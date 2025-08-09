A kisbuszok belterére több kihívás vár, mint egy átlagos személyautónál. Egyszerre kell strapabírónak, könnyen takaríthatónak, variálhatónak és egyre inkább személyautósan kényelmesnek lenniük. A tervezői szándék egyértelmű: a korábbi, puritán funkcionális atmoszférát egy tudatosan prémium irányba eltolt, exkluzívabb koncepció váltja fel. A vezetői környezet már tényleg nem az a melós hangulatú hely, mint régebben volt, nem szűkülködünk a kényelmi extrákban.

Ez azonnal látszik a volán mögött. Az első ülések magas kényelmi szintet hoznak, kihúzható combtámasszal, hosszú ülőlappal, kényelmes kartámasszal.

A kormány alul-felül lapított, jó fogású darab, nagyjából ugyanaz, mint a frissített Pumában. Utóbbiba furcsán nagy volt, itt viszont pont jó méret. Személyautós hangulatú a letisztult, horizontális tagolású műszerfal. Ennek vizuális és funkcionális központja a magasabb felszereltségeknél elérhető, 13 colos, fekvő tájolású érintőképernyő.

Ez a SYNC 4 rendszer otthona, ami gyors, logikus felépítésű, és hozza a kötelezőt:tudja a vezeték nélküli okostelefon-integrációt, illetve rengeteg ponton lehet személyre szabni az autó tulajdonságait, működését.

Ma már megszokott, hogy a klíma szinte összes funkcuója csak a képernyőn elérhető, ez itt sincs másként. Mivel állandóan látható az állapotsor, így gyors a működés, talán a hőmérséklet pontos beállítása macerás egy kicsit. Dedikált fizikai gombot kapott viszont a vezetési üzemmód, és a tolatókamera, ami egész jó felbontású képet ad a jármű környezetéről.

A tervezők a mindennapi használat apró, de lényeges részleteire is gondoltak. A műszerfal alsó szekciójából kihajtható pohártartó akár egyliteres palackokat is stabilan tart, a mellette kialakított polc pedig egyben vezeték nélküli töltőként is funkcionál. A műszerfal két szélén található, kisebb pohártartók elhelyezése pedig igazi ergonómiai telitalálat: az ide helyezett dobozok vagy poharak semmilyen körülmények között nem takarnak ki a nagyméretű és kiváló képet adó visszapillantó tükrökből.

Bár a modell akár kilenc személy befogadására is képes, a tesztelt nyolcszemélyes konfiguráció (2+3+3 elrendezéssel) adja a variálhatóság maximumát. Ezzel a két első ülés között szabad átjáró nyílik a hátsó sorok felé, így szülőként álló helyzetben könnyebb hátrajutni a gyerekekhez.

A variálhatóság kulcsa a padlóba integrált sínrendszer, amelyen az ülések szinte játszi könnyedséggel csúsztathatók. Ez a megoldás teszi lehetővé a tér teljes átrendezését, akár egy guruló tárgyalóvá alakítva a kabint a hátsó üléssorok szembefordításával. Így a hátsó hat üléssel tetszés szerint sakkozhatunk, valamint az ülések kipattintása is pofonegyszerű, igaz nem könnyű darabok, ha pakolásra kerül a sor.

Hasznos extra még a második sor lehajtható középső ülése, aminek támláján kis asztalka, pohártartó került kialakításra. A hátsó traktus komfortérzetét több átgondolt részlet is emeli. Hátra is jutott sok USB-aljzat, saját klímapanel, a korábbinál pedig jóval méretesebb légbeömlők garantálják, hogy a leghátsó sorban utazóknak se legyen panaszuk a hőkomfortra. A minőségi ugrás az akusztika terén is tetten érhető. Az A-oszlopokon diszkréten megjelenő márkajelzés sejteti, hogy a Bang & Olufsen hangrendszere gondoskodik a zenei aláfestésről, amely a kategóriában ritka tiszta és telt hangzást nyújt.

A fedélzeti rendszerek és az extralista szintén a személyautók világát idézik. A már említett SYNC 4 rendszeren túl a modern vezetéstámogató rendszerek teljes arzenálja elérhető: a távolságtartó tempomat sávközéptartó funkcióval, a holttérfigyelő, a 360 fokos kamerarendszer és a keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is elérhető a különféle csomagokban.

Igencsak hasznos extra a Pro Power Onboard: az autó 2,3 kW teljesítménnyel képes külső eszközöket (pl. laptop, hűtőtáska, szerszámgépek) ellátni árammal, így áram nélküli teleken munkavégzéshez, kempingezés során is nagy szolgálatot tehet az E-Tourneo Custom.

A variálhatóságnak köszönhetően a méretek tág határok között mozognak. A rövidebb, L1-es modell esetében, mindhárom üléssorral a helyén is tekintélyes, körülbelül 600−900 literes tér áll rendelkezésre, a hátsó üléssor pozíciójától függően. Ha azonban a harmadik sort kivesszük, a raktér több mint 2500 literesre bővül.

A hosszabb, L2-es változat pedig már-már furgonszerű kapacitást kínál: itt a harmadik sor mögött is bőven 1000 liter feletti a hely, az összes hátsó ülést eltávolítva pedig a teljes raktérkapacitás megközelíti az 5.5 köbmétert (5472 liter). Ez a gigantikus tér, párosulva a teljesen sík padlóval, lehetővé teszi, hogy a luxus személyszállító egy pillanat alatt bútorszállítóvá vagy akár egy komplett kerékpáros csapat felszerelésének otthonává váljon.