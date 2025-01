Alapesetben a középső felszereltségi szinthez már nyolcszemélyes utastér jár, a tesztautóban viszont kilencszemélyes, elöl kevésbé kényelmes kialakítású az üléselrendezés. A kényelmetlenség nem véletlen, adózás szempontjából – cégautóadó – jóval kedvezőbb egy kilencszemélyes jármű, és munkaeszközként is talán ez valamivel praktikusabb.

Cserébe a sofőr válla vezetés közben szinte összeér a mellette ülőével, akinek a válla szintén összeér a mellette ülőével. Viszont a dupla ülőlap felhajtható és egy csomó apróságot oda is be lehet suvasztani, ami így nincs szem előtt a magára hagyott autóban sem. Ha nem férne el az irgalmatlan nagy ajtó zsebeiben, a dupla, egy nyitott és egy csukható részből álló kesztyűtartóban, vagy a műszerfal tetején lévő üregben.

A modellfrissítéskor megújult a vezetői környezet is, ami 10 colos, digitális műszeregységgel, és a szintén 10 colos kijelzős, okosabb, vezeték nélküli telefontükrözésre is képes infotainment rendszerrel egészült ki. Új gombokat kapott az átalakított kormány is, és váltófülek találhatók a karima mögött, amivel bele lehet szólni a nyolcfokozatú automatikus váltó működésébe. Bár erre itt nem sok szükség van, de a lehetősége megvan.

Szintén új a műszerfalra került irányváltó gomb, amit számos más modellben is használ a csoport. Bár kevésbé szexi, de a két gombbal vezérelhető klíma nekem kifejezetten tetszett, még úgy is, hogy egyszerű kivitelű, apró gombokkal kell beállítani a kabinhőmérsékletet. És nem is automata. Cserébe egyszerűen működik, és oda sem kell nézni az állításhoz.

Egyszerűen, dedikált gombbal változtatható az amúgy nem túl ingergazdag műszerfal grafikai dizájnja, vannak a középkonzolon USB töltőpontok, ülésfűtés, telefontartó, minden, ami a napi munkavégzéshez jól jön. Fedélzeti rendszere nem a legbonyolultabb, nincs is temérdek funkciója, de ami feltétlenül szükséges, azt tudja. A rendszer gyors és a képminőség sem lóg ki lefelé az átlagból.

Burkolatai főleg masszív műanyagok, az üléskárpit sem túl extra, de az összhatás nem rossz. Egyedül azért kár, hogy a vezető ülés kivételével az első ülések fixek, nincs nagyon állítani való rajtuk, és ebben a formában nem igazán partnerek a hosszútávú, komfortos utazáshoz.

Második és harmadik üléssora is hasonló, ez inkább turista osztály, mint business. Viszont hely van benne bőven, akadnak USB töltőpontok és poháratró is a legutolsó sorban, könnyedén, finoman járnak az oldalajtók és a beszállás is könnyű. Nagyra nyílnak a tolóajtók és a második sor ülései is egy mozdulattal előrebillenthetők, kintről, és bentről is. Csomagtartója kilencszemélyes üzemmódban 603 literes, ami az ülések hajtogatása, illetve kiszedésével több lépcsőben egészen 2700 literig lehet növelni.