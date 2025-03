2025. június 25. fontos nap lesz a Forma-1 történetében: ezen a napon kerül a mozikba az F1, a Brad Pitt főszereplésével készülő mozifilm, mely ténylegesen a sportágra épül. Részt vesznek benne az igazi versenyzők is, a csapatok is közreműködtek a produkcióban, sőt, két ál-F1-es autót is építettek a történetben megjelenő 11. csapatnak.

A sztorit nagyjából ismerheti már a közönség: a Pitt által alakított Sonny Hayes egykoron remek kilátásokkal rendelkező Forma-1-es pilóta volt, ám egy súlyos baleset karrierje negatív fordulatot vett. A karakter kisebb-nagyobb szériákban elversenyezget, mielőtt elfogadja a hívást, hogy térjen vissza a Forma-1-be.

A film előzetesét részletesen figyelők azonban könnyen rájöhetnek, hogy a baleset, mely Sonny Hayes életét meghatározza, egy valódi bukáson alapul. Az incidens a való életben 1990. szeptember 28-án a jerezi Spanyol Nagydíj szabadedzésén történt. Martin Donnelly, a Lotus versenyzője hatalmasat bukott, elsőre az sem volt biztos, hogy túléli-e az esetet a pilóta.

A produkció több félreérthetetlen utalást is tett arra, hogy ezt a balesetet vették alapul sztorijukhoz. Az előzetesben megjelenik például egy olyan Lotus 102-es versenygép is, mint ami összetört annak idején. Hayes vállán-karján Donnelly személyes szponzora, a Cellnet is megtalálható, de ami végképp alátámasztja ezt, az az, hogy tavaly a Brit Nagydíjon személyesen Donnelly is ott volt az APX GP garázsában.

Donnelly számára a baleset F1-es pályafutása végét is jelentette. A 260 km/órás becsapódás következtében súlyos lábtöréseket szenvedett – jobb lábát majdnem amputálni kellett -, emellett agya és tüdeje is károsodott. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, szíve kétszer is leállt, szervei kezdték felmondani a szolgálatot, de valahogy mégis átvészelt mindent.