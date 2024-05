A Vezessen az elmúlt két évben jó néhányszor írtunk már Brad Pitt és Lewis Hamilton közös produkciójáról: a hollywoodi szupersztár és a hétszeres világbajnok Forma-1-es témájú játékfilmet készít az Apple TV égisze alatt.

A film, melynek egyik főszereplője is Pitt, egy veterán versenyző F1-es visszatérését dolgozza fel, aki egy küszködő csapatnál segít kinevelni a nagy ígéretnek számító ifjoncot (Damson Idris). A rendező a hatalmas sikert arató Top Gun: Mavericket is jegyző Joseph Kosinski, különböző szerepekben pedig Tobias Menzies, Javier Bardem, sőt, maga Hamilton is feltűnik.

A forgatások már tavaly megkezdődtek, a stáb a Brit Nagydíjon autót is küldött a pályára, ám a produkció a hollywoodi színészsztrájkok miatt megfeneklett.

A Screenrant most arról ír, hogy egyebek mellett a két fenti tényezőnek is köszönhetően Pitték filmje minden idők egyik legdrágább produkciója lehet majd, állítólag 300 millió dollár felett lesz majd a teljes költségvetés.

A 118 napos sztrájk miatti leállást nem kell magyarázni, egy ilyen projektnek akkor is számos folyó kiadása van, ha érdemi munka nem zajlik, a másik drágító tényező pedig maga az F1 – a Forma-2-es versenyautókból Forma-1-esre fazonírozott gépek nem olcsók, helyszíni filmezésük komoly technikát kíván, úgy pedig különösen, hogy magukat a színészeket is beültetik, az autókban filmezik.

A 300 millió feletti költségvetéssel Pitték F1-es filmje olyan társaságba kerülne, mint a Bosszúállók: Végtelen háború (valamint Az Ultorn kora és a Végjáték), az Avatar: A víz útja, valamint a csúnyát bukó Indiana Jones és a sors tárcsája, pedig messze nem számíthat olyan érdeklődésre, mint a fent említett franchise-ok.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az egyelőre cím nélküli filmnek még nincs mozis forgalmazója, pedig – ha valóban ekkora összegből készül, marketingköltségekkel, egyebekkel együtt több mint 700 millió dollárt kellene összeszednie a kasszáknál.