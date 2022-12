Erre a Mercire sokan fognak vágyni

Bár most még egyre jobban megyünk bele a télbe, a Mercedes-Benz már a jövő évi kirándulásokon töri a fejét. Be is mutatott egy olyan koncepció furgont, ami simán hozzá a nagy lakóautók praktikumát és kényelmét. Ráadásul nem füstöl senki orra alá.