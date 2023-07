Az Apple égisze alatt, Lewis Hamilton és Brad Pitt produceri bábáskodása mellett, a filmsztár főszereplésével Forma-1-es játékfilm készül, melynek első pályás felvételei a múlt hétvégén a Brit Nagydíj keretében zajlottak.

Silverstone-ban a fikciós csapat saját garázsokat kapott, az „Apex GP” fekete-arany autója körözött is az aszfaltcsíkon, a Sonny Hayest alakító Pitt, valamint a filmbeli csapattársa, Joshua Pearce (Damson Idris) a versenyzői eligazításon is részt vett, a futam előtt pedig a rajtrácson is ott voltak a többi versenyzővel, ahogy az autójukat is feltolták a többi mögé.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Verstappen tojik Hamiltonék F1-es filmjére 1 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 2 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 3 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 5 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 6 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 7 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 9 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 10 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 11 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: 13 /13 Kép: Getty Images Kép: Getty Images Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hétvége során a valódi versenyzőket is megkérdezték arról, mit gondolnak a filmről, hogy tetszik nekik a forgatás, és bár a többség pozitívan beszélt, a kétszeres bajnok címvédő, Max Verstappen nem volt oda a dologért:

„Úgy tudom, mindenkiről felhasználnak majd felvételeket, fedélzeti videókat meg egyebeket. De engem tökéletesen hidegen hagy az egész. A filmekben mindig felfújják a dolgokat – természetesen ebben sem lesz minden igazi. De nincs ezzel gond, csak engem nem igazán érdekel” – mondta a Red Bull hollandja.

A mercedeses George Russell ellenben egészen elalélt Pitt-től: „Egészen szürreális, amikor először találkozik az ember egy globális szupersztárral.”

„Érdekes, egészen váratlan volt Bradet a versenyzői értekezleten látni. Elmondták, nagyjából mire számíthatunk a filmet illetően, egész izgalmas! Kíváncsian várom, hogy láthassam. Brad pedig rendes fickó” – nyilatkozta a ferraris Charles Leclerc.

Az alpine-os Pierre Gasly hasonlóan beszélt: „Azért nem minden nap találkozik az ember Brad Pitt-tel! Megismerkedtünk vele, bemutatkoztak, beszéltek a filmről. Egyértelműen különleges pillanat volt. De azon kívül, hogy a versenyzői értekezleten Brad Pitt előtt csücsültem, minden teljesen normális volt. Ami engem illet, a hétvégémre semmilyen hatással sem volt a forgatás.”

A filmes munka folytatódik, Pitték a jövő heti Magyar Nagydíjon a Hungaroringen is forgatnak majd.