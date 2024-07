Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy Lewis Hamilton a hollywoodi szupersztár Brad Pitt-tel összefogva Forma-1-es tematikájú játékfilmet készít.

Az Apple TV égisze alatt, a nemrég kasszasikernek bizonyuló Top Gun: Maverick, rendezője, Joseph Kosinski által dirigált alkotásban Pitt egy visszavonult pilótát alakít, akit egy kiscsapat csábít vissza az F1-be, hogy egy színes bőrű fiatal tehetség, Joshua Pearce (Damson Idris) mentora legyen. Az említettek mellett az alkotásban további szerepekben feltűnik majd Tobias Menzies, Javier Bardem, sőt, az amúgy a forgatókönyv megírásában szakértőként segédkező Hamilton is.

A forgatások tavaly nyáron kezdődtek, a filmbeli „Apex GP” csapat a 2023-as Brit Nagydíjon saját garázst kapott, versenyautókkal (átalakított Forma-2-esekkel) pályára is lépett. A munkálatok a hollywoodi sztrájkok miatt egy időre elakadtak, de nemrég már bejelentették, hogy a projekt sínen van, forgalmazót is találtak hozzá a Warner Bros. képében, valamint a mozis bemutató időpontját is kitűzték 2025. július 25-ére (27-ére az USA-ban).

A felvezetés után itt a legfrissebb fejlemény is, immár a projekt címét is elárulták, Hamilton és Pitt filmje – tessék kapaszkodni! – az F1 címet kapja. A cím bejelentése mellett az első posztert is megmutatták, íme: