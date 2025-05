Talán már minden F1-rajongó fejében körvonalazódott, miért is fontos dátum 2025. június 26-a. Ezen a csütörtöki napon Forma-1-es futam nem lesz, de a sportág történetének első hivatalos filmje ezen a napon debütál a mozikban. A Vezessen már több cikkben is beszámoltunk a Brad Pitt főszereplésével, Lewis Hamilton segédletével készülő produkcióról, melynek kulisszái mögé mi magunk is beláthattunk a Hungaroringen.

Az alkotás most megkapta a fő trailerét, mely közel 2,5 perces, és a korábbiaknál kicsit mélyebb bepillantást enged az APX GP, valamint pilótáik életébe, rivalizálásába. Egy biztos: balesetekből nem lesz hiány!

A fenti előzetes angol nyelvű, de aggódni nem kell, magyar szinkronnal is vetítik majd a mozik az alkotást. Brad Pitt például Stohl András hangján szólalt meg, ez már kiderült a magyar trailerből.