Régóta lebegteti a Leapmotor T03 európai bevezetését a Stellantis. A parányi autó gyártása már megkezdődött a lengyelországi Tychy-ben, a Fiat egykori gyárában, és megérkezett Kínából az első szállítmány (bizonyos piacokat, így Nagy-Britanniát továbbra is kínai importból látnak majd el,) így a Stellantis többségi (51%) tulajdonában lévő cég elérkezettnek látta az időt, hogy minden részletet eláruljanak a városi törpéről.

Kívülről 362 x 165 x 157 centiméteres aT03-as, tengelytávja 240 cm, azaz valamivel rövidebb, de szélesebb és magasabb, mint legfőbb vetélytársa, a Dacia Spring. Kéttónusú fényezést és 42 colos (107 cm) átlójú napfénytetőt kínál, LED-es nappali fényekkel és irányjelzőkkel. A kerekek 15 colosak.

A fejtér elöl 960, hátul 950 mm-es, a műszeregység digitális (8”), az érintőképernyő 10,1 colos, de hangvezérlés is van. Az autó okostelefonos alkalmazáson keresztül diagnosztizálható, bizonyos funkciói vezérelhetők is a távolból. Sőt, Bluetooth kapcsolaton keresztül nyitható és zárható is az autó (a telefon alapú motorindításról nincs info.)

A Lepmotor különösen büszke arra, hogy méretére rácáfoló vezetőtámogató funkciókat kínál, amiket három kamera, kettő milliméteres hullámhosszú radar, éshárom ultrahangos radar szolgál ki. Az autó képes a 2. szintű önvezetésre (adaptív tempomat, sávban tartás), szoftverrei vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők. Az Európában frissen elvárt funkciókat is támogatja, a táblafelismeréstől kezdve a vezető éberség-felügyeletén át a veszélyes ajtónyitásra figyelmeztető rendszerig.

Hajtásláncból egy áll rendelkezésre. A 37,3 kWh kapacitású akkumulátor vegyes üzemben 265 , városban 395 kilométeres hatótávolságot kínál (WLTP norma szerinti értékek.) Az akkumulátor hőgazdálkodására felhő alapú vezérlő rendszer ügyel. Tölteni váltóáramról 6,6 kW-tal, egyenáramról 48 kW-tal lehet.

A villanymotor 70 kW-os (95 LE), legnagyobb forgatónyomatéka 158 Nm. Három üzemmód (normál, takarékos, sport) választható, amelyek többek között eltérő intenzitású regeneratív fékhatást biztosítanak.

A T03 európai forgalmazása piactól és felszereltségtől függően 18 900 eurós , azaz 7,6 millió forintos áron indul. Magyarország nem szerepel a bevezetéskori piacok listáján.