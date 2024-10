Szerencsés esetben egy modell külső méretnövekedése a belsőben is érezhető. A Fordnál is így van, végre a bal lábnak is több helye van, mint korábban és a nagyobb tengelytáv is érezhető bent. Nem mintha a hosszú tengelytávú kisbuszban ne lenne mindenre is elég hely.

A hatalmas ajtón beszállva már nem kell olyan magasra hágni a lépcsőkön, mint korábban. Szintén a beszállást könnyíti meg a szinte négyszögletű kormány is azzal, hogy az alja szinte teljesen le van csapva. Igaz, a teteje is, ami pedig nem lóg bele a lábtérbe. Egy ideig eltart mire megszokod, hogy egy képkeret formájú dologgal kormányzol, de végülis működik, és amúgy meg láttunk ennél már extrémebb formájú kormányt is autóban.

Ha már kormány: ide, illetve mögé került az automatikus váltó fokozatválasztója, egy bajuszkapcsoló formájában. Kifejezetten kényelmes a használata, és nagyon könnyű rákattanni. Pár nap után már nem is érted, miért nem ilyen váltó van minden autóban. Persze ezzel együtt a baloldali bajuszkapcsolóra került ablaktörlőre is át kell szokni, de megéri.

Nyolcszemélyes nappali

A tesztbusz nyolcszemélyes kivitele kifejezetten praktikus, elöl csak kettő, a második és harmadik sorban három-három teljesértékű ülés található. Elöl kényelmes, állítható ülőlaphosszúságú, duplakarfás, komfortos ülésekben pöffeszkedhetsz, de igazából a további üléssorok székei is messze kényelmesebbak az átlagnál. Lehet őket tologatni, összecsukni, és 190 centivel mindegyik sorban van elég hely. Bőven elég. Mindezt úgy, hogy közben a csomagtartóban két mosógép is kacagva elfér.

Hátul saját, a tetőbe épített klímavezérléssel állítható be a kívánt hőmérséklet, és akad pár USB-C töltőpont is a második sorban. A tesztautóban a vezetőülés talapzatán még egy 230 voltos konnektor is volt, így akár egy elosztóval, és gyári töltőkkel is megoldható az utasok összes mobileszközének töltése. Elöl akár vezeték nélkül is tölthető a telefon és a telefontükrözés vezeték nélkül is működik.

Kisbuszhoz mérten nincs szégyenkeznivalója az autónak az anyagminőség terén sem, ugyan sok a kemény műanyag, de az üléskárpitok, berendezési tárgyak világos színe egész otthonossá teszi a belsőt. Rakodóhelyből elképesztő a választék, csak az első ajtókba elfér egy hétre való hideg élelem, és van dupla kesztyűtartó – az utasoldali légzsák a tetőben van – valamint a hátsó ülések alatti fiókokat is púposra lehet rámolni.

A digitális, nem túl izgalmas grafikájú, de jól látható, éles képű műszerfal alapáras, emellett középre nagy, 13 colos érintésérzékeny képernyő is került. A menürendszer könnyen áttekinthető, logikus, és rengeteg ponton lehet személyre szabni az autó tulajdonságait, működését. Kár, hogy a klíma is ezen a felületen állítható, fizikai gomb erre nincs.