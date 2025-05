Magyarországon és a közép-európai régió több országában – többek között Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és Szlovéniában – is az Emil Frey Csoport szerezte meg az elektromos, illetve hatótávnövelt elektromos (REEV) járműveket kínáló kínai márka, a Leapmotor importőri jogát.

Az Európában már 2023 óta jelen lévő Leapmotor két modellel folytatja terjeszkedését a hazai piacon, így várhatóan a harmadik negyedévtől a kompakt T03 és a C10 SUV jelenik meg a kínálatban. Más európai országokban a két típusból idén februárig 3500 darabot értékesítettek, az eladások 85 százalékát a T03 tette ki.

A T03 egy A szegmensbe tartozó, ötajtós városi autó, ami B szegmenshez méltó belső teret kínál. 95 lóerős teljesítményétől, 265 kilométeres WLTP-hatótávjától, gazdag felszereltségétől és kényelmes vezethetőségétől azt várják, hogy a magyar piacon is népszerű lesz.

Mindeközben a C10 a Leapmotor első globális modelljeként mutatkozott be. A villany-SUV a LEAP3.0 technológiai architektúrán alapul, intelligens elektromos technológiákat kínálva, beleértve a Cell-To-Chassis (CTC) technológiát, valamint az intelligens műszerfalat. A D szegmensbe tartozó családi jármű több mint 215 lóerős, egy töltéssel pedig – a WLTP-ciklus szerint – 420 kilométer megtételére képes. Az EuroNCAP töréstesztjén öt csillagot kapott.

Ezen felül a C10 hatótávnövelt hajtással is elérhető, ami azt jelenti, hogy a kerekeket minden esetben egy akkumulátorról táplált elektromotor hajtja. Van azonban a járműben egy generátorként használt benzinmotor is, mely alacsony feszültség esetén bekapcsol, és árammal tölti fel az akkumulátort. Egy töltéssel akár 950 kilométert is kibír.

A két modell hazai árazása még folyamatban, az első magyar árlistát júniusra ígéri a számos Stellantis érdekeltségű márkát, például az Alfa Romeót, az Abarthot, a Citroënt, a DS-t, a Fiatot, a Jeepet és a Peugeot-t is felvonultató Emil Frey Csoport.