Forma-1-es futamot nem tartanak 2025. június 26-án, de a csütörtöki napot így is sok rajongó várhatja, ugyanis a sportág történetének első hivatalos filmje ezen a napon debütál a mozikban. A Vezessen már több cikkben is beszámoltunk a Brad Pitt főszereplésével, Lewis Hamilton segédletével készülő produkcióról, melynek kulisszái mögé mi magunk is beláthattunk a Hungaroringen.

Az alkotáshoz eddig nem készült magyar nyelvű előzetes, így csak az eredeti változatból vágott trailerre hagyatkozhattunk, hogy mégis mire számíthatunk. A kulcsszó azonban az eddig: a minap közzétették az angoltudás nélkül is teljesen élvezhető verziót. Filmkedvelők számára talán az egyik legfontosabb infó, hogy Brad Pitt Stohl András hangján szólal majd meg.