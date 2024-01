Röviden – Ford Transit Courier&Tourneo Courier Mi ez? A Ford 3,5 tonna alatti, saját fejlesztésű kishaszonjárműve, ami áruszállító furgon és családi egyterű egyaránt. Mit tud? A Transit Courier raktere 2,9 köbméteres és maximum 854 kilogramm szállítására alkalmas. A Tourneo Courier-ben öt személy utazhat egyszerre. Mibe kerül? A legolcsóbb Transit Courier nettó 7 802 000 forintba kerül Trend felszereltséggel és a 100 lóerős 1.0 literes EcoBoost benzinmotorral. A csúcsot az Active felszereltségű Tourneo jelenti, áfával 14 920 000 forintért. Kinek jó? Kisvállalkozásoknak, családoknak, de hobbiautónak is beválik, még akkor is, ha valaki szeret szörfölni.

A Barcelona vonzáskörzetében található Sitges adott otthont a megújult Ford Courier nemzetközi menetpróbájának. Európa jelentős részében ilyenkor még makacsul tartja magát a tél, itt azonban január közepén is kellemes 20 fok és napsütés uralja az utcákat és a part menti strandokat napközben. Bár strandolókat még nem látni Sitgesben, a hullámokon lovagoló szörfösökből és a homokos tengerparton kagylókat gyűjtögető magyar újságírókból nincsen hiány.

A Ford a Courier mindkét változatát, az áruszállító és a személyszállító kivitelt is elhozta a híres rummárka alapítója, Facundo Bacardí szülővárosába. A tengerparton sétálók legtöbbször a kéttónusú fényezéssel ellátott Courier Tourneo láttán vették elő okostelefonjukat, hogy lőjenek pár képet. Bejönne az embereknek az új forma? Nincs kizárva, de az is lehet, hogy pusztán az újdonság varázsáról van szó, hiszen a tengerparton rengetegféle gyártmányú és korú furgon, illetve kempingbusz sorakozik, amelyekben többnyire kalandvágyó szörfösök húzzák meg magukat.

Nem áll be a sorba a Ford új családi autója 1 /34 Az új Ford Tourneo Courier öt személy szállítására alkalmas. Az új Ford Tourneo Courier öt személy szállítására alkalmas. Fotó megosztása: 2 /34 Piszok jól áll neki ez a lámpa. Piszok jól áll neki ez a lámpa. Fotó megosztása: 3 /34 Egyből kettő. Egyből kettő. Fotó megosztása: 5 /34 A Ford Transit Courier is trendi furgonná varázsolható az extrákkal. A Ford Transit Courier is trendi furgonná varázsolható az extrákkal. Fotó megosztása: 6 /34 Könnyedén be lehet állni a parkoló helyre vele. Könnyedén be lehet állni a parkoló helyre vele. Fotó megosztása: 7 /34 A műszerfal várhatóan megosztó lesz ebben a járműben. A műszerfal várhatóan megosztó lesz ebben a járműben. Fotó megosztása: 9 /34 Fejtér, válltér és lábtér is bőven akadt a Tourneoban. Fejtér, válltér és lábtér is bőven akadt a Tourneoban. Fotó megosztása: 10 /34 A hátsó üléssor úszik a reggeli napfényben. A hátsó üléssor úszik a reggeli napfényben. Fotó megosztása: 11 /34 Hátul két gyermekülés helyezhető be az ISOFIX-pontok révén. Hátul két gyermekülés helyezhető be az ISOFIX-pontok révén. Fotó megosztása: 13 /34 A vezetőtér enyhe retrós hatást kelt. A vezetőtér enyhe retrós hatást kelt. Fotó megosztása: 14 /34 Elől is tágas a Tourneo. Elől is tágas a Tourneo. Fotó megosztása: 15 /34 Pótkerék a Tourneoban nincs, defektjavító viszont van. Pótkerék a Tourneoban nincs, defektjavító viszont van. Fotó megosztása: 17 /34 A Tourneo-ban kivehető kuka van hátul. A Tourneo-ban kivehető kuka van hátul. Fotó megosztása: 18 /34 Jó nagyra nyithatók az oldalsó ajtók a Transit Courier esetében. Jó nagyra nyithatók az oldalsó ajtók a Transit Courier esetében. Fotó megosztása: 19 /34 Terhelten közlekedtünk vele. Terhelten közlekedtünk vele. Fotó megosztása: 21 /34 Nem varázslat: a raktérnyílás révén hosszabb tárgyak is behelyezhetők. Nem varázslat: a raktérnyílás révén hosszabb tárgyak is behelyezhetők. Fotó megosztása: 22 /34 Többféle színváltozatban is elérhető. Ez az egyik legjobb. Többféle színváltozatban is elérhető. Ez az egyik legjobb. Fotó megosztása: 23 /34 Az új Ford Transit Courier formaterve vagányságot, frissességet sugall. Az új Ford Transit Courier formaterve vagányságot, frissességet sugall. Fotó megosztása: 25 /34 Oldalról sem unalmas. Oldalról sem unalmas. Fotó megosztása: 26 /34 Mindenki őt fotózta az utcán. Mindenki őt fotózta az utcán. Fotó megosztása: 27 /34 Csak egyféle motorral elérhető a Tourneo. Csak egyféle motorral elérhető a Tourneo. Fotó megosztása: 29 /34 A gázolaj tank a hátsó kerék fölött található. A gázolaj tank a hátsó kerék fölött található. Fotó megosztása: 30 /34 Hátulról nem lehet könnyen beazonosítani. Hátulról nem lehet könnyen beazonosítani. Fotó megosztása: 31 /34 Jól áll neki a fehér konraszt tető. Jól áll neki a fehér konraszt tető. Fotó megosztása: 33 /34 Egészen jó a tolatókamera felbontása a Transit Courierben. Egészen jó a tolatókamera felbontása a Transit Courierben. Fotó megosztása: 34 /34 Murat Seven a forma megalkotásának kulisszatitkaiba avatja be éppen az újságírókat. Murat Seven a forma megalkotásának kulisszatitkaiba avatja be éppen az újságírókat. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Olyan friss még a dizájnja, hogy első ránézésre az ember hirtelen nem is tudja azonosítani az autót. Az orrán a Ford-logó segít abban, hogy legalább a gyártó meghatározható legyen. „Ezt a modellt a Ford Otosan csapatával közösen fejlesztettük ki. Az volt a cél, hogy egy friss, megjelenésében terepjárós inspirációjú modell szülessen meg, amely egyaránt használható szabadidő-autóként, családi autóként, vagy áruszállítóként” – árulta el a menetpróbán Murat Seven, a Ford külső és belső dizájnért felelős menedzsere.

A Courier tényleg olyan, mint egy nagyra nőtt Ford Explorer. A hasonlóság leginkább a homlokfal kialakításának köszönhető, amelynél a hűtőrács és fényszórók optikailag egy egységet alkotnak. Ebben a vizuális környezetben jól mutat, hogy a nappali menetfényt az első lámpák sarkaiba ültették, és ezt a két fehéren világító fényt egyes felszereltségi szinteknél egy hosszanti LED-csík köti össze. Ez mostanában divatos megoldás az autóiparban, vagány eleganciát ad a Courier személyszállító változatának is. Akárcsak a lökhárító alján található kartervédő-betét és az opcionális, 17 colos könnyűfém keréktárcsa.

Az alapszínek között fagyos fehér, valamint a kaktuszszürke árnyalatokat találjuk, de ötféle (ezüst szolár, fekete achát, piros, kék, telezöld) metálfényezéssel is kérhető az autó. A kontrasztos fehér tető Active felszereltségi szinten a kaktuszszürke alapszínnel, vagy a telezöld metálfényezésnél társítható. A fagyos fehér karosszériához fekete tetőfényeztést is lehet kérni.

Bármennyire is befolyásolta a tervezőket az SUV divat, a Courier-Tourneo pontosan annak látszik, ami valójában, vagyis családi egyterűnek. Ami ráadásul normál méretű, hiszen 4337 mm hosszú, 1800 mm széles és 1817 mm magas. Murat Seven elmondása szerint törekedtek arra, hogy inkább hosszabbnak tűnjön, semmint magasnak, a fehér tetővel ez talán még működik is.

Az áruszállító változat, tehát a Transit Courier karosszériamérete a Tourneo-val egyező, de míg a személyszállító hátsó ajtaja felfelé nyílik, a furgon kétszárnyú ajtókat kap. Bár a magyar nyelvű honlapon már látható, úgy tudjuk, hogy ennek ellenére nem lesz duplakabinos változat belőle Magyarországon, később viszont érkezhet egy hosszabb tengelytávolságú Ford Transit Courier. A színválaszték egyezik a Tourneo-éval, viszont kontraszttetővel nem kérhető az áruszállító.

Belső

A Courier Tourneo ötüléses változatban gördül le a Ford craiovai üzemének gyártószalagjáról. A hátsó sorban három teljes értékű ülés van, mögötte alaphelyzetben 480 literes a csomagtér. A hátsó üléssor lehajtásával 2160 literes raktérré alakítható a belső. Elöl a 90 fokban nyitható oldalajtók, hátul a könnyedén mozgatható tolóajtók biztosítanak nagy helyet a ki- és beszálláshoz.

A vezetőülésben helyet foglalva szemet szúrhat az átlagostól eltérő műszerfal-kialakítás, praktikus megoldásokkal és letisztult dizájnnal. Unikális, de a multikormány mögött található, 90 fokos szögben álló, zongoralakk színű műszerfali betét egyszerre ad otthont a digitális műszeregységnek és a multimédia-rendszer képernyőjének. A két dolgot egy egészen érdekes elem választja el, amire a sofőr rácsíptetheti az okostelefonját a saját navigáció használatához. Ilyet eddig csak a kínai Dongfeng Forthing T5 Evóban láttunk.

Nem ez az egyetlen szokatlan megoldás. A kardánalagút középső konzoljának jobb oldalán, tehát az utasülés mellett egy kis rekesz várja a gyakran használt iratokat, így például számlatömböket. A kesztyűtartó felett egy vékonyabb párkányt alakítottak ki, ahol remekül megférnek egymással a sorsukra váró aprópénzek, öngyújtók, vagy a lánygyerekek hajából kiszedett hajgumik, hajcsatok.

A két ülés között található konzolra két pohártartó, valamint egy kisebb tároló is került, amiben elfér egy pénztárca. Ha van a fedélzeten vezeték nélküli telefontöltő, akkor az közvetlenül a váltó fölött található polcra kerül. Rücskös, gumis felülete megakadályozza, hogy a telefon leessen róla menet közben. Egy kisebb nyitott tárolórekesz a műszerfal tetején, közvetlenül a műszeregység mögött is megtalálható. Ide azonban tényleg nem sok minden fér el.

A szélvédő fölötti részen egy kisebb polc van, nemcsak a személy-, hanem az áruszállító-változatban is.

A digitalizáció tényleg mindent vitt, a Courierben már nincs sok gomb. Mindössze egyetlen gombsoron akadhat meg az ember szeme, amit a multimédia-rendszer képernyője alatt helyeztek el. Itt kell keresni a kormányfűtés, vagy az ülésfűtés gombját. A Courier Tourneo-t olyan megoldások teszik szerethetővé, mint a csomagtér hátsó falába épített, kihajtható hulladéktároló, amit egy mozdulattal kivehetünk, ha ki akarjuk vinni a szemetet a kukába.

A Courier Transit kétüléses, de a műszerfala megegyezik a személyszállítóéval. A vezetőteret egy ablak nélküli fal választja el a raktértől, amely 1802 mm hosszú, 1253 mm magas és 1222 mm széles. Térfogata 2,9 m3 -es, ami 25 százalékkal nagyobb az előző generációnál. Jó hír, hogy a rakodónyílással ellátott válaszfal és a lehajtható utasülés révén akár 2,6 méter hosszú rakományokat is lehet benne szállítani.

A belső térben az anyaghasználat megfelelő, nincsenek durva tapintású vagy kellemetlen illatú anyagok. A vezetőülés a vastag combtámasznak és deréktámasznak köszönhetően kényelmesnek mondható. Ez a kényelem azonban inkább olyan, mint amilyet egy alsó-középkategóriás autó tud nyújtani. Természetesen a belső, illetve a külső megjelenésre hatással van, hogy milyen felszereltségi szinten kerül a vásárlóhoz.

A Transit Courier háromféle kiviteli szinten – Trend, Limited és Active – érhető el. Mindhárom esetén alapáras a színrefújt kilincs, az elektromosan állítható visszapillantó, a Bluetooth-os telefoncsatlakozás (AndroidAuto és Apple Carplay), valamint az elektromos ablakemelő. Automata klímaberendezés csak a Limitedtől felfelé jár, akárcsak az esőérzékelős ablaktörlő, a kulcs nélküli indítás, a prémium Sensico kormánykerék, a parkolóradar és a tolatókamera.

A Courier Tourneo Trend, Titanium és Active felszereltségi szinteken érhető el, ám a csomagok összetétele kicsit eltér. Mindháromnál alap a nappali menetfény, a színezett üveg, a hat irányban állítható vezetőülés. Csak a Limited felszereltségi szinttől felfelé érhető el az elektromos ablakemelő a hátsó ablakoknál, az ezüst színű tetősín, a színrefújt kilincs, a prémium Sensico kormánykerék, a parkolóradar és a tolatókamera vagy a vezeték nélküli töltés.

Technika

Az új generációs, immáron a Ford Puma padlólemezére épülő Couriert multihajtású járműként emlegetik a Fordnál. Ez azt jelenti, hogy a modell benzin, dízel, illetve elektromos hajtással egyaránt készülhet. A hazai forgalmazás egyelőre csak a benzines és dízel erőforrásokkal indul, így most ezekre térünk ki bővebben.

A Transit Courier a Trend felszereltségi szinten 1.0 literes EcoBoost benzinmotorral készül, 100 és 125 lóerős teljesítménnyel. A hatsebességes manuális váltó az alapfelszerelés, az erősebb blokkhoz hétfokozatú automatikus váltó is kérhető. Akad dízel is a kínálatban, ez pedig egy 100 lóerős, 1,5 literes EcoBlue motor. Ehhez a négyhengereshez viszont csak hatfokozatú manuális váltó érhető el ebben a csomagban.

A Limited és az Active felszereltség esetén 125 lóerős benzines háromhengerest kap a felhasználó, amit manuális, vagy automata váltóval egyaránt kérhet. Opcionálisan ennél is megtalálható a 100 lóerős 1,5 literes EcoBlue dízelmotor, amihez hatfokozatú manuális váltó csatlakoztatható.

A Tourneo esetében egysíkúbb a kínálat, mivel a Trend, Titanium és Active felszereltségi szinteken csak és kizárólag a 125 lóerős benzinmotor áll rendelkezésre, amelyek a hatfokozatú manuális váltóval, illetve a hétgangos automata váltóval társíthatók. Később a modell tisztán elektromos változatban is gyártásba kerül, 54 kWh kapacitású akkumulátorral és 290 Nm csúcsnyomatékú villanymotorral.

A Couriert többféle vezetéstámogató rendszerrel is felvértezték, összhangban a jelenlegi iparági trendekkel. Az áruszállító-változat az Euro NCAP ezzel a legmagasabb, Platina szintű minősítést szerezte meg az Euro NCAP-től. A Courier olyan vezetéstámogató rendszerekkel készül, mint az ütközésmegelőző rendszer, a sávtartó rendszer, a keresztirányú forgalom figyelésével kiegészített holttérfigyelő, a táblafelismerő, a kereszteződés asszisztens, illetve az intelligens sebességhatároló, amely az automata váltó esetén kiegészül a Stop&Go funkcióval és adaptív tempomattal. Mind az áruszállító, mind pedig a személyszállító fordulóköre mindössze 10,7 méteres, kis helyen is meg lehet velük fordulni.

A gyári sajtóanyag szerint sztenderd és emelt teherbírású változatok közül választhatnak a leendő vásárlók, ami 854 kilogrammos maximális bruttó teherbírást jelent. A menetpróbán viszont akadtak 534 kilogrammos teherbírással rendelkező változatok is. A vontatási kapacitás 1 tonna a benzinesnél, a dízellel viszont 100 kilogrammal több súly vontatható.

Vezetés

Első körben egy Tourneo került a kezeim közé, így gyakorlatilag a legkényelmesebb és legjobb felszereltségű Courierrel ismerkedhettem meg. Elindulás előtt igyekeztem felvenni a lehető legideálisabb vezetési pozíciót, azonban hamar világossá vált, hogy a derékszögben álló műszerfal miatt nincs nagy állítási szöge a kormánynak.

Oda kell figyelni, hogy úgy állítsuk be, amivel nem takarja ki a műszeregységet. Az ülés emelésével egészen jó lehet a kilátás, az élmény körülbelül olyan, mint amikor egy vállközépig érő motorcsónakban ülne az ember. Ez annak is köszönhető, hogy a műszerfal nem akadályozza a kilátást és a kocsi orra is lapos. Oldalra is kiváló kilátás nyílik a nagy felületű oldalablakokon át.

Elinduláskor meglepően halkan hozza mozgásba a benzinmotor a Tourneo-t és leginkább csak 80-100 km/órás tempónál válik igazán hallhatóvá az erőforrás. Teljesítményére nem lehet panasz, kellően fürge és nyomatékos, így nem okozott számára gondot a Sitges környéki emelkedők leküzdése. Fürgesége miatt jó szolgálatot tehet a táblafelismerő rendszer, amely hangos figyelmeztetéssel jelzi a sofőrnek, ha véletlenül túllépi az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatárt. A Tourneo engedi a kicsit sportosabb vezetést is, kiválóan őrzi stabilitását a kanyarokban.

Következő körben egy 100 lóerős 1,5 literes dízelmotorral, valamint egy 125 lóerős benzinessel szerelt változatot vezettem. Mindkettő a háromküllős Sensico kormánykerékkel volt ellátva, ami sportos hatást kölcsönöz a furgonnak. A kormánykerék fogása kellemes, a kézi váltó alakja is ideális, se nem kicsi, se nem nagy és akadozásmentesen lehet vele váltani a fokozatokat.

Mindkét modell 500 kilogrammos súllyal volt szerelve, így a vezetővel együtt körülbelül 600 kilogrammos terheléssel kellett közlekedniük. Ez egyáltalán nem okozott számukra problémát, a Transit Courier mind a benzines, mind a dízelmotoros változatban megőrizte fürge és agilis karakterét. Mind városi tempónál, mind pedig autópályán komfortosan vezethetők, 100-110 km/órás sebességnél azonban enyhe szélzaj is megjelent a Limited felszereltségű Transit Couriernél. Ugyancsak a negatívumok közé sorolható, hogy a kéziféknek nagyon kicsi az állítási szöge, így amikor kiengedjük, bizonytalanság keletkezhet bennünk, hogy valóban sikerült-e ezt végrehajtani.

A vezetéstámogató rendszerekre nem igazán lehet panasz, csendben teszik a dolgukat, a tolatókamera pedig kellően kontrasztos még az amúgy verőfényes katalán napsütésben is. Szintén pozitívum, hogy vezetés közben nem hallhatók zörejek a válaszfal felől és a belső műanyag borítások sem pattognak, vagy recsegnek. Persze, hozzá kell tenni, hogy Sitgesben szinte mindenhol tükörsima volt az aszfalt, kíváncsi vagyok, milyen karakterét mutatja majd a Courier ebből a szempontból a hazai utakon.

Költségek

A legolcsóbb Transit Courier nettó 7 802 000 millió forintba kerül a Trend felszereltséggel és a 100 lóerős 1.0 literes EcoBoost benzinmotorral. A legdrágább szintet pedig az Active felszereltségű, 125 lóerős 1.0 literes benzinmotorral szerelt Transit Courier képviseli, amiért nettó 9 152 000 forintot kérnek el.

A Tourneo-nál kicsit magasabb az árszínvonal, mivel a legolcsóbb személyautós változat áfával 12 581 000 forintba kerül manuális váltóval és Trend felszereltséggel. A csúcsot az Active képviseli, amiért 11 748 050 forint kell áfamentesen letenni az asztalra, ami bruttó 14 920 000 Ft. Ebben viszont már hétfokozatú automata váltó van.

A Ford Transit Courier és a Tourneo Courier és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Peugeot Partner L1 1.2 PureTech (110LE) 8 030 000 Ft Mercedes-Benz Citan Base 110 (102LE) 6 658 000 Ft Doblò 1.2 Pure Tech 110 LE MT L1(110L) 8 030 000 Ft Mercedes-Benz T-osztály Kombi 160 9 264 000 Ft

Értékelés

Mivel a Tourneo és a Transit Courier lényegében egy és ugyanaz, így szerencsére nincs nagy különbség köztük az általunk kínált komfort és technika terén. Bár áruszállítóként belépőmodellnek számít a Ford kínálatában a kishaszonjárművek terén (a Transit Connect és Tourneo Connect felette van), ennek ellenére egyáltalán nem nevezhető fapadosnak. Mindez a gazdag színválasztéknak, a nagy méretű, 15-17 colos dísztárcsáknak, valamint a gazdag felszereltségnek is köszönhető.

Túlzás nélkül állítható, hogy a Courier házon belüli konkurenciája lesz a Connectnek, mert segítségével megszólíthatók azok a vásárlók, akik egy izgalmas, egyedi karakterű, nem átemblémázott kishaszonjárműre vágynak. A Ford tehát jól tette, hogy nem állt be a sorba és ezútal nem egy versenytárssal közös fejlesztésű kishaszonjárművel rukkolt elő.

Mellette – Ellene Széles hajtáslánc választék

Teljesen saját fejlesztés

Vagány, friss formaterv

Gazdag felszereltség

Nyomatékos motorok Enyhe szélzaj autópálya tempónál

Kis állítási szög a kézi féknél

Várni kell az elektromos verzióra

