Tavaly derült ki, hogy Lewis Hamilton producerként új Forma-1-es játékfilmen dolgozik, a projektben fő partnere Brad Pitt. Az Apple TV-re szánt alkotás forgatásai heteken belül megkezdődnek, a stáb az F1-es hétvégéken is filmez majd a paddockban, a bokszutcában a versenyek során.

Nemrég felröppent, hogy Silverstone-ban a Brit Nagydíj idején Pitt is versenyautóba ül, amit aztán sikerült addig fújni, hogy a film kedvéért talán egy 11. csapatot is indítanak, valamint hogy a színész edzésen, versenyen vesz részt.

A Motorsport.com most tisztázta, amiről korábban mi is írtunk, hogy Pitt legfeljebb átalakított F3-as vagy F2-es autóba ül, és csakis a hivatalos programon kívül vezet majd, a fő, hogy a valódi nézőközönség jelenlétében, a tényleges F1-es hétvége „díszletei” között tegye majd.

A Miami Nagydíj előtt Hamiltont is kérdezték a projekt alakulásáról, a friss fejleményekről, a hétszeres világbajnok elmondta, hogy számára a legfontosabb az alkotás hitelessége lesz, ő maga épp ezért elsősorban a forgatókönyvön dolgozik, a filmkészítés gyakorlati kérdéseit a szakemberekre hagyja.

„Nem ismerem a pontos terveket, minden egyes részletet azt illetően, mit is fogunk csinálni a paddockban és hasonlók. Én sokkal inkább arra koncentrálok, hogy a forgatókönyv jól álljon, ez köti le az időmet. És azon is dolgozom, hogy nagyszerű és sokszínű szereplőgárdánk legyen” – mondta.

„Az inkább Joe (Kosinski, rendező) dolga, hogy a lehető legjobban be tudjunk ágyazódni az F1-be. Az én dolgom pedig az, hogy mindenki, az F1-rajongók is hitelesnek lássák, hihető legyen a film. Emellett szeretnénk a versenyzést egy más perspektívából is megmutatni, mint amit a tévében lehet látni, na meg úgy általában azt, hogy milyen menő sportág ez” – folytatta a Mercedes pilótája.

„Szóval jelenleg azzal töltöm az időt, hogy segítek Joe-nak és a csapatnak a forgatókönyv gatyába rázásában, lenyűgöző folyamat, igazán élvezem.”