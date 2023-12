Új felfogás szerint folytatják karrierjüket a Stellantis csoport könnyű áruszállítói, illetve azokból épített utazójárművei. A modellcsaládok egységes megújulásáról korábban már írtunk, de helyénvaló, hogy külön-külön is bemutassuk a típusokat – mármint nem márkánként, hanem méretosztályonként.

Lássuk tehát most a középkategóriás modelleket. Ezek arculata eddig jóval kisebb eltérést mutatott, 2024-től azonban markánsan egyedi, hangsúlyosan márkára szabott fizimiskával segítik az azonosítást.

A műszaki tartalom is egyformán változott: továbbra is kétféle akkumulátorral, 50 vagy 75 kWh kapacitással vásárolhatók meg az elektromos buszlimuzinok. Az előbbi 224, az utóbbi akár 350 kilométeres hatótávolságot biztosít a többféle hosszban (498 vagy 533 cm) választható, akár kilencszemélyes modelleknek.

Tölteni váltóáramról 7,4 vagy opcióként 11 kW-tal lehet az akkukat, az egyenáramú gyorstöltés maximális teljesítménye 100 kW. Utóbbival az 5%-ra merült akku 38, illetve 45 perc alatt tölthető 80 százalékig.

A villanymotor csúcsteljesítménye továbbra is 100 kW (136 LE), a maximális forgatónyomaték 260 Nm; a végsebesség 130 km/óra.

Ahogy a front, úgy a vezetői környezet is modernebb, egyedibb lett minden modellnél. 10 colos, digitális műszeregység, feljavított infotainment-rendszer (szintén 10 colos képernyővel), átdolgozott funkcionalitású kormánykerék, valamint a regeneratív fékrendszer erősségének állítására szolgáló „váltófülek” gazdagítják a vezetői környezetet. Újak a kárpitanyagok, a haladási irányt szabályozó kapcsoló a műszerfalra került.

Van vezeték nélküli telefontöltő, és ezzel párhuzamosan immár a telefon-integráció (Apple CarPlay, Android Auto) is működik vezeték nélkül.

Új a kamera és a GPS-alapú sebességhatár-észlelő rendszer. A sávban tartó rendszer hatékonyabb, nem hiányzik az ütközést elkerülő, automatikus vészfékrendszer, valamint új oldallégzsákok javítják az utasvédelem hatékonyságát. Adaptív tempomat, 180 fokos hátsó kamera, oldalsó akadályészlelés, felhőalapú navigáció is szerepel a biztonsági szerelvények listáján. A vezetőtámogató rendszerek bővítését részben az tette lehetővé, hogy a korábbi hidraulikus szervokormány elektrohidraulikusra váltott.

Az oldalajtók motorizálhatók, sőt, kéz nélkül nyithatók; a hátsó szélvédő továbbra is külön nyitható, ha szeretnénk. Napfénytetőt is rendelhetünk, azonban nemcsak a belső tér tehető világosabbá, hanem a külvilág is, köszönhetően a palettán most megjelenő mátrix LED-fényszóróknak.

Ami a helykihasználást illeti, 2-3 üléses kivitelben akár 4,9 köbméteres csomagtartót kapunk, ha öten utaznak az autóban, 3000 liter a maximum, de még 9 teljes értékű ülés mögött is elfér másfél köbméternyi bármi.

A cikkben felsorolt szerelvények, funkciók, opciós tartozékok a négy márka kínálatában eltérően jelenhetnek meg; elképzelhető, hogy egy-egy lehetőség, képesség vagy megoldás a konkrét modell tervezőinek kreativitása vagy belátása szerint más formában jelenik (vagy nem jelenik) meg.