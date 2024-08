Kifejezetten munkaautós a Tourneo Courier belseje, a berendezési tárgyak többsége strapabíró, látszólag elpusztíthatatlan műanyagból készült, de mégsem lelombozó a belső hangulata. Vannak színek, kerültek bele érdekes anyagok, különleges textúrájú felületek is. És sajnos egy jókora adag fényes fekete zongoralakk-szerű felület is, pont az automatikus váltó fokozatválasztója köré.

A divathoz igazodva teljesen digitális a műszerfal, és a középkonzol tetején ott trónol a fedélzeti rendszer 8 colos kijelzője is. Gombot nem sokat találni a középkonzolon, a multimédiás rendszer kijelzője alatt ugyan fut egy gombsor, de itt főként a további funkciók hívhatók elő. Saját gombot kapott az első- illetve a hátsó ablak fűtése, páramentesítése, és az itt kéznél levő gyorsgombbal érhető el a klímavezérlés menüje is.

Hangerő-szabályzóból viszont van igazi kézzelfogható is, nem is kicsi. Kormánya jó fogású, a rajta lévő gombok probléma nélkül kezelhetők, és rövid idő alatt megtanulható, melyiknek mi a funkciója. Ülései kényelmesek, napi több száz kilométer levezetése után is, és az autó hőkomfortja is jó, annak ellenére, hogy hátra nem jutott szellőzőnyílás.

Kényelem

Az üléspozíció jó, bár a kormány szerény távon mozgatható csak, de könnyen, gyorsan beállítható komfortosra. Rakodóhelyből kismillió van az utastérben, a műszerfal mögött, az anyósülés előtt, a középkonzolon egyaránt találhatók kisebb-nagyobb rekeszek, üregek.

Sőt, az irgalmatlan nagy belmagasság miatt az első utasok feje fölé is került egy galéria, ide is bepakolható bármi. Ezt azok értékelik majd, akik sáskarajhoz hasonló étvágyú kamaszokkal utaznak nagyobb távokat, mert ide egy rakás, könnyen elérhető úti ropogtatnivaló felhalmozható.

A mobileszközök USB-A és C típusú aljzatról is tölthetők, van 12 voltos csatlakozó és vezeték nélküli töltőfelület is. A fedélzeti rendszer képes vezeték nélküli telefontükrözésre, de a Ford hagyományaihoz híven a gyári menü 2024-ben sem tud magyarul.

Második üléssora a nagyra nyíló tolóajtónak köszönhetően könnyen megközelíthető, a fejtér itt is hatalmas. A lábtér szerényebb, de ez még mindig bőven elég felnőtteknek is. A második sorban, a tolóajtóban is leengedhetők az ablakok, és hátra is jutott töltőpont.

Csomagtartója alapfelállásban 1188 literes, ha pedig a második üléssort előrebillentjük, akkor akár 2162 liternyi rakománnyal is megtölthető az autó hátulja. A csomagtérben van világítás, szatyorakasztó, rakományrögzítő fül, 12 voltos aljzat, és oldalt kisebb nagyobb rekeszek, nyitható üregek is.