műszereket kap a belső.

26 fotó

Hogy ez mire jó? Az alul felül kissé lapított, kellemes tapintású, jó formájú kormány nem takar ki semmit a műszerfalból, amit olyan magasra lehet így helyezni, hogy alig kell a tekintetet levenni az útról, ha a sebességet, vagy más adatot csekkolnánk a műszereken. A kisebb kormánytól pedig sokkal tágasabbnak érezni a belsőt. Én imádom ezt a megoldást, de mint sok, a megszokottól nagyon eltérő dolog, ez is sokaknak lehet furcsa. Ennek ellenére az elmúlt évtizedben 10 millió autóba került i-Cockpit, úgyhogy valószínűleg mások is inkább kedvelik, mint nem.

Ez a mostani pedig még egy kicsit jobb is, mint az előző változatok. Roppant látványos a nagy, ívelt felület mögül világító két darab, egyenként 10 colos kijelző, ami a vezető előtt műszerfalként, a középkonzolon a fedélzeti rendszer monitoraként szolgál. A jobban felszerelt modellekben ezt a feladatot nem kettő, hanem egyetlen 21 colos képernyőt látja el.

Az egész kijelző lebegni látszik, amire a hangulatvilágítás, illetve a berendezés egyéb elemei is rásegítenek. Alig pár centivel a nagy, központi kijelző alatt újabb érintésérzékeny felület található, amit i-Toggles-nek neveznek és többféle funkció programozható a rajta lévő virtuális gombokra. Ennek a közelébe került az elegáns kivitelű irányváltó kapcsoló is. Nem esik különösebben kézre, de menet közben nincs is vele dolgunk.

Középkonzolján óriási üreg nyeli az úti holmikat, ebben találhatók az USB-C és a 12 voltos töltőaljzatok is. Feljebb, eléggé eldugott helyen pedig az indukciós töltőfelület várja a mobilokat. Bár az utastér olcsóbb műanyagokat is használ, ránézésre minden puha, kellemes tapintású. A szürke textillel bevont nagy felületek is csinosak, ahogy körbe ölelik az egész belsőt. Olcsó, mégis okos megoldás, ami sokat javít a hangulaton.

Kényes, fényes fekete felületek is kerültek az autóba, de még a fájdalomküszöb alatti mennyiségben. Kár, hogy a kormány gombjai pont ilyen, ujjlenyomatgyűjtő anyagból készültek. Pár órányi használat után foltossá válnak, hacsak nem vezet valaki kesztyűben.

Jól tartanak az AGR minősítésű ülések, a sofőr oldalán az ülőlap is megfelelő hosszúságú, és a megfelelő vezetőpozíció is könnyen megtalálható, beállítható benne. Hátsó sorában is kényelmesen lehet utazni, az itt ülőknek jutott légbeömlő, a cuccaikat pedig az első ülések hátán lévő zsebbe pakolhatják.

Csomagtartója 520 literes ötüléses felállásban, a hátsó ülések háttámláját ledöntve pedig már 1480 liternyi rakomány szállítható hátul. Az ülések síkba dönthetők és a csomagtartóban világítás, 12 voltos csatlakozó, szatyorakasztó is található a két oldalon lévő mélyebb üregek és a csomagrögzítő füleken kívül. Állítható a padló magassága, az alsó szintre pedig beférnek a töltőkábelek is. Első csomagtartó – frunk – nem került az autóba.

Fedélzeti rendszere nem egy különösebben bonyolult darab, hamar kiismerhető, mit merre kell benne keresni, beállítani. A rendszer sebessége jó, a képminőség szintén. A vezeték nélküli telefontükrözés mindkét rendszerrel – Android, IOS – működik, a csatlakozás gyors, problémamentes.