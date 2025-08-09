A 60 éves Ford Transit igazi klasszikus a kisáruszállítók illetve kisbuszok szegmensében: már 1965 óta él velünk valamilyen formában. A legfrisebb verzió 2023-ban érkezett, és már dízel motorral is megmutatta, hogy miért tudott ilyen hosszú időn keresztül tényező maradni, és felvenni a kesztyűt a legendás Volkswagen Transporter sorozattal. 

A Tourneo Custom néven futó személyszállító verzió sikere többek között a minden igényt lefedő variációkban rejlik: a Ford–Volkswagen-együttműködés keretében készülő generációt kérhetjük klasszikus dízel erőforrással, hatékony hibridként, vagy teljesen elektromos kivitelben. Ez az E-Tourneo Custom, ami megmutatja, hogy egy ekkora méretű autóban is lehet létjogosultsága az elektromos hajtásláncnak. 

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 1
Nagycsaládos álomautó, rengeteg üléssel
Külső

Amikor egy haszongépjármű-alapokra épülő személyszállító új generációja színre lép, a formatervező előtt álló kihívás mindig ugyanaz: hogyan lehet a kötelez ő dobozformát vonzó, modern köntösbe öltöztetni anélkül, hogy a funkcionalitás oltárán feláldoznánk a praktikumot.

A Ford a 2025-ös Tourneo Custom esetében láthatóan komolyan vette a feladatot. Ahol lehet ott alkalmaztak némi dekorációt, a színpalettán vannak élénk, bátor árnyalatok. A B-oszloptól hátrafelé sötétítettek az üvegek, amiket a tesztautó „Aqua Digital Blue” színe látványosan kiemel. 

A vékony, magasra húzott fényszórók és az ezeket összekötő, teljes szélességben végigfutó LED-fénycsík (az elektromos és a magasabb felszereltségű modellek sajátja) modern, szinte high-tech karaktert ad a járműnek. Az oldalfalakon végigfutó, határozott fény-árnyék vonal és a kerékjárati ívek finom domborításai oldják a bitang méretű lemezek egysíkú unalmát, miközben az elektromos hajtást csak egy pár visszafogott változtatás jelöli. Ilyen a stilizált „E” betű a csomagtérajtón, valamint a zárt, gyémánt mintázatú „hűtőrács”, és a hátsó lámpák belső mintázata is eltérő. 

A méretek tekintetében a Ford kétféle tengelytávval kínálja a modellt, a rövidebb, L1-es változat teljes hossza , amelyhez -es tengelytáv társul. A tükrök nélkül mért szélesség éppen csak 2 méter alatt marad (), míg a magasság a kiviteltől függően között mozog. Ez a konfiguráció még viszonylag könnyedén manőverezhetővé teszi a járművet szűkebb városi környezetben vagy mélygarázsokban.

A nagyobb családoknak vagy a reptéri transzferben utazóknak szánt L2-es, nyújtott változat bőven túlmutat ezen: a tengelytáv itt -re nő, a teljes hossz pedig eléri az -t. Hosszához képest egyáltalán nem vészes a kisbusz fordulóköre sem, ez 10,9 és 12,1 méter, és szintén a tengelytávtól függ.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 7

Ahhoz képest hogy furgon az apja egész jóképű

Ez a centiméteres növekedés szinte teljes egészében a hátsó túlnyúlásban jelentkezik, ami komolyan megnöveli a csomagteret még teljes, nyolc- vagy kilencszemélyes kihasználtság mellett is. A megnövelt tengelytáv pedig a hosszabb utakon ígér még stabilabb, komfortosabb futást, ugyanakkor nehézkes használatot városi környezetben.

Belső tér

A kisbuszok belterére több kihívás vár, mint egy átlagos személyautónál. Egyszerre kell strapabírónak, könnyen takaríthatónak, variálhatónak és egyre inkább személyautósan kényelmesnek lenniük. A tervezői szándék egyértelmű: a korábbi, puritán funkcionális atmoszférát egy tudatosan prémium irányba eltolt, exkluzívabb koncepció váltja fel.  A vezetői környezet már tényleg nem az a melós hangulatú hely, mint régebben volt, nem szűkülködünk a kényelmi extrákban.

Ez azonnal látszik a volán mögött. Az első ülések magas kényelmi szintet hoznak, kihúzható combtámasszal, hosszú ülőlappal, kényelmes kartámasszal.

A kormány alul-felül lapított, jó fogású darab, nagyjából ugyanaz, mint a frissített Pumában. Utóbbiba furcsán nagy volt, itt viszont pont jó méret. Személyautós hangulatú a letisztult, horizontális tagolású műszerfal. Ennek vizuális és funkcionális központja a magasabb felszereltségeknél elérhető, 13 colos, fekvő tájolású érintőképernyő.

Ez a SYNC 4 rendszer otthona, ami gyors, logikus felépítésű, és hozza a kötelezőt:tudja a vezeték nélküli okostelefon-integrációt, illetve rengeteg ponton lehet személyre szabni az autó tulajdonságait, működését. 

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 13

Praktikus tároló bőven akad

Ma már megszokott, hogy a klíma szinte összes funkcuója csak a képernyőn elérhető, ez itt sincs másként. Mivel állandóan látható az állapotsor, így gyors a működés, talán a hőmérséklet pontos beállítása macerás egy kicsit. Dedikált fizikai gombot kapott viszont a vezetési üzemmód, és a tolatókamera, ami egész jó felbontású képet ad a jármű környezetéről. 

A tervezők a mindennapi használat apró, de lényeges részleteire is gondoltak. A műszerfal alsó szekciójából kihajtható pohártartó akár egyliteres palackokat is stabilan tart, a mellette kialakított polc pedig egyben vezeték nélküli töltőként is funkcionál. A műszerfal két szélén található, kisebb pohártartók elhelyezése pedig igazi ergonómiai telitalálat: az ide helyezett dobozok vagy poharak semmilyen körülmények között nem takarnak ki a nagyméretű és kiváló képet adó visszapillantó tükrökből.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 14

Akár előtetőnek is kiváló a magasra nyíló hátsó ajtó

Bár a modell akár kilenc személy befogadására is képes, a tesztelt nyolcszemélyes konfiguráció (2+3+3 elrendezéssel) adja a variálhatóság maximumát. Ezzel a két első ülés között szabad átjáró nyílik a hátsó sorok felé, így szülőként álló helyzetben könnyebb hátrajutni a gyerekekhez. 

A variálhatóság kulcsa a padlóba integrált sínrendszer, amelyen az ülések szinte játszi könnyedséggel csúsztathatók. Ez a megoldás teszi lehetővé a tér teljes átrendezését, akár egy guruló tárgyalóvá alakítva a kabint a hátsó üléssorok szembefordításával. Így a hátsó hat üléssel tetszés szerint sakkozhatunk, valamint az ülések kipattintása is pofonegyszerű, igaz nem könnyű darabok, ha pakolásra kerül a sor. 

Hasznos extra még a második sor lehajtható középső ülése, aminek támláján kis asztalka, pohártartó került kialakításra. A hátsó traktus komfortérzetét több átgondolt részlet is emeli.  Hátra is jutott sok USB-aljzat, saját klímapanel, a korábbinál pedig jóval méretesebb légbeömlők garantálják, hogy a leghátsó sorban utazóknak se legyen panaszuk a hőkomfortra. A minőségi ugrás az akusztika terén is tetten érhető. Az A-oszlopokon diszkréten megjelenő márkajelzés sejteti, hogy a Bang & Olufsen hangrendszere gondoskodik a zenei aláfestésről, amely a kategóriában ritka tiszta és telt hangzást nyújt.  

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 15

A hat ülésből csak egy dupla, a másik négy önállóan mozgatható

A fedélzeti rendszerek és az extralista szintén a személyautók világát idézik. A már említett SYNC 4 rendszeren túl a modern vezetéstámogató rendszerek teljes arzenálja elérhető: a távolságtartó tempomat sávközéptartó funkcióval, a holttérfigyelő, a 360 fokos kamerarendszer és a keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is elérhető a különféle csomagokban.

Igencsak hasznos extra a Pro Power Onboard: az autó 2,3 kW teljesítménnyel képes külső eszközöket (pl. laptop, hűtőtáska, szerszámgépek) ellátni árammal, így áram nélküli teleken munkavégzéshez, kempingezés során is nagy szolgálatot tehet az E-Tourneo Custom.

A variálhatóságnak köszönhetően a méretek tág határok között mozognak. A rövidebb, L1-es modell esetében, mindhárom üléssorral a helyén is tekintélyes, körülbelül literes tér áll rendelkezésre, a hátsó üléssor pozíciójától függően. Ha azonban a harmadik sort kivesszük, a raktér több mint literesre bővül.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 16

Az ülések mozgatása egyszerű, menetiránnyal szemben is beépíthetőek

A hosszabb, L2-es változat pedig már-már furgonszerű kapacitást kínál: itt a harmadik sor mögött is bőven liter feletti a hely, az összes hátsó ülést eltávolítva pedig a teljes raktérkapacitás megközelíti az köbmétert ( liter). Ez a gigantikus tér, párosulva a teljesen sík padlóval, lehetővé teszi, hogy a luxus személyszállító egy pillanat alatt bútorszállítóvá vagy akár egy komplett kerékpáros csapat felszerelésének otthonává váljon.

Technika

Minden világ kedvelőinek kínál megoldást a Ford: a pár évvel ezelőtt még kézenfekvő dízel megoldástól az Atkinson-ciklusú benzinmotorra épülő, villanymotorral megtámogatott PHEV-en át tisztán elektromosig terjed a paletta. A PHEV alapja a 2,5 literes Atkinson-ciklusú benzinmotor, ami a villanymotorral együtt 232 lóerőt képes összehozni. A 11,8 kWh-s akkumulátorral 56 kilométert képes megtenni tisztán elektromos hajtással. 

Az elektromos kivitel esetén a villanymotor a hátsó tengelyt hajtja maximum 218 lóerős teljesítménnyel és a 415 Nm-es nyomatékkal.  Akkumulátorcsomagja nikkel-kobalt-mangán alapú lítium-ion technológiát használ, 276 cellából áll és nettő 64 kWh a kapacitása.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 17

Az orrban főleg a klíma alkatrészeit találjuk

Ez a recept papíron akár 325 megtehető kilométert jelent a WLTP mérési ciklus szerint, a valóságban 235–260 kilométert (L2 – hosszabb tengelytávú modell esetén) tesz lehetővé a tempótól és hőmérséklettől függően. 

Otthon 11kW-os Wallbox-szal körülbelül 8 óra alatt érhető el a teljes töltöttség az E-Tourneo Customöt, míg egyenáram esetén 125kW teljesítménnyel körülbelül 35 perc alatt tölthetjük fel 15%-os akkumulátorunkat 80%-ra. 

Vezetés

A Ford mérnökei nemcsak a dizájnhoz, hanem a futómű beállításához is kiválóan értenek. Az E-Tourneo vezetési élménye sokkal közelebb áll egy precízen irányítható szabadidő-autóhoz, mint egy klasszikus pattogva zörgő furgonhoz.

A széles nyomtávnak és a 3,5 méteres tengelytávnak köszönhetően rendkívül stabil, és a kanyarokban sem dől meg zavaróan, itt jól jön a tömegközéppontot lefelé toló, padlóba szerelt akkupakk. 

Érezhető a gondos tervezés: a futómű hosszú rugóutakkal, lágyan simítja ki az úthibákat, miközben a lengéscsillapítók feszesen tartják a karosszériát. Terheléstől függetlenül – akár egyedül, akár teli csomagtartóval és családdal utazva – mindvégig kényelmes marad, nem ráz és a fekvőrendőrökön is finoman siklik át. Kifinomult műszaki megoldás, hogy hátul nem merev hidat, hanem  csatolt lengőkaros felfüggesztést alkalmaztak.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 18

Nagy méretű alul-felül lapított kormánya nem közvetlen darab, de pont ez illik egy ekkora autóhoz

A vezetőtámogató rendszerek, mint az intelligens tempomat, a parkolóradarok, a tolatókamera, a sávtartó és a táblafelismerő, szintén jól teljesítenek. A sebességtúllépésre figyelmeztető jelzés például annyira diszkrét, hogy ki sem kapcsoltam, inkább hallgattam rá. 

A kormányzást a mindennapi használatra, mintsem a sportos vezetésre optimalizálták. Az utastér menet közben csendes; a beszélgetéshez legfeljebb azért kell megemelni a hangerőt, mert a sofőr és a leghátul ülők között fizikailag is nagy a távolság.

215 lóerő egy ekkora autóhoz is bőven elég, az üzemmódokkal pedig könnyű megtalálni a helyzethez illő karaktert. Sport állásban a legtöbb mezei autót lehagyhatjuk a pirosnál, és nincs gond a besorolással, de ez a mód érezhetően zabálja az energiát, így a mindennapokra inkább a Normal beállítás való, de az Eco is elegendőnek tűnik.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 19

Érdekes funkciók kaptak külön fizikai gombot

A villanyhajtás legnagyobb előnye egy ekkora autóban a finom manővereknél domborodik ki. Ha padka mellé kell parkolni egy emelkedőn, akkor is nyugodtan lehet centizgetni, mert nem ugrik meg az autó, nem ég le a tengelykapcsoló, a villanymotor teljesítménye nagyon finoman érkezik meg a hajtott kerekekre.

Ugyanígy dugóban araszolni is pihentető élmény, és jó hír, hogy akár két tonnát is vontathatunk az elektromos verzióval, igaz így tényleg meg kell állni párszor villámtölteni, ha a motorcsónakot akarjuk levinni az Adriára. 

Fogyasztása meglepően közel áll a gyári értékhez, brutális melegben állandóan döngetett klímával is a 23-24 kWh/100 km tartományban maradt, ami kis szerencsével 260-280 megtehető kilométert jelent.

Ez persze nem autópályás használattal értendő, a Ford villanymotorral inkább elővárosi ingázásra, belvárosi hoteljáratokra, országúti kirándulásra alkalmas, és nem telekocsinak Szeged-Budapest viszonylatban. Így kisbuszként az egyik legfontosabb ütőkártya, a hosszú távú, autópályás menet hiányzik a pakliból. Pedig a gyártó kínál nagyobb akkumulátort, a Mustang Mach-E akár 91 kWh-s csomaggal is elérhető.

Költségek

A Ford E-Transit Custom alapváltozata, amely a modell haszongépjármű-kivitele, bruttó 23,7 millió forinttól érhető el. A személyszállításra tervezett, kényelmesebb E-Tourneo alapára bruttó 25,5 millió forintnál kezdődik.

Mindent tud az elektromos Ford kisbusz kivéve egy fontos dolgot 20

Kevés részlet árulkodik arról, hogy elektromos a modell

Egy gazdagon felszerelt, a tesztautóhoz hasonló Titanium X modellért minimum bruttó 28 millió forintot kell fizetni, de a képeken látható, minden extrával ellátott változat ára már meghaladhatja a 30 millió forintot is.

A hosszú verzió mondhatni konkurencia nékül áll, hiszen vetélytársai javarészt kisebbek, a Peugeot E-Traveller Long ér a nyomába 5,33 méterrel. Árazása pedig pont a mezőny átlagát hozza: a  hosszabb tengelytávú, 286 lóerős Volkswagen ID. Buzz 86 kWh-s akkumulátorral 25 millió forintról indul, de a jobban felszerelt modellek ára 40 millió forint fölötti s lehet.

A Peugeot E-Traveller Long  ára 75 kWh-s akkumulátorral 23 millió forint, de ennyiért a 136 lóerővel szerelt változatot kapjuk, míg a csúcsfelszereltségű modellért 27,2 millió forintot kérnek.

 

A Ford Tourneo Custom és vetélytársai – Listaár, forint
Ford E-Transit Custom (218 LE) 23 700 000
Peugeot E-Traveller Long (136 LE) 23 000 000
Volkswagen ID. Buzz (286 LE) 25 000 000

Összegzés

Vannak felhasználási módok ahol jól mutat a zöld rendszám, és kellemes a hangtalan, füstmentes suhanás, és érthető a Ford Tourneo Custom bevetése villanyhajtással.

Főleg céges célok, és egyfajta zöld identitás kifejezésére tökéletes így ez a típus, de ha a nyers praktikumot és hatótávot nézzük, akkor a szintén tisztes elektromos hatótávval rendelkező konnektoros hibrid, vagy a dízel  klasszikus lehet az optimális választás. 

Mellette – Ellene
 
  • Személyautós vezethetőség
  • Hosszú extralista
  • Variálhatóság
  • Hatékony elektromos hajtás
 
  • Magas vételár
  • Autópályán rövid hatótáv
