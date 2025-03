2022-ben döntöttek róla, 2023 és ’24 folyamán forgatták le a Lewis Hamilton és Brad Pitt produceri felügyelete alatt, a néhány éve a Top Gun: Maverickkel komoly közönségsikert elérő Joseph Kosinski rendező keze alatt készülő Forma-1-es játékfilmet.

Az Apple TV által finanszírozott, de a mozikba szánt alkotásban a fiktív Apex GP, valamint pilótáinak sztoriját követhetjük majd – a fő szál egy fiatal tehetség, Joshua Pearce (Damson Idris), valamint az ő mentorálására meghívott veterán autóversenyző, Sonny Hayes (Pitt) viszonya lesz.

A számos versenyhétvégén, valódi F1-es pályákon, garázsokban, F1-esekből Forma-1-esre fazonírozott autókkal forgatott filmben a profi pilóták mellett ráadásul maga Pitt és Idris is vezeti a versenyautókat – a környezet, a miliő biztosan autentikus lesz.

A 2025. június 25-i bemutatási dátumot már tavaly közölték, és két rövid ízelítőt, teasert is kapott már a közönség, ám most, a 2025-ös Forma-1-es idény indulása előtt – a hétvégén következik az Ausztrál Nagydíj – egy kiadósabb, valódi előzetest, trailert is kiadtak a nemes egyszerűséggel „F1” címre hallgató filmhez, íme: